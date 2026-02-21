יום שבת, 21.02.2026 שעה 19:49
יום שבת, 21/02/2026, 19:30אצטדיון אל סדארליגה ספרדית - מחזור 25
ריאל מדריד
דקה 19
0 0
שופט: אלחנדרו קינטרו
אוססונה
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3238-3725ריאל סוסיאדד9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2637-2524ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1739-1624אוביידו20
מערכת ONE | 21/02/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

אוססונה וריאל מדריד נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-25 בלה ליגה, כשבפמפלונה חולמים לעצור את רצף הניצחונות המרשים של המוליכה ולהתקרב עוד יותר למאבק על המקום השישי. המארחת מגיעה בתקופה הטובה ביותר שלה העונה, בעוד הבלאנקוס ממשיכים לדהור קדימה גם בליגה וגם בזירה האירופית, מה שמבטיח מפגש מסקרן במיוחד באל סאדר.

ריאל מדריד נמצאת בכושר קטלני ב-2026. במחזור הקודם היא מחצה 1:4 את ריאל סוסיאדד והאריכה את רצף הניצחונות שלה בליגה ל-8 ברציפות. באמצע השבוע היא גם השיגה ניצחון חוץ חשוב 0:1 על בנפיקה בליגת האלופות, במשחק רווי אמוציות, והגיעה למפגש הזה עם 3 ניצחונות חוץ בארבעת משחקי החוץ האחרונים שלה בכל המסגרות, כולם עם רשת נקייה. בליגה היא סופרת 4 ניצחונות חוץ רצופים, נתון שמחזק את הביטחון שלה גם במגרש קשה כמו אל סאדר.

מנגד, אוססונה נהנית מתקופה מצוינת. היא צברה 11 נקודות מ-5 המשחקים האחרונים בליגה, 3 ניצחונות ו-2 תוצאות תיקו, וטיפסה מהמקום ה-15 באמצע ינואר למקום ה-10 ערב המחזור. הפער מהמקום השישי הצטמצם מ-10 ל-5 נקודות בלבד. ה-0:0 מול אלצ'ה במחזור הקודם אולי הותיר תחושת החמצה, אך הרכש החדש, חאבי גלאן, ויקטור מוניוס ו-ולנטין רוזייה, שדרגו משמעותית את היכולת, בעיקר בבית, שם היא מחזיקה באחד הרצפים הביתיים הארוכים בליגה ללא הפסד, 3 ניצחונות ו-2 תיקו.

במאזן ההיסטורי, אוססונה לא ניצחה את ריאל מדריד מאז ינואר 2011, ומאז רשמה 6 תוצאות תיקו ו-18 הפסדים מולה. ריאל ניצחה ב-6 מ-7 המפגשים האחרונים בכל המסגרות, כשהחריגה הייתה ה-1:1 בעונה שעברה במגרש הזה. 5 מ-6 המשחקים האחרונים של אוססונה הסתיימו עם שערים לשתי הקבוצות, אך היא כבשה רק ב-3 מתוך 10 ההפסדים שלה העונה. ריאל, מצידה, ניצחה בכל 8 משחקי החוץ בליגה בהם כבשה ראשונה, אם כי הובילה במחצית רק ב-2 מתוך 9 משחקי החוץ האחרונים שלה בלה ליגה, נתון שמותיר פתח לדרמה גם הערב.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את ההתמודדות המסקרנת באל סדאר לדרך!
