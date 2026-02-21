יום שבת, 21.02.2026 שעה 09:08
 מזרח 
76%5907-633654דטרויט פיסטונס
67%5928-637855בוסטון סלטיקס
62%6175-646856ניו יורק ניקס
61%6581-679157קליבלנד קאבלירס
58%6430-649457טורונטו ראפטורס
54%5987-601452אורלנדו מג'יק
54%6455-644556פילדלפיה 76'
47%6891-678258אטלנטה הוקס
47%6805-687558מיאמי היט
47%6566-671458שארלוט הורנטס
46%6196-603854מילווקי באקס
46%6827-665757שיקגו בולס
30%6564-607454וושינגטון וויזארדס
29%6304-592655ברוקלין נטס
28%6827-636857אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%6154-670657אוקלהומה ת'אנדר
72%5915-627753סן אנטוניו ספרס
67%5945-624354יוסטון רוקטס
64%6695-695258דנבר נאגטס
59%6706-693058מינסוטה טימברוולבס
58%6125-624855פיניקס סאנס
55%6484-639656לוס אנג'לס לייקרס
54%6475-660557גולדן סטייט ווריורס
49%6103-610555לוס אנג'לס קליפרס
46%6798-665057פורטלנד בלייזרס
38%6371-625355דאלאס מאבריקס
35%6525-634555ממפיס גריזליס
32%7174-679457יוטה ג'אז
27%6649-631755ניו אורלינס פליקנס
23%6869-628557סקרמנטו קינגס

דאבל דאבל לאבדיה, פורטלנד הושפלה מול דנבר

אחרי ההשתתפות באולסטאר, הישראלי (15 נק' וכמעט שיא קריירה באסיסטים עם 13) ירד לקרקע ב-157:103 המביך ליוקיץ' וקבוצתו. הסרבי להט עם 32 נקודות

|
שחקני פורטלנד מאוכזבים (רויטרס)
שחקני פורטלנד מאוכזבים (רויטרס)

דני אבדיה חזר ממשחק האולסטאר עם הופעה אישית מרשימה, אך פורטלנד הובסה 157:103 על ידי דנבר במשחק חד-צדדי במודה סנטר. הישראלי פתח בחמישייה ושיחק 30 דקות, בהן קלע 15 נקודות, הוסיף 13 אסיסטים, רק אחד פחות משיא הקריירה שלו שעומד על 14 ונקבע בדצמבר, וקטף גם 8 ריבאונדים. למרות התרומה המגוונת והיכולת לנהל את המשחק, זה לא הספיק מול יריבה שהתפוצצה התקפית כבר מהפתיחה.

אבדיה התקרב לשיא אישי, דנבר התפוצצה מהפתיחה

אבדיה היה מהנקודות הבודדות של אור בצד של הבלייזרס. הוא חילק כדורים בקצב גבוה, יצר מצבי קליעה לחבריו והראה חדות בקבלת החלטות, במיוחד במשחק הראשון אחרי הפגרה. 13 האסיסטים שלו ממחישים את המעורבות הגבוהה בהתקפה, כאשר לאורך דקות רבות היה האיש שמנסה לארגן את המשחק מול הלחץ והקצב של דנבר. עם זאת, הפערים שנוצרו מוקדם הפכו את המשימה לכמעט בלתי אפשרית.

מן העבר השני, ניקולה יוקיץ' שלט לחלוטין בעניינים. הסרבי סיים עם 32 נקודות, 9 ריבאונדים, 7 אסיסטים ו-4 חטיפות, כשכבר ברבע הראשון היו לו 19 נקודות. דנבר הגיעה אחרי משחק צמוד בלוס אנג'לס בערב הקודם, אך נראתה חדה וממוקדת מהרגע הראשון, בעוד פורטלנד נראתה כמי שעדיין לא נכנסה לקצב אחרי ימי המנוחה.

דני אבדיה וקמרון גדני אבדיה וקמרון ג'ונסון (רויטרס)

הנתון הבולט של הערב המחיש את פערי הרמות: חמישיית הפתיחה של הנאגטס קלעה 98 נקודות, לעומת 65 בלבד של החמישייה של פורטלנד. בפערים כאלה קשה מאוד להישאר בתמונה, והמשחק למעשה הוכרע בשלב מוקדם. הבלייזרס התקשו לעצור את שטף ההתקפות של האורחת וספגו נקודות בקצב גבוה במיוחד.

ג'רו הולידיי הוביל את פורטלנד בנקודות עם 19, אך גם הוא לא הצליח להשפיע על המומנטום. ההגנה התקשתה להתמודד עם התנועה והדיוק של דנבר, וההתקפה התקשתה לייצר רצפים משמעותיים. בכל פעם שנדמה היה שהפער נעצר, הגיע מהלך גדול נוסף מצד האורחים.

זה לא היה כוחות. אבדיה (רויטרס)זה לא היה כוחות. אבדיה (רויטרס)

עבור אבדיה, מדובר בפתיחה מעודדת לחלק השני של העונה. ההתקרבות לשיא הקריירה באסיסטים והתרומה בכל מדדי המשחק מצביעות על המשך התקדמותו כשחקן משמעותי ברוטציה. עם זאת, כדי לתרגם את ההופעות האישיות לניצחונות, פורטלנד שירדה למאזן 29:27 תצטרך להציג רמה קבוצתית גבוהה ויציבה בהרבה בהמשך הדרך.

