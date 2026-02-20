יום שישי, 20.02.2026 שעה 21:06
אלקראס בגמר בדוחא לאחר ניצחון על רובליוב

זה לא הלך קל למדורג ראשון בעולם, אך הוא הצליח לבסוף לצאת עם ידו על העליונה אחרי 6:7 ו-4:6 במערכות ויחכה למנצח בין יאקוב מנשיק וארתור פילס

קרלוס אלקראס חוגג (IMAGO)
קרלוס אלקראס חוגג (IMAGO)

ה"ביג טו" החדש של הטניס העולמי, קרלוס אלקראס ויאניק סינר, מתחיל להיראות יותר ויותר כמו "ביג וואן" ככל שהעונה מתקדמת. בתוך חודשיים בלבד של תחרות, הספרדי פתח פער משמעותי מיריבו הגדול, פער שבא לידי ביטוי גם בדירוג וגם בביטחון על המגרש. היום (שישי) הוא העפיל לגמר בטורניר דוחא לאחר ניצחון 6:7(3), 4:6 על אנדריי רובליוב בחצי הגמר, במשחק שנמשך 2 שעות ו-2 דקות.

המספרים מדברים בעד עצמם: אלקראס הגיע ל-12 גמרים מתוך 13 הטורנירים האחרונים שבהם השתתף. ההחלקה היחידה הייתה הפסד בסיבוב השני במאסטרס 1000 בפריז לקמרון נורי. רצף התוצאות המרשים העניק לו יתרון של 2,980 נקודות בדירוג העולמי על פני סינר, פער שעשוי לגדול ל-3,150 נקודות אם יניף את "הבז הזהוב" של קטאר בגמר.

הספרדי שיפר את יכולתו בכל המשטחים, ובעיקר על המשטח הקשה באוויר הפתוח. הוא כבר עומד על 29 ניצחונות רצופים בתנאים הללו, ובסך הכול צבר 153 ניצחונות על משטח קשה. כחלק מהתוכנית המקצועית שלו, הוא וצוותו ויתרו מאז העונה שעברה על סבב החימר בדרום אמריקה כדי להתמקד בטורנירים על משטח קשה מינואר ועד אפריל, עד פתיחת עונת החימר האירופית. המגמה הזו צפויה להימשך, במיוחד לקראת 2028, אז יתווסף מאסטרס 1000 בערב הסעודית שצפוי להשתלב בלוח השנה בפברואר לצד דוחא ודובאי.

קרלוס אלקראס (IMAGO)קרלוס אלקראס (IMAGO)

מה היה היום

בחצי הגמר בדוחא פגש אלקראס את רובליוב, עמו אף התאמן מוקדם יותר השבוע במתחם חליפה הבינלאומי. זו הייתה הפעם החמישית בקריירה שבה גבר עליו. מתוך 19 הפעמים האחרונות שבהן הגיע לשלב חצי הגמר, ניצח ב-18 מהן, כשהמעידה היחידה הייתה מול ג'ק דרייפר באינדיאן וולס 2025. בתחילת המשחק ניכר מעט עייפות, והוא נאלץ להציל 2 נקודות שבירה כבר במשחקון ההגשה הראשון.

אלקראס ידע שהמפתח הוא למשוך את רובליוב לרשת, ובמשחקון החמישי השיג שבירה ראשונה בזכות טקטיקה זו. הרוסי אמנם הצליח להשוות ל-5:5 במערכה הראשונה ואף קיבל הזדמנות לעלות ל-5:6, אך כשל. השניים הרגישו נוח יותר במשחקוני ההחזרה מאשר בהגשה, והמערכה הוכרעה בשובר שוויון לאחר שאלקראס החמיץ נקודת מערכה ב-5:6. בטיי ברייק רובליוב הרבה לטעות ואף שבר את המחבט מרוב תסכול.

במערכה השנייה נראה היה שהספרדי סוגר עניין כשעלה ל-0:3, אך הרוסי חזר והשווה לפני שנשבר שוב. אלקראס שמר על קור רוח עד הסיום והבטיח מקום בגמר, בעוד התחושה בסבב הולכת ומתחזקת: נכון לעכשיו, הוא האיש שכולם צריכים לנצח.

