פגולה בגמר דובאי אחרי קאמבק מול אניסימובה

ג'סיקה פגולה ממשיכה להוכיח שהיא אחת הטניסאיות היציבות והחזקות בסבב העולמי. המדורגת חמישית בעולם הבטיחה היום (שישי) את מקומה בגמר טורניר דובאי היוקרתי (WTA 1000) לאחר שרשמה קאמבק מרשים בדרבי אמריקאי מול אמנדה אניסימובה, עם ניצחון 1:6, 4:6, 3:6 בחצי הגמר.

המשחק לא נפתח בצורה מעודדת עבור פגולה. אניסימובה, המדורגת שישית בעולם שנמצאת בכושר מצוין ב-2026, פתחה בסערה ושלטה לחלוטין במערכה הראשונה, אותה סגרה תוך 29 דקות בלבד. הדומיננטיות של אניסימובה נמשכה גם בפתיחת המערכה השנייה, כשהיא הובילה 1:3 ונראתה בדרך הבטוחה לגמר. פגולה נראתה חסרת אונים מול העוצמות של יריבתה, כשהפסידה בתשעה מתוך 11 המשחקונים הראשונים בהתמודדות.

ג'סיקה פגולה חוגגת ניצחון בחצי הגמר. (רויטרס)

אולם אז הגיעה נקודת המפנה. פגולה, שחוגגת יום הולדת 32 בעוד מספר ימים, גילתה אופי יוצא דופן. היא הצליחה לשנות את המומנטום, זכתה בתשעה מתוך 12 המשחקונים האחרונים במשחק והשלימה מהפך דרמטי בדרך לניצחון החמישי שלה בחמישה מפגשים מול אניסימובה.

בסיום המשחק אמרה פגולה: בתחילת המערכה השלישית אמרתי למאמן שלי שאני פשוט שמחה שאני עדיין כאן. כשמתחילים לאט מול אמנדה, היא יכולה למחוק אותך מהמגרש, וזה בדיוק מה שהיא עשתה בהתחלה. ידעתי שאני יכולה להשיג נקודות שבירה בחזרה וזה כל מה שהתמקדתי בו.

הניצחון הזה הכניס את פגולה למועדון אקסקלוסיבי במיוחד. זהו גמר ה-WTA 1000 החמישי שלה מאז חגגה יום הולדת 30 בפברואר 2024. מאז החלה שיטת הטורנירים הזו ב-1990, רק שתי אגדות טניס הצליחו להגיע למספר גמרים רב יותר בקטגוריה זו לאחר גיל 30: סרינה וויליאמס (16 גמרים) ומרטינה נברטילובה (7 גמרים). פגולה עקפה בכך את לי נה הסינית. בנוסף, היא הטניסאית השלישית המבוגרת ביותר שמגיעה לגמר בדובאי, אחרי ונוס וויליאמס ונטלי טוזיאט.

ג'סיקה פגולה מגיבה במהלך חצי הגמר. (רויטרס)

עבור פגולה, שמחזיקה במאזן מרשים של 2:13 בשנת 2026, זהו הגמר הראשון בדובאי וההזדמנות לזכות בתואר WTA 1000 רביעי בקריירה. בגמר שייערך מחר תפגוש האמריקאית את המנצחת בחצי הגמר השני, שיפגיש את חברתה לנבחרת ארה"ב, קוקו גוף, ואת האוקראינית אלינה סביטולינה. פגולה מובילה במאזן הפנימי מול שתי היריבות האפשריות.