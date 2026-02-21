רבע 2, 02:18: הפועל ת"א - הפועל חולון 33:47

המחזור ה־17 של ליגת ווינר סל מפגיש בשעה זו בהיכל מנורה מבטחים בין הפועל תל אביב להפועל חולון, למשחק הליגה הראשון של מאמן הסגולים פרדראג קרוניץ' בישראל. בסיבוב הראשון השיגו התל אביבים ניצחון חריג עם 60:114 בהיכל טוטו, תוצאה שהובילה לסיום דרכו של מאמן היריבה דאז דני פרנקו, ומאז הספיקו הסגולים להיפרד גם מעוזרו יואב שמיר.

הקבוצה של דימיטריס איטודיס מגיעה במצב רוח מרומם אחרי שרשמה בשבוע החולף שני ניצחונות בית רצופים בליגה, האחרון שבהם על מכבי עירוני רמת גן 62:91, שהיה גם ניצחונם ה-1,000 אי פעם בעונה הסדירה של הליגה הבכירה, הישג די מרשים. אמנם זה לא נקרא לצאת מהמשבר עם כל הכבוד למשחקי הליגה, אבל אלו צעדים ראשונים.

מנגד, יום אחרי מינויו למאמן כבר הדריך קרוניץ' את חניכיו החדשים בליגת האלופות, אך לא הצליח להביא לשינוי המיוחל, וראה אותם מאבדים סיכוי להעפיל לרבע גמר המפעל עם הפסד רביעי רצוף מאז תחילת שלב 16 האחרונות, הפעם לריטאס וילנה 106:98 בחוץ. את ניצחונו הראשון בקבוצה הוא מנסה להשיג כעת דרך ליגת ווינר סל.

ניצחון החוץ האחרון של חולון על הפועל תל אביב בעונה הסדירה של הליגה נרשם לפני יותר משלוש שנים, ב-4 בפברואר 2023 ליתר דיוק, אז חגגו הסגולים 87:93 בהיכל קבוצת שלמה, הרבה בזכות 24 נקודות של שון דאוסון. מי שהובילו את התל אביבים באותו ערב, עם 18 ו-17 נקודות בהתאמה, היו ג'ורדן מקריי ואקסבייר מנפורד, שנכללים העונה בסגל היריבה.

רבע ראשון: 19:26 להפועל ת”א

חמישיית הפועל ת”א: ים מדר, בר טימור, אלייז’ה בראיינט, איש ויינרייט וטאי אודיאסי.

חמישיית הפועל חולון: אקסבייר מנפורד, ליאור קררה, יאיר קרביץ, ג’ורדן מקריי ואדאמה סאנוגו.

הטקס לאקסבייר מנפורד וג'ורדן מקריי (חגי מיכאלי)

הג'אמפ בול בפתיחה (חגי מיכאלי)

# 10:00-5:00: האורחת חיפשה בפתיחה רק את אדאמה סאנוגו, שהחזיר לה וקלע את ארבע הנקודות הראשונות שלה בהתמודדות, להן הוסיף עוד 2 בהמשך. בר טימור קלע 5 נקודות רצופות ונתן את היתרון להפועל, עד שסאנוגו הלוהט צלף שלשה מדויקת.

אלייז'ה בראיינט (חגי מיכאלי)

אדאמה סאנוגו עולה לסל (חגי מיכאלי)

בר טימור (חגי מיכאלי)

# 5:00-0:00: אלייז’ה בראיינט נכנס לקצב לאט לאט ונתן לאדומים יתרון מכובד ושליטה במשחק, עידן זלמנסון קלע מחוץ לקשת ודאג להשאיר את חולון קרוב. גם ג’ונתן מוטלי הגיח מהספסל והיה חלק משמעותי בהתקפה של המארחת, גיא פלטין חתם עבורה את הרבע עם שלשה מהפינה ויתרון 6 אדום.

עידן זלמנסון צולף (חגי מיכאלי)

הרוחות התלהטו בין שתי הקבוצות (חגי מיכאלי)

ים מדר (חגי מיכאלי)

רבע שני

# 10:00-5:00: בראיינט המשיך ללהוט עם 4 נקודות רצופות ועוד ארבעה זריקות עונשין מדויקות של מוטלי קבעו 15 של נקודות להפועל. נתנאל ארצי ויפתח זיו החליפו ביניהם שלשות, מוטלי המשיך להיראות נהדר עם עוד 2 שנתנו פלוס 17 לחבורה של איטודיס. מקריי וקרביץ דאגו להוריד קצת את ההפרש.