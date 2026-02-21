דאבל דאבל לאבדיה, פורטלנד הושפלה מול דנבר

דני אבדיה חזר ממשחק האולסטאר עם הופעה אישית מרשימה, אך פורטלנד הובסה 157:103 על ידי דנבר במשחק חד-צדדי במודה סנטר. הישראלי פתח בחמישייה ושיחק 30 דקות, בהן קלע 15 נקודות, הוסיף 13 אסיסטים, רק אחד פחות משיא הקריירה שלו שעומד על 14 ונקבע בדצמבר, וקטף גם 8 ריבאונדים. למרות התרומה המגוונת והיכולת לנהל את המשחק, זה לא הספיק מול יריבה שהתפוצצה התקפית כבר מהפתיחה.

אבדיה התקרב לשיא אישי, דנבר התפוצצה מהפתיחה

אבדיה היה מהנקודות הבודדות של אור בצד של הבלייזרס. הוא חילק כדורים בקצב גבוה, יצר מצבי קליעה לחבריו והראה חדות בקבלת החלטות, במיוחד במשחק הראשון אחרי הפגרה. 13 האסיסטים שלו ממחישים את המעורבות הגבוהה בהתקפה, כאשר לאורך דקות רבות היה האיש שמנסה לארגן את המשחק מול הלחץ והקצב של דנבר. עם זאת, הפערים שנוצרו מוקדם הפכו את המשימה לכמעט בלתי אפשרית.

מן העבר השני, ניקולה יוקיץ' שלט לחלוטין בעניינים. הסרבי סיים עם 32 נקודות, 9 ריבאונדים, 7 אסיסטים ו-4 חטיפות, כשכבר ברבע הראשון היו לו 19 נקודות. דנבר הגיעה אחרי משחק צמוד בלוס אנג'לס בערב הקודם, אך נראתה חדה וממוקדת מהרגע הראשון, בעוד פורטלנד נראתה כמי שעדיין לא נכנסה לקצב אחרי ימי המנוחה.

דני אבדיה וקמרון ג'ונסון (רויטרס)

הנתון הבולט של הערב המחיש את פערי הרמות: חמישיית הפתיחה של הנאגטס קלעה 98 נקודות, לעומת 65 בלבד של החמישייה של פורטלנד. בפערים כאלה קשה מאוד להישאר בתמונה, והמשחק למעשה הוכרע בשלב מוקדם. הבלייזרס התקשו לעצור את שטף ההתקפות של האורחת וספגו נקודות בקצב גבוה במיוחד.

ג'רו הולידיי הוביל את פורטלנד בנקודות עם 19, אך גם הוא לא הצליח להשפיע על המומנטום. ההגנה התקשתה להתמודד עם התנועה והדיוק של דנבר, וההתקפה התקשתה לייצר רצפים משמעותיים. בכל פעם שנדמה היה שהפער נעצר, הגיע מהלך גדול נוסף מצד האורחים.

זה לא היה כוחות. אבדיה (רויטרס)

עבור אבדיה, מדובר בפתיחה מעודדת לחלק השני של העונה. ההתקרבות לשיא הקריירה באסיסטים והתרומה בכל מדדי המשחק מצביעות על המשך התקדמותו כשחקן משמעותי ברוטציה. עם זאת, כדי לתרגם את ההופעות האישיות לניצחונות, פורטלנד שירדה למאזן 29:27 תצטרך להציג רמה קבוצתית גבוהה ויציבה בהרבה בהמשך הדרך.