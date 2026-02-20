הסוד של דה רוק לשמירה על כושר שיא בגיל 53

השעון המעורר מצלצל ב-4 לפנות בוקר. אין מקום לעצלנות. דוויין ג'ונסון, בן 53, מתחיל את יומו כשהעיר עדיין ישנה. "אני קם ב-4 בבוקר ורץ על בטן ריקה במשך 45 דקות לפני ארוחת הבוקר", הודה בראיון לאחרונה.

כך הוא בונה ושומר על הגוף שהפך אותו לאייקון. תחילה ריצה על בטן ריקה. אחר כך ארוחת בוקר: חלבון, שיבולת שועל ופירות כדי למלא את מאגרי האנרגיה, ואז חזרה לחדר הכושר. שעתיים של אימוני כוח לפני שהשעון מגיע לאמצע הבוקר.

דוויין "דה רוק" ג'ונסון הוא אחת הדמויות המזוהות ביותר של המאה ה-21. ההיאבקות המקצועית פתחה בפניו את הדלת לכוכבות הוליוודית, וכעת, ב-2026, הוא משלב צילומים עם הופעות מזדמנות ב-WWE ועם עסקיו. הכול תחת משמעת ברזל.

דוויין ג'ונסון (IMAGO)

המנוחה שלו מוגבלת, דבר שמומחים בדרך כלל אינם ממליצים עליו. הוא הולך לישון סביב 22:00, אך קם מוקדם. אימון על בטן ריקה, כך נאמר, מסייע לו לשרוף שומן בטני בצורה יעילה יותר. עם זאת, התוכנית שלו מבוססת על הקשר מאוד ספציפי: ליווי מקצועי, גנטיקה יוצאת דופן ומבנה גוף חריג. בשיאו שקל כ-135 ק"ג וגובהו 1.96 מטרים.

יום עמוס במיוחד

לאחר אימון המשקולות הראשון הוא אוכל שוב. התפריט כולל סטייק, ביצים ופחמימות מורכבות. עד 9 בבוקר הוא כבר עובד על מחויבויותיו המקצועיות. אם היום דורש זאת, הוא עשוי לחזור על האימון בשעות אחר הצהריים. בין לבין הוא שותה שייקים של חלבון ולוקח תוספי אנרגיה כדי לשמור על הקצב.

ארוחת הערב מוגשת מוקדם, בין 17:00 ל-18:30. לאחר מכן יש זמן להירגע עם המשפחה לפני שהוא חוזר למיטה ומתחיל שוב את המחזור.

אנדרטייקר מהמם את דה רוק (רויטרס)

"דה רוק" אישר כי הוא מקפיד על השגרה הזו 6 ימים בשבוע. את היום השביעי הוא שומר לפינוקים. יותר מפעם אחת שיתף סרטונים שבהם הוא טורף המבורגרים וצ'יפס או מגשי סושי עצומים, מחייך למצלמה בזמן שהוא שובר, לכמה שעות, את משמעת השעון.