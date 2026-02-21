הרכבים וציונים



קיליאן אמבפה (IMAGO) קיליאן אמבפה (IMAGO)

אוססונה וריאל מדריד נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-25 בלה ליגה, כשבפמפלונה חולמים לעצור את רצף הניצחונות המרשים של המוליכה ולהתקרב עוד יותר למאבק על המקום השישי. המארחת מגיעה בתקופה הטובה ביותר שלה העונה, בעוד הבלאנקוס ממשיכים לדהור קדימה גם בליגה וגם בזירה האירופית, מה שמבטיח מפגש מסקרן במיוחד באל סאדר.

ריאל מדריד נמצאת בכושר קטלני ב-2026. במחזור הקודם היא מחצה 1:4 את ריאל סוסיאדד והאריכה את רצף הניצחונות שלה בליגה ל-8 ברציפות. באמצע השבוע היא גם השיגה ניצחון חוץ חשוב 0:1 על בנפיקה בליגת האלופות, במשחק רווי אמוציות, והגיעה למפגש הזה עם 3 ניצחונות חוץ בארבעת משחקי החוץ האחרונים שלה בכל המסגרות, כולם עם רשת נקייה. בליגה היא סופרת 4 ניצחונות חוץ רצופים, נתון שמחזק את הביטחון שלה גם במגרש קשה כמו אל סאדר.

מנגד, אוססונה נהנית מתקופה מצוינת. היא צברה 11 נקודות מ-5 המשחקים האחרונים בליגה, 3 ניצחונות ו-2 תוצאות תיקו, וטיפסה מהמקום ה-15 באמצע ינואר למקום ה-10 ערב המחזור. הפער מהמקום השישי הצטמצם מ-10 ל-5 נקודות בלבד. ה-0:0 מול אלצ'ה במחזור הקודם אולי הותיר תחושת החמצה, אך הרכש החדש, חאבי גלאן, ויקטור מוניוס ו-ולנטין רוזייה, שדרגו משמעותית את היכולת, בעיקר בבית, שם היא מחזיקה באחד הרצפים הביתיים הארוכים בליגה ללא הפסד, 3 ניצחונות ו-2 תיקו.

במאזן ההיסטורי, אוססונה לא ניצחה את ריאל מדריד מאז ינואר 2011, ומאז רשמה 6 תוצאות תיקו ו-18 הפסדים מולה. ריאל ניצחה ב-6 מ-7 המפגשים האחרונים בכל המסגרות, כשהחריגה הייתה ה-1:1 בעונה שעברה במגרש הזה. 5 מ-6 המשחקים האחרונים של אוססונה הסתיימו עם שערים לשתי הקבוצות, אך היא כבשה רק ב-3 מתוך 10 ההפסדים שלה העונה. ריאל, מצידה, ניצחה בכל 8 משחקי החוץ בליגה בהם כבשה ראשונה, אם כי הובילה במחצית רק ב-2 מתוך 9 משחקי החוץ האחרונים שלה בלה ליגה, נתון שמותיר פתח לדרמה גם הערב.