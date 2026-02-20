"גאנדלמן יכול להיות הדבר הגדול הבא באיטליה"

באיטליה לא נשארו אדישים ליכולת של עומרי גאנדלמן במדי לצ'ה, ושיבחו את הקשר הישראלי כאחד המהלכים החכמים של המנהל הספורטיבי פנטלאו קורבינו וכמי שעשוי להפוך למפתח במאבק ההישרדות של הקבוצה. בתקשורת האיטלקית החמיאו לו בהרחבה והדגישו את תרומתו המקצועית והפוטנציאל שלו להפוך לאחת ההפתעות הגדולות בליגה.

"עומרי גאנדלמן הופך באופן בלתי צפוי להצלה של לצ'ה. עוד מהלך עם ראייה למרחוק של המנהל הספורטיבי הוותיק פנטלאו קורבינו. שחקן שלא היה מוכר כמעט לאיש, שנרכש מגנט הבלגית תמורת 6 מיליון אירו בלבד. יליד 2000 מוכיח שהוא בדיוק השחקן שהקבוצה של די פרנצ'סקו הייתה זקוקה לו. הוא טוב בחסימת כדורים, מחבר היטב בין הקישור להתקפה, וכל זאת יחד עם יכולת טכנית טובה בכדרור, בריצה וחוש חד לשער. האם הקשר ההתקפי הישראלי יכול להיות המפתח להישרדות?" נכתב בתקשורת האיטלקית.

“הפיזיות – החוזק שלו”

"גאנדלמן הוא קשר התקפי. הישראלי, ממוצא פורטוגלי, הופך את הפיזיות שלו, הוא מתנשא לגובה 188 ס"מ, ואת היכולת האווירית שלו לנקודות החוזק המרכזיות שלו. אך עליו גם להיזהר בתנועות ללא כדור. התנועות שלו מזכירות במידה מסוימת שחקן אחר שדמה לו גם פיזית: סמי חדירה, כן, שחקן העבר של ריאל מדריד ויובנטוס. בקיצור, לא מדובר בעוד שחקן רגיל. האיכויות קיימות, וכעת זה תלוי בקשר לממש אותן ולהוכיח שהוא שחקן מפתח בסגל של סלנטו", טענו בתקשורת האיטלקית.

"גאנדלמן הוא לא רק זה. ניתן לראות בו גם קשר בוקס טו בוקס עם שערים בדם. לא במקרה הוא כבר כבש 8 שערים העונה, 7 מהם ב-18 הופעות בליגה בבלגיה. בעונה שעברה כבש 12 שערים בכל המסגרות, ועוד שער בעונת 2023/24, הראשונה שלו בבלגיה. הוא כבר הראה את האיכויות הללו גם בליגה שלנו. לא במקרה כבש מול אודינזה וקאליארי וסייע להשיג שני ניצחונות יקרי ערך לג'אלורוסי. שימו לב לשם שמתחת לרדאר: עומרי גאנדלמן יכול להיות הדבר הגדול הבא בליגה. עוד מהלך גאוני מבית קורבינו", סיכמו בתקשורת האיטלקית.