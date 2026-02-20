יום שישי, 20.02.2026 שעה 22:31
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

3 מתעמלים ישראלים העפילו לגמרים בגביע העולם

שלושה נציגים נוספות בגמרים בתחרות התעמלות המכשירים בגרמניה:רון פיאטוב בגמר המקבילים, רון אורטל בגמר המתח וליהיא רז העפילה לגמר הקרקע בנשים

|
רון פיאטוב (איגוד ההתעמלות)
רון פיאטוב (איגוד ההתעמלות)

מתעמלי המכשירים הישראלים ממשיכים להעפיל לגמרים בגביע העולם בקוטבוס. בתום שלב המוקדמות הערב (שישי) התווספו עוד שלושה נציגים לגמרים השונים בתחרות שנערכה בגרמניה.

ביום השני של שלב המוקדמות, רון פיאטוב ממכבי תל אביב העפיל לגמר המקבילים מהמקום השני עם ציון של 14.233 נקודות, רון אורטל עלה לגמר מתח מהמקום השביעי בזכות 13.766 נקודות, וגם ליהיא רז מא.ס רמת השרון עלתה לגמר הקרקע לנשים מהמקום החמישי עם ציון 12.500.

למעשה, בתום שני ימי מוקדמות רשמה המשלחת שבע העפלות לגמרי מכשירים. כזכור, אמש גם ארטיום דולגופיאט ונועם ברקוביץ’ עלו לגמר תרגיל הקרקע, אייל אינדיג עלה לגמר סוס סמוכות וליהיא רז אף העפילה לקפיצות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
