גזענות ואלימות רבה במשחקי מחלקות הנוער בארץ

הגזענות והאלימות שוב מרימים ראש במשחקי מחלקות הנוער. אחרי מספר שבועות שקטים יחסית, ביום רביעי האחרון דייני בית הדין של ההתאחדות לכדורגל נאלצו להתמודד עם עומס דיונים על אירועי אלימות וגזענות, שהתרחשו במגרשים השונים. עונשים חריפים ומשמעותיים במיוחד לא הושתו על המעורבים באירועים אלה.

גזענות מהיציע, ברוטאליות במגרש

על אף העובדה שהמשחק בו אירחה קבוצת "צו פיוס" של סקציה מעלות תרשיחא את צעירי סכנין, הסתיים בניצחון בהפרש דו ספרתי לזכות הקבוצה המארחת, המשחק היה רחוק מלהתנהל באווירה רגועה, ולא רק בגלל גורמים בקבוצה האורחת.

דו"ח השיפוט של מוחמד נג’ואן: "בדקה ה-67 שחקן של סכנין הלך לכיוון הקהל והתחיל לדבר איתם. כשראיתי שהוא מדבר, ניגשתי אליו, הראיתי לו כרטיס צהוב וניסיתי להרגיע אותו המשחק נמשך, ובדקה 74 אותו מקרה חזר על עצמו. החלו קריאות גזעניות מהקהל כגון: ‘מוחמד מת, לך לעזה’. ביקשתי ממאמן הקבוצה הביתית להרגיע את הקהל. אותו שחקן החל לדבר בצורה לא מכובדת עם שחקנים מעלות, ולכן הראיתי לו כרטיס אדום. בדקה ה-77 שחקן נוסף של סכנין הורחק בכרטיס צהוב שני, בגלל פגיעה בשחקן יריב".

פסיקת בית הדין: סקציה מעלות תרשיחא הורשעה בסעיף קריאות גזעניות ו/או פוגעניות, כתוצאה מכך ספגה קנס בגובה 1,000 שקלים בפועל, ועוד קנס כפול על תנאי.

"היו קריאות גזעניות כמו ‘מוחמד מת, לך לעזה’ (יונתן גינזבורג)

השחקן שאיבד את זה

ֿהמשחק בו ניצחה קבוצת נערים ג' "צו פיוס" של עירוני בית דגן 2:5 את השכנה מראשון לציון הסמוכה, א.ס רמת אליהו, גם הוא לא עבר בצורה חלקה.

דו"ח השיפוט של אורן שטרית: "המשחק התחיל באיחור של כ-15 דקות משום ששתי הקבוצות הופיעו בצבע זהה, ולאחר המתנה הקבוצה המארחת השיגה צבע שונה. תקרית נוספת: 1. במחצית הראשונה, בדקה ה-35, בוצעה עבירה של בלתי ספורטיבית באזור מחצית המגרש. בזמן שניגשתי לשחקן להראות לו כרטיס צהוב, התרחשה תקרית מאחורי הגב שלי באזור הרחבה. 2. הסתובבתי וראיתי שחקן של רמת אליהו מכה באגרופים פעם אחר פעם שחקן של בית דגן. ראיתי לפחות 3 אגרופים. 3. רצתי לעברו ועמדתי בין השניים, כשהשחקן המכה אחוז אמוק להמשיך ולהכות. 4. הפרדתי בכוח כי השחקנים שמסביב פשוט פחדו ממנו. 5. הרחקתי את השחקן בכרטיס אדום, כשממש דקה קודם לכן אותו שחקן קיבל כרטיס צהוב. 6. כשהשחקן יצא לכיוון הספסל הספיק לאיים ואמר לשחקן שאותו הוא הכה: ‘חכה אחרי המשחק אני הורג אותך’”.

פסיקת בית הדין: שחקן א.ס רמת אליהו, שצוין בדו"ח השיפוט, הורשע בשלושה סעיפים: השתתפות בקטטה, פגיעה בשחקן יריב, התנהגות בלתי הולמת. עונשו: הרחקה מארבעה משחקים בפועל, הרחקה משני משחקים נוספים על תנאי.

טענות על זיופים, אלימות המונית על המגרש

במשחק בין שתי קבוצות מהנגב נרשם רצף אירועים מטריד, שהוביל לפיצוצו של המשחק בשלב מוקדם.

דו"ח השיפוט של מתן גואטה פותח בטענות לפגיעה בסדר תקין בצד הטכני: "במהלך המחצית התבקשתי ע"י אורי היקלי, מאמן עוצמה באר שבע, לעשות בדיקה לארבעה שחקני חורה, בטענה של זיוף שחקנים. שני שחקנים מהם ידעו להגיד לי את השם, שניים ידעו את השם שלהם בלי לדעת את תעודת הזהות. לעומת זאת, שני שחקנים של חורה שתקו ולא ידעו את השם שלהם. רק אחרי שהמנהל קבוצה אמר להם את השם שצריך להגיד, הם אמרו את השם כמו שמופיע בטופס. אחד מהם ישב בספסל באותו זמן".

