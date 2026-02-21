יום שבת, 21.02.2026 שעה 09:09
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
5719-8222באיירן מינכן1
5120-4722בורוסיה דורטמונד2
4528-4722הופנהיים3
4229-4122שטוטגרט4
4030-4222לייפציג5
3927-4321באייר לברקוזן6
3146-4422איינטרכט פרנקפורט7
3036-3222פרייבורג8
2632-2522המבורג9
2537-2822אוניון ברלין10
2539-2522אוגסבורג11
2337-3122פ.צ. קלן12
2238-2623מיינץ13
2237-2522בורוסיה מנשנגלדבאך14
2046-3122וולפסבורג15
1942-2222ורדר ברמן16
1739-2022סט. פאולי17
1348-1922היידנהיים18

"ריאל מדריד מתקרבת לצירופו של ניקו שלוטרבק"

חוזהו של הבלם בן ה-26 בדורטמונד נגמר ב-2027 ותג מחירו נע סביב 50 מיליון אירו, כשהיחסים הנהדרים בין ההנהלות הם גורם מפתח. גם ברצלונה מעוניינת

|
שלוטרבק (רויטרס)
שלוטרבק (רויטרס)

ניקו שלוטרבק, בן 26, שחקן הרכב קבוע בדורטמונד ובנבחרת גרמניה. זכרו את השם הזה, כפי שעשו המנהלים הספורטיביים של ריאל מדריד, בכל הנוגע לאפשרות לחזק את מרכז ההגנה של הבלאנקוס בעונות הקרובות. המעקב אחריו התעצם בשבועות האחרונים, וההופעות שלו משכנעות יותר ויותר את הלבנים. מספר קבוצות רודפות אחר הבלם הגרמני, כולל ברצלונה, כך מדוחים ב’אס’. המרוץ רק החל.

הנהלת ריאל מדריד והצוות המקצועי יודעים שעליהם לחזק מספר עמדות מפתח לקראת העונה הבאה. עם התקרבות האביב, זה הזמן לקבל החלטות לגבי מה שחיפשו בשוק ההעברות. כך זה בריאל מדריד, וכך גם במועדונים אחרים. אף שתכנון מושפע לעיתים קרובות מהתוצאות, המנהל הספורטיבי מציב מטרות ומזהה עמדות לחיזוק. עבור ריאל מדריד, עמדת הבלם היא עדיפות עליונה.

בחודשים האחרונים נקשרו מספר שמות לריאל מדריד: איברהימה קונאטה, דאיו אופמקאנו, שחידש לאחרונה את חוזהו בבאיירן מינכן, מארק גואהי, שחתם במנצ'סטר סיטי, ושלוטרבק. דווקא השם האחרון הוא זה שעליו יש קונצנזוס, לפי הפגישות השונות שנערכו בהנהלת ריאל. חוזהו של בלם דורטמונד מסתיים ב-2027, ובמועדון הגרמני מבינים כי נוכח סירובו להאריך חוזה, האלטרנטיבה היחידה היא למכור אותו. למעשה, הם כבר סורקים את השוק בחיפוש אחר בלם שמאלי במקומו.

שלוטרבק (IMAGO)שלוטרבק (IMAGO)

מה השתנה בשבועות האחרונים בנוגע לבלם הגרמני בהשוואה לשחקנים אחרים? ריאל מדריד הגבירה את המעקב אחריו, והדוחות על הופעותיו של שחקן הנבחרת הגרמנית הופכים לחיוביים יותר ויותר, כאשר הוא עשוי לעזוב כבר בקיץ הקרוב. המועדון לא ביצע החתמה של שחקן מעל גיל 20 מאז 2019, אך כעת מאמינים כי הבלם בן ה-26 עשוי להיות הסיבה לשנות את האסטרטגיה. בריאל מעריכים את תרומתו המשמעותית לדורטמונד ואת מעמדו כשחקן הרכב קבוע בנבחרת גרמניה.

גם ברצלונה בתמונה

מספר קבוצות כבר הביעו עניין בהחתמת הבלם, כולל ברצלונה. הצוות המקצועי של המועדון הקטלוני עקב אחרי התקדמותו של שלוטרבק והעביר להנהלה את היתרונות המשמעותיים שיכולה להביא הגעתו, אך המהלכים האחרונים של ברצלונה מרמזים כי הם מעדיפים כרגע לצרף חלוץ מרכזי לפני בלם.

במשך שבועות רבים היה מקובל בגרמניה כי יעדו יהיה באיירן מינכן, אך חידוש החוזה של אופמקאנו סגר דלת שהבלם מעולם לא פתח לחלוטין. ישנו מעין "חוק בלתי כתוב" בבונדסליגה שלפיו כל שחקן שמגיע לנבחרת גרמניה ומצטיין בדורטמונד יסיים בסופו של דבר בבאיירן. הפעם נראה שזה לא יקרה.

בדרך לספרד? שלוטרבק (IMAGO)בדרך לספרד? שלוטרבק (IMAGO)

היחסים המצוינים בין הנהלות דורטמונד וריאל מדריד הם גורם נוסף שעשוי להקל על העסקה. נורי שאהין, אשרף חכימי, ריינייר וג’וד בלינגהאם הם חלק מהשחקנים שעשו את הדרך בין שני המועדונים. רמת האמון כה גבוהה עד שדורטמונד נוהגת לעדכן או לפנות לריאל מדריד כאשר ישנה אפשרות להעברה של שחקן שהם סבורים שעשוי לעניין את המועדון ממדריד. מדובר בדיאלוג זורם ובהבנה מלאה.

המחיר של הבלם עשוי לעמוד על כ-50 מיליון אירו. בנסיבות רגילות, השווי היה גבוה יותר, אך סיום חוזהו המתקרב, ב-30 ביוני 2027, מפחית את עלות עזיבתו האפשרית של שחקן הנבחרת הגרמנית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */