ענק: משחק שיא למאייר בארה"ב בניצחון פרדו

עומר מאייר סיפק את משחקו הטוב ביותר מאז הגיע לארצות הברית, עם שיא קריירה של 18 נקודות ב-20 דקות בלבד, בניצחון הענק 64:93 של פרדו על אינדיאנה בדרבי. הגארד הישראלי היה חד במיוחד מחוץ לקשת עם 4 מ-5 לשלוש, ושבר את שיאו הקודם שעמד על 14 נקודות. מאייר היה אחד הגורמים לבריחה של הבוילרמייקרס במחצית השנייה, ואף היה הגורם המרכזי כשהיתרון צמח אל מעבר ל-30 נקודות לקראת הסיום.

מאייר התפוצץ בדרבי והשאיר חותם

הניצחון היה היסטורי מבחינת פרדו, שסיימה את הסדרה העונתית מול היריבה המושבעת עם תצוגה חד צדדית, קלעה את מספר הנקודות הגבוה ביותר שלה במפגשים מאז 1998 ורשמה את פער הניצחון הגדול ביותר בדרבי מאז 1969. טריי קאופמן-רן הוביל עם 20 נקודות, בריידן סמית' הוסיף 15 נקודות ו-8 אסיסטים, ופלטשר לויר קלע גם הוא 18 נקודות עם ערב מושלם מהשדה, אך מאייר השתלב בשורה אחת עם הבולטים והציג יעילות מרשימה, כשהוא ממשיך תקופה נהדרת מחוץ לקשת עם 46.9% לשלוש ב-13 המשחקים האחרונים.

בסיום אמר מאייר: "מרגיש נפלא, הפסדנו להם בחוץ לפני חודש וידענו כמה זה חשוב לקהל הנהדר שלנו. המאמן עושה עבודה מעולה והוא הכין אותנו הכי טוב שיש. אני יודע מה התפקיד שלי בקבוצה ואני מעניש אם מותירים אותי חופשי. מה שקרה לי היום יכול לקרות לכולם כאן, כל אחד פה יודע לתפוס יום כזה".

עומר מאייר (רויטרס)

עבור הישראלי הצעיר, ההופעה בדרבי לא רק קבעה שיא אישי חדש, אלא גם חיזקה את מעמדו כחלק מהרוטציה המשמעותית של אחת הקבוצות הבכירות במכללות העונה.