יום שישי, 20.02.2026 שעה 22:30
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

ויניסיוס - 8 שנים בריאל מדריד, 20 מקרי גזענות

הברזילאי חווה עוינות כמעט בכל מגרש: החל מאוהדי ברצלונה, דרך אוהדי אתלטיקו ותליית הבובה, המקרה הדוחה במסטאייה ואפילו מול יריבה מהליגה השנייה

|
ויניסיוס (רויטרס)
ויניסיוס (רויטרס)

לילה שהיה אמור להיות מוקדש לשער יוצא דופן של ויניסיוס בליסבון הפך שוב לעוד פרק במאבק המתמשך שלו נגד גזענות. משחק הפלייאוף של ריאל מדריד מול בנפיקה נעצר ל-10 דקות לאחר שהברזילאי דיווח על התעללות גזענית לכאורה. מדובר בפעם ה-20 בשמונה שנותיו במועדון שבה ויניסיוס טוען כי היה יעד לעלבונות. במקום לחגוג יצירת מופת, הכדורגל נשאב שוב לוויכוחים, הכחשות והאשמות, כשגם הפעם נשמעו קולות שטענו כי השחקן עצמו "מתגרה" בהתנהגותו.

בין שערים אדירים לסערות בלתי נגמרות

האירוע האחרון נוגע לטענה כי קשרה הארגנטינאי של בנפיקה, ג'אנלוקה פרסטיאני, העליב אותו דקות לאחר השער המרשים שכבש. פרסטיאני מכחיש, אך ויניסיוס זכה לתמיכה נחרצת מצד חבריו, במיוחד קיליאן אמבפה שטען כי שמע מונח גזעני נאמר חמש פעמים.

מנגד, מאמן בנפיקה ז'וזה מוריניו רמז לאחר המשחק כי השחקן היה צריך "לחגוג בצורה מכבדת", ואף טען שבנפיקה אינה יכולה להיות מועדון גזעני משום ששחקנה הגדול ביותר אי פעם, אאוזביו, היה שחור. הדיון הציבורי שב והתקבע סביב המסר המוכר: "כן, מקללים אותו, אבל עליו להתנהג טוב יותר". עבור ויניסיוס, התגובה שלו ליציעים והמחאה שלו נתפסות לעיתים כיהירות, אך ניתן לראות בהן גם מאבק הישרדותי מתמשך מול סביבה עוינת.

ויניסיוס ופרסטיאני (רויטרס)ויניסיוס ופרסטיאני (רויטרס)

מקרים רבים, התאריכים ופסקי הדין

העוינות כלפי ויניסיוס אינה תיאורתית. היא מתועדת בשמות, תאריכים וגזרי דין. כבר באוקטובר 2021 בקלאסיקו בקאמפ נואו נשמעו לעברו קריאות גזעניות, אך התיק נסגר מחוסר זיהוי. במרץ 2022 אוהדי מיורקה השמיעו לעברו קולות של קופים ואמרו לו "לך לקטוף בננות", אך הרשויות קבעו שהאירוע "נתעב", אך לא פלילי.

באותה תקופה, בתוכנית הטלוויזיה "אל צ'ירינגיטו", הוצע כי עליו "להפסיק להתנהג כמו קוף", אמירה שעוררה סערה, אך לא הובילה לצעדים נוספים. בספטמבר 2022 אוהדי אתלטיקו מדריד קראו קריאות גזעניות מחוץ לאצטדיון, ללא כתב אישום.

אוהדי אתלטיקו מדריד (רויטרס)אוהדי אתלטיקו מדריד (רויטרס)

בינואר 2023 נתלתה בובה בדמותו מגשר, וארבעה חברי ארגון אוהדים נידונו לעונשי מאסר שהומרו לקנסות והרחקות. נקודת מפנה הגיעה במאי 2023 במסטאייה, כשעימות עם הקהל הוביל גם להרחקתו. ביוני 2024 שלושה אוהדים נידונו לשמונה חודשי מאסר ושנתיים הרחקה מהמגרשים, גזר הדין הראשון מסוגו בספרד.

כשחזר למסטאייה במרץ 2024, התקבל בשריקות בוז והגיב בשני שערים וחגיגת אגרוף מונף. בהמשך נשמעו קריאות "ויניסיוס תמות" באוססונה, נעצרו ארבעה חשודים בהסתה ברשתות החברתיות, ובפברואר האחרון נעצר משחק גביע המלך בעקבות פרוטוקול נגד שנאה. גם במשחק גביע מול אלבסטה, במשחק הבכורה של אלברו ארבלואה כמאמן, הושמעו לעברו קריאות גזעניות.

סחט את המיץ: ויני עושה קרנבל לארמבורו

ויניסיוס עצמו הסביר מדוע אינו מתכוון לשתוק: "רבים ביקשו ממני להתעלם, אחרים אמרו שהמאבק שלי לשווא ושעלי פשוט 'לשחק כדורגל'. אבל אני לא קורבן של גזענות. אני התליין של הגזענים. ההרשעה הפלילית הראשונה בהיסטוריה של ספרד אינה בשבילי, אלא בשביל כל האנשים השחורים". כך, בתוך סערה בלתי פוסקת, הפך הכוכב בן ה-25 לסמל עולמי של התנגדות לאפליה, במאבק שעדיין רחוק מסיום.

