מדליית זהב שנייה לישראל באל' אירופה בקשתות

הישגים היסטוריים לקשתות הישראלית. נבחרת ישראל בקשת הריקרב לגברים זכתה הערב (שישי) במדליית הזהב באליפות אירופה באולם בפלובדיב שבבולגריה. הנבחרת, המורכבת מרועי דרור, איתי שני וניב פרנקל, ניצחה בגמר את נבחרת איטליה, בה התחרו מתאו בורסאני, פרדריקו מוסולסי ואלסנדרו פאולי.

הגמר נפתח באופן מאוזן עם שוויון 57:57 ונקודה אחת לכל קבוצה. בסט השני התחילו האיטלקים עם שלושה חיצים רצופים ל-10, בעוד שרועי דרור פגע פעמיים ב-9 והאיטלקים ניצחו 59:58 ועלו ל-3:1.

בסט השלישי פתחו שתי הנבחרות בשלושה חיצים זהים ל-10, 9 ו-10, אבל בחצי השני ירו שלושת הישראלים שלוש עשיריות מושלמות, כאשר מנגד האיטלקים פגעו פעמיים ב-9. ישראל ניצחה 59:57 והשוותה ל-3:3.

הסט הרביעי המכריע נפתח בסבב מאוזן, כאשר שתי הקבוצות פוגעות פעמיים ב-10 ופעם ב-9. בשלושת החיצים הבאים ירו שניים מהאיטלקים ל-9 והדלת לניצחון נפתחה לישראל. דרור ושני ירו שניהם 10 וניב פרנקל, עם החץ האחרון של הגמר, נדרש ל-9 כדי לזכות בזהב, ירה 9 מדויק - וישראל ניצחה את הסט 58:57 ואת הגמר 5:3.

נבחרת הקשתות של ישראל. הישג אדיר (איגוד הקשתות)

איתי שני חגג: "זו תחרות המטרה של עונת האינדור וסגרתי אותה עם טעם נהדר. הצהרנו שהמטרה שלנו היא להיכנס עם שלישיית גברים גם למשחקים האולימפיים והנה יש לנו חותמת ראשונה שאנחנו בכיוון הנכון למטרה הזו. אני מקדיש את המדליה הזו לחבר יקר שלי, עמרי בן שחר, שנפל בעזה והיה ספורטאי בעצמו, חבר יקר ומנהיג אמיתי".

ניב פרנקל סיפר: "היה לי בעיקר כיף. הגמר עצמו היה חוויה מרגשת ואחרי כמה חודשים לא פשוטים הדברים התחברו ולשמוע את התקווה על הפודים הייתה חוויה שכמעט הביאה אותי לדמעות. כשנכנסנו לגמר הזה הייתי מאוד רגוע ובתחושה שזה שלנו, כיף גדול שהבאנו את הזהב".

רועי דרור הוסיף: "הצלחנו לצאת עם ידנו על העליונה. אני ממש שמח לעמוד פעם נוספת בראש הפודיום ולהשמיע את התקווה פעמיים באותו הערב על הבמה הגדולה ביותר. עכשיו זה זמן לחזור לארץ ולחזור לעבודה קשה כי המטרה הגדולה של השנה עוד לפנינו".

הישג חסר תקדים

לראשונה אי פעם עלו שתי קבוצות ישראליות על הפודיום באליפות אירופה והתקווה נשמעה פעמיים ברצף בפלובדיב. ראשית עלו שלושת הגברים, ומיד אחריהם עלה דרור שוב על ראש הפודיום, הפעם עם מיכאלה משה, על מנת לקבל את מדליית הזהב בקטגוריית הצמדים המעורבים, בה זכו מוקדם יותר היום.

מדליות הזהב של היום מתווספות לזהב של שמאי ימרום מ-2024, אך שתי מדליות זהב באליפות אחת הן הישג חסר תקדים בקשתות הישראלית.

מחר תתחרה מיכאלה משה בקרב על מדליית הארד בתחרות האישית בריקרב נשים מול ורוניקה מרצ'נקו מאוקראינה, במה שעשויה להיות המדליה השלישית של ישראל באליפות.