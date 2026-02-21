זידאן סיכם כמאמן נבחרת צרפת אחרי המונדיאל

הבשורה שכל הכדורגל הצרפתי חיכה לה סוף סוף הגיעה: זינדין זידאן יהיה המאמן הבא של נבחרת צרפת. על פי הדיווחים האחרונים, הושג סיכום בעל פה מלא בין הכוכב הצרפתי להתאחדות הכדורגל הצרפתית, שלפיו "זיזו" ייקח את המושכות של הטריקולור ובכך יסיים שנים של ספקולציות סביב עתידו על הקווים של הנבחרת הלאומית.

חילופי משמרות אחרי המונדיאל

למרות שההסכמה כבר קיימת, השינוי לא ייכנס לתוקף באופן מיידי. התכנון הוא שזידאן ייכנס לתפקידו מיד לאחר מונדיאל 2026, שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. בכך הוא יחליף את דידייה דשאן, שכבר הודיע להתאחדות כי יעזוב אחרי הטורניר, ויפתח עידן חדש עבור הנבחרת שזכתה בגביע העולם ב-1998 וב-2018.

הגעתו של זידאן מהווה מהלך אסטרטגי של ההתאחדות, שמבקשת לרענן את הפרויקט המקצועי עם דמות הנהנית מכבוד מוחלט מצד השחקנים והקהל כאחד. מאז שעזב את ריאל מדריד ב-2021, דחה זידאן הצעות ממספר מועדוני צמרת באירופה, מתוך כוונה ברורה להמתין להזדמנות לאמן את נבחרת ארצו. העיתונאי האיטלקי פבריציו רומאנו דיווח כי ההסכם בין הצדדים הושלם עקרונית, וכי זידאן צפוי להיכנס לתפקידו מיד לאחר המונדיאל.

זידאן נותר המאמן היחיד בהיסטוריה של הכדורגל שזכה בליגת האלופות שלוש פעמים ברציפות עם ריאל מדריד, וכעת הוא ינסה להוביל את צרפת להישגים נוספים בזירה הבינלאומית, במטרה לשמור אותה בצמרת הכדורגל העולמי.