סטטוס קוו בפלייאוף התחתון בנערים ב' - על

שלושה משחקים בשלושה ימים, זוהי מנת הביניים של המחזור ה-24 במשחקי הפלייאוף התחתון של ליגת העל בשנתון נערים ב'. שלושת המשחקים סיפקו שתי הכרעות, הקבוצות המנצחות מדורגות בחלק העליון של צמרת הבית התחתון. במשחק נוסף שלא הוכרע, נותרו שתי הקבוצות המשתתפות באזור הקו האדום.

לפני שנגיע לרשמים ממשחקי הימים האחרונים, נציין כי המחזור יושלם עם שני משחקים נוספים: הפועל ירושלים תארח את עירוני קרית שמונה המוחרגת מירידה (שבת, 14:30, אבו גוש) - שעות ספורות לפני קרב התחתית בין קבוצות הבוגרים של המועדון. ניצחון של המארחת ירחיק אותה כדי תשע נקודות מהקו האדום. ביום ראשון יינעל המחזור במשחק בו תארח מ.ס אשדוד את קבוצת "צו פיוס" של הפועל רמת השרון, המרוחקת 12 נקודות מהקו האדום. ניצחון של המארחת ירחיק אותה כדי שמונה נקודות מהקו האדום.

בית"ר ירושלים נערים ב' (רונן וייס)

מ.כ נהלל יזרעאל - בית"ר ירושלים 1:1

במשחק בין שתי קבוצת "צו פיוס", שהוציא ביום רביעי את המחזור לדרך, הקבוצה הצפונית לא הצליחה לשאוב השראה מקבוצת נערים א' של המועדון, שבתחילת השבוע ניצחה בביתה 0:1 את בית"ר ירושלים.

כבר בדקה השביעית האורחת מהבירה עלתה ליתרון 0:1, זאת לאחר שמלך שערי האורחת, שי אמבאו, ארב לניסיון החזרת כדור לא מוצלח של שחקן המארחת לעבר שוערו. אמבאו הסתנן בין השניים, הקדים את השוער המקומי שיצא לעברו ובעט לרשת. בדקה ה-31 הגבהת כדור קרן מצד שמאל לזכות נהלל יזרעאל יצאה ערבוביה ברחבת האורחת, בסיומה מוחמד עוואד דחק את הכדור מקרב לרשת ובשערו הראשון העונה קבע את תוצאת המשחק בשלב מוקדם - שוויון 1:1.

מ.כ נהלל יזרעאל מדורגת במקום הלפני אחרון המעשי של הליגה, בשל החרגתה של קרית שמונה מירידת ליגה, מיקום שיוביל ככל הנראה למשחק המבחן על הישארות בליגה, אלא אם נועלת הטבלה, הפועל ר"ג, שרחוקה מנהלל יזרעאל מרחק של 11 נקודות, תצליח להיחלץ מירכתי הטבלה. בית"ר ירושלים שומרת על פער של חמש נקודות מהמקום הראשון.

מ.כ נהלל יזרעאל תקווה לשפר עמדות במחזור הקרוב, כשתארח את הפועל ראשל"צ - לזכותה פער ניכר מהקו האדום. בית"ר ירושלים תקווה להתרחק עוד מהקו האדום, כשתארח את מוליכת הבית התחתון, הפועל באר שבע.

שחקני בית"ר ירושלים בנערים ב' (אופיר מגדל)

הפועל ראשל"צ - הפועל ר"ג 0:4

המשחק השני של המחזור נערך לאור זרקורים ביום חמישי. השורה התחתונה - הפועל ר"ג עדיין עם מאזן נקודות חד ספרתי, לא רואה את האור בקצה המנהרה. הפועל ראשל"צ מצידה, שעברה לפיקודו של המנהל המקצועי, אופיר קופל, כדורגלן עבר במכבי חיפה, הקבוצות הבכירות של פ"ת ונבחרות ישראל, מצליחה להתרחק כדי 12 נקודות מהקו האדום.

בשערו התשיעי העונה נשגב שאול, מלך שערי הפועל ראשל"צ, הצליח בדקה ה-28 להעלות את קבוצתו ליתרון 0:1. אסף גניס, שהצטרף לאחרונה מהפועל ראשל"צ, לאחר ששיחק לא מעט במכבי נתניה ואף כבש בשורותיה חמישה שערים, התכבד במשחקו השלישי במדים הכתומים לכבוש צמד שערים ראשונים בשורות קבוצתו החדשה (32,51). שקד אלגבי, שעלה כמחליף במחצית השנייה, סגר עניין עם שער משלו בדקה ה-68, שהיווה שער שלישי העונה לשחקן. בסיום, ניצחון 0:4 משכנע להפועל ראשל"צ.

במחזור הבא הפועל ר"ג תקווה לעבור למאזן נקודות דו ספרתי, כשתארח את עירוני קרית שמונה.

הפועל ראשון לציון נערים ב' (באדיבות המועדון)

הפועל באר שבע - בני יהודה ת"א 0:4

ב"משחק הצמרת" של הבית התחתון, שנערך בצהרי יום שישי והיווה קרב ישיר על ראשות הבית, זכתה הקבוצה מבירת הנגב בניצחון 0:4 על בני יהודה ת"א, שהוליכה את טבלת הבית התחתון ביתרון של שתי נקודות על פני באר שבע לפני המשחק. חניכים של בר הרוש, שבתחילת השבוע כבשו שלושה שערים בתוספת הזמן - וחוללו מהפך אדיר שהוביל לניצחון חוץ 1:3 על הפועל רמת השרון, לבאר שבע היה זה ניצחון רביעי ברציפות, משחק שביעי ללא הפסד.

הפועל באר שבע נערים ב' (באדיבות המדיה הרשמית של הפועל באר שבע)

אחרי שבמשחק הבית הקודם, בו הפועל באר שבע ניצחה 1:4 את עירוני קרית שמונה - כשעל ארבעת השערים חתום ימאן אלעוברה, הפעם מי שכבש בצרורות הוא אורי אברז'ל - שכבש שלושער (12,70,73). בין לבין, גם ימאן אלעוברה כבש בדקה ה-67. בסיום המשחק, ניצחון 0:4 להפועל באר שבע, שאת טבלת מלך שערי מוליכים יחדיו צמד הכובשים, כשלכל אחד מהם 12 שערי ליגה.

במחזור הבא בני יהודה ת"א תנסה להתאושש מההפסד במשחק מול מ.ס אשדוד.