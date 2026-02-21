"ריאל מדריד מתקרבת לצירופו של ניקו שלוטרבק"

ניקו שלוטרבק, בן 26, שחקן הרכב קבוע בדורטמונד ובנבחרת גרמניה. זכרו את השם הזה, כפי שעשו המנהלים הספורטיביים של ריאל מדריד, בכל הנוגע לאפשרות לחזק את מרכז ההגנה של הבלאנקוס בעונות הקרובות. המעקב אחריו התעצם בשבועות האחרונים, וההופעות שלו משכנעות יותר ויותר את הלבנים. מספר קבוצות רודפות אחר הבלם הגרמני, כולל ברצלונה, כך מדוחים ב’אס’. המרוץ רק החל.

הנהלת ריאל מדריד והצוות המקצועי יודעים שעליהם לחזק מספר עמדות מפתח לקראת העונה הבאה. עם התקרבות האביב, זה הזמן לקבל החלטות לגבי מה שחיפשו בשוק ההעברות. כך זה בריאל מדריד, וכך גם במועדונים אחרים. אף שתכנון מושפע לעיתים קרובות מהתוצאות, המנהל הספורטיבי מציב מטרות ומזהה עמדות לחיזוק. עבור ריאל מדריד, עמדת הבלם היא עדיפות עליונה.

בחודשים האחרונים נקשרו מספר שמות לריאל מדריד: איברהימה קונאטה, דאיו אופמקאנו, שחידש לאחרונה את חוזהו בבאיירן מינכן, מארק גואהי, שחתם במנצ'סטר סיטי, ושלוטרבק. דווקא השם האחרון הוא זה שעליו יש קונצנזוס, לפי הפגישות השונות שנערכו בהנהלת ריאל. חוזהו של בלם דורטמונד מסתיים ב-2027, ובמועדון הגרמני מבינים כי נוכח סירובו להאריך חוזה, האלטרנטיבה היחידה היא למכור אותו. למעשה, הם כבר סורקים את השוק בחיפוש אחר בלם שמאלי במקומו.

שלוטרבק (IMAGO)

מה השתנה בשבועות האחרונים בנוגע לבלם הגרמני בהשוואה לשחקנים אחרים? ריאל מדריד הגבירה את המעקב אחריו, והדוחות על הופעותיו של שחקן הנבחרת הגרמנית הופכים לחיוביים יותר ויותר, כאשר הוא עשוי לעזוב כבר בקיץ הקרוב. המועדון לא ביצע החתמה של שחקן מעל גיל 20 מאז 2019, אך כעת מאמינים כי הבלם בן ה-26 עשוי להיות הסיבה לשנות את האסטרטגיה. בריאל מעריכים את תרומתו המשמעותית לדורטמונד ואת מעמדו כשחקן הרכב קבוע בנבחרת גרמניה.

גם ברצלונה בתמונה

מספר קבוצות כבר הביעו עניין בהחתמת הבלם, כולל ברצלונה. הצוות המקצועי של המועדון הקטלוני עקב אחרי התקדמותו של שלוטרבק והעביר להנהלה את היתרונות המשמעותיים שיכולה להביא הגעתו, אך המהלכים האחרונים של ברצלונה מרמזים כי הם מעדיפים כרגע לצרף חלוץ מרכזי לפני בלם.

במשך שבועות רבים היה מקובל בגרמניה כי יעדו יהיה באיירן מינכן, אך חידוש החוזה של אופמקאנו סגר דלת שהבלם מעולם לא פתח לחלוטין. ישנו מעין "חוק בלתי כתוב" בבונדסליגה שלפיו כל שחקן שמגיע לנבחרת גרמניה ומצטיין בדורטמונד יסיים בסופו של דבר בבאיירן. הפעם נראה שזה לא יקרה.

בדרך לספרד? שלוטרבק (IMAGO)

היחסים המצוינים בין הנהלות דורטמונד וריאל מדריד הם גורם נוסף שעשוי להקל על העסקה. נורי שאהין, אשרף חכימי, ריינייר וג’וד בלינגהאם הם חלק מהשחקנים שעשו את הדרך בין שני המועדונים. רמת האמון כה גבוהה עד שדורטמונד נוהגת לעדכן או לפנות לריאל מדריד כאשר ישנה אפשרות להעברה של שחקן שהם סבורים שעשוי לעניין את המועדון ממדריד. מדובר בדיאלוג זורם ובהבנה מלאה.

המחיר של הבלם עשוי לעמוד על כ-50 מיליון אירו. בנסיבות רגילות, השווי היה גבוה יותר, אך סיום חוזהו המתקרב, ב-30 ביוני 2027, מפחית את עלות עזיבתו האפשרית של שחקן הנבחרת הגרמנית.