מנור וגאנדלמן מחייכים: ורונה הובסה מול ססואולו

עוד סוף שבוע של כדורגל באירופה החל לו הערב (שישי), כשבאיטליה, ססואולו הביסה בקלילות 0:3 את ורונה במחזור ה-26 ובליגה הגרמנית מיינץ והמבורג נפרדו ב-1:1 במחזור ה-23.

ססואלו – ורונה 0:3

הקבוצה המארחת לא התקשתה יותר מדי מול האחרונה בטבלה, כשהביסה אותה בלי בעיות. אנדראה פינמונטי העלה אותה ליתרון בדקה ה-40 והוא הוכפל עוד לפני המחצית משער של דומניקו ברארדי, שהשלים צמד במחצית השנייה. האורחת נשארה עמוק בתחתית הסרייה א’ ולא התקרבה לפיורנטינה של מנור סולומון ולצ’ה של עומרי גאנדלמן.

מיינץ – המבורג 1:1

בקרב שפתח את המחזור בגרמניה, קיבלנו תוצאה ללא הכרעה. נאדים אמירי העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-42, אך פאביו ויירה השווה 20 דקות לתוך החצי השני וקבע את תוצאת המשחק.