יום שישי, 20.02.2026 שעה 22:04
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6121-6025אינטר1
5419-4125מילאן2
5025-3825נאפולי3
4716-3125רומא4
4623-4325יובנטוס5
4219-3925קומו6
4221-3425אטאלנטה7
3332-3425בולוניה8
3325-2625לאציו9
3235-2925ססואולו10
3238-2825אודינזה11
2931-1825פארמה12
2835-2825קליארי13
2744-2525טורינו14
2437-2925גנואה15
2433-2125קרמונזה16
2431-1725לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1542-2025פיזה19
1543-1925ורונה20

השיא יוצא הדופן ששייך ללאמין ימאל ולניקו פאס

נתון מסקרן שטרם נראה באירופה: השניים הם היחידים שנולדו ב-2004 או מאוחר יותר עם יותר מ-10 מעורבויות ישירות בגול העונה. בעונה הבאה בקלאסיקו?

|
לאמין ימאל וניקו פאס (IMAGO)
לאמין ימאל וניקו פאס (IMAGO)

עולם הכדורגל מצדיע לצעירים שמעזים לאתגר את הכוכבים המבוססים. כך קרה עם לאמין ימאל וניקו פאס. השניים זוהרים בברצלונה ובקומו בהתאמה, עם סגנון משחק שחורג מעבר לכישרון טבעי בלבד. למעשה, הסטטיסטיקה שלהם הופכת אותם למרשימים אפילו יותר: הם שני השחקנים היחידים שנולדו ב-2004 או לאחר מכן שהגיעו ל-15 הופעות או יותר בעונה אחת באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה.

יכולת שקשה להציג מתחת לגיל 23

יותר ויותר כישרונות פורצים בכדורגל המודרני. שמות חדשים יוצאים מהאקדמיות ומשאירים את העולם פעור פה. לאמין ימאל וניקו פאס הם שניים מהבולטים שבהם. כוכב ברצלונה וקשר קומו מוכיחים שהם ברמה אחרת. הם נמצאים בליגה משל עצמם, שבה לפחות כרגע אף שחקן צעיר אחר לא מצליח לאתגר אותם. השערים שלהם מדברים בעד עצמם, והמספרים מספרים את הסיפור.

למרות הירידה ביכולת של הקבוצה של פליק העונה, המספרים של לאמין נשארים יוצאי דופן. עם 10 שערים ו-8 בישולים הוא עומד על 18 תרומות לשער, יותר מכל שחקן אחר מתחת לגיל 23 בחמש הליגות הבכירות באירופה. אלו נתונים שקשה מאוד לשחקן שנולד ב-2004 או מאוחר יותר לשחזר, מלבד ניקו פאס. הבינלאומי הארגנטינאי הוא היחיד שמסוגל לעמוד בקצב של ימאל, עם 9 שערים ו-6 בישולים, סך הכל 15 תרומות לשער.

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

קלאסיקו עתידי בין לאמין ימאל לניקו פאס?

הכדורגל כל כך בלתי צפוי, עד ששני השחקנים הללו עשויים לפגוש זה את זה בעונה הבאה כשהם לובשים את מדי ברצלונה וריאל מדריד. לפי העיתונאי מטאו מורטו, האפשרות הזו ממשית מאוד. חזרתו של הקשר הארגנטינאי לריאל מדריד כבר הוחלטה, כך לפי הדיווח, לקראת עונת 2026/27. משמעות הדבר היא שנוכל לראות את שני היהלומים הללו מתמודדים זה מול זה, מפגש של כישרון וסגנונות שונים שמבטיח רבות לאוהדי הכדורגל הגדול.