מקרי אלימות קשים מתוארים בשלהי המשחק, לרבות מעורבות של אנשים בוגרים: "בדקה ה-60 למשחק נעשתה עבירה על קו האורך על החלוץ של עוצמה באר שבע. שחקן עוצמה באר שבע הגיב בדחיפה על העבירה שנעשתה עליו. השחקן של חורה בעט בשחקן של עוצמה בתגובה לדחיפה. החלוץ השני של עוצמה, שהוא אחיו של אותו שחקן, רץ להגן על אחיו והרביץ לשחקן של חורה. שחקן של חורה בא ודחף שחקן של עוצמה באר שבע בזמן המהומה.

בעיטות ודחיפות. אלימות המונית על המגרש בנגב (יונתן גינזבורג)

“השיא הגיע כשבזמן המכות נכנס האבא של שני שחקני עוצמה באר שבע והכה את השחקן של חורה, שעשה על החלוץ של עוצמה עבירה בתוך שדה המגרש, אז התחילה מהומה המונית. 20-30 אוהדים חורה נכנסו למגרש להגן על הילדים ולדעת למה האבא מרביץ לילד של הקבוצה שלהם, למה הוא מגיב ככה. אני שרקתי לסיום והלכתי לחדר ההלבשה. המשחק הופסק בדקה ה-60 למשחק בתוצאה 0:2 לטובת חורה, בשל כך, שלא היה ערך ספורטיבי למשחק בשל כניסת הורים למגרש ואלימות כלפי שחקן חורה".

פסיקת בית הדין: עוצמה באר שבע הורשעה בשני סעיפים: התפרעות, תגרה ותקיפה, פגיעה ע"י אוהדים. הקבוצה נקנסה ב- 1,750 שקלים בפועל. כמו כן, עומד כנגד הקבוצה עונש הפסקת פעילות על תנאי.

גזענות בירידה מכר הדשא

מקרה נוסף בו הייתה מעורבת קבוצת ילדים ב' של עירוני חורה התרחש במשחק החוץ מול קבוצת "צו פיוס" של עירוני אשקלון.

דו"ח השופט של זיד אזברגה: "בסיום המשחק שחקן מקבוצת עירוני אשקלון פנה לעבר שחקני קבוצת חורה באמירות פוגעניות וגזעניות. בין היתר אמר: ‘איכס בדואים’ וכן ‘איכס עברים’, תוך צחוק וזלזול גלוי. פניתי למאמן קבוצת עירוני אשקלון וביקשתי ממנו להרגיע את שחקנו, אך המאמן לא התייחס לפנייתי, לא הסתכל לעברי, ואף הביע תמיכה בהתנהגות השחקן. האירוע התרחש בסיום המשחק ונשמע בבירור על ידי הנוכחים במקום".

פסיקת בית הדין: עירוני אשקלון ספגה קנס בגובה 1,000 שקלים בפועל, בגין הרשעה בסעיף קריאות גזעניות ו/או פוגעניות. מאמנה של אשקלון, חגי לוק, ספג קנס בגובה 1,000 שקלים בפועל והרחקה משני משחקים בפועל.

קטטה המונית, שהסתיימה בפיוס

המשחק בו אירחה קבוצת ילדים ג' של הפועל סאג'ור את מ.ס כפר יאסיף היווה קרקע לאלימות המונית בשלב מוקדם של המשחק.

דו"ח השיפוט של אדיר נמרוד כץ: "בדקה ה-28 למשחק שרקתי לעבירה לטובת סאג'ור, לאחר השריקה שחקן סאג'ור שעליו בוצעה העבירה דחף את השחקן שביצעה את העבירה. לא עברה שנייה - והאירוע הסלים לשדה קרב של ממש. שלושה שחקני סאג'ור תקפו את שחקן כפר יאסיף מס' 7. כאשר אחד מהם קפץ עם פקקים לתוך הגב בעוצמה רבה ומסוכנת. תוך כדי ששחקן של סאג'ור שלח אגרוף לכיוון האף של השחקן - וגורם לו לדימום מהאף ושחקן נוסף אשר מנסה לפגוע בשחקן באגרוף, אך מפספס ולבסוף דוחף אותו. תוך כדי עוד שני שחקנים של סאג'ור ואחד של כפר יאסיף התעמתו בדחיפות.

פקקים בגב, דימום מהאף. אירועים חמורים בילדים ג' (יונתן גינזבורג)

“בנוסף, פרץ אבא שקשור לקבוצת כפר יאסיף מהיציע (קפץ מהיציע בגובה של 3 וחצי מטרים) למגרש ורץ לעבר אחד הילדים באמוק, בצורה מאיימת