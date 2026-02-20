פ.ס.ז' לא תערער ותשלם לאמבפה 61 מיליון אירו

פאריס סן ז'רמן החליטה שלא לערער על פסיקת בית הדין לעבודה מדצמבר האחרון, שחייבה אותה לשלם לקיליאן אמבפה כ-61 מיליון אירו. המשמעות היא שהמועדון הצרפתי ישלם את הסכום לשחקנו לשעבר, שכיום פורח בריאל מדריד.

בית הדין לעבודה בפאריס הורה באמצע דצמבר למועדון לשלם לאמבפה את הסכום בגין שכר ובונוסים שלא שולמו בתום חוזהו בקיץ 2024, וכן דמי חופשה שנצברו. מוקדם יותר החודש שלח חלוץ ריאל מדריד הוצאה לפועל למשרדי המועדון בדרישה לתשלום 5.9 מיליון אירו, סכום המתייחס לדמי חופשה וריבית שנצברו. בפ.ס.ז' טענו אז כי הופתעו מאוד מהמהלך.

תביעות הדדיות

בסך הכל ביקש הצוות המשפטי של אמבפה 263 מיליון אירו, בין היתר בגין פיטורים שלא כדין, הטרדה פסיכולוגית והפרת חוזה, אך תביעות אלה נדחו. מנגד, המועדון הגיש תביעה נגדית על סך 440 מיליון אירו, הכוללת 20 מיליון אירו בגין פגיעה במוניטין, 60 מיליון אירו בגין חוסר תום לב בביצוע הסכם מאוגוסט 2023, 180 מיליון אירו בגין הסתרת אותו הסכם ו-180 מיליון אירו בגין אובדן הזדמנויות למכור את השחקן. גם תביעה זו נדחתה.

בהודעה שנשלחה לסוכנות AFP מסר המועדון כי החליט "לא לערער על ההחלטה", מתוך "רוח של אחריות ומתוך רצון לשים קץ סופי להליך שנמשך זמן רב מדי". עוד נמסר כי פ.ס.ז' מתמקדת כעת בעתיד, בפרויקט הספורטיבי שלה ובהצלחה הקבוצתית, ואף איחלה לשחקן "כל טוב בהמשך הקריירה שלו".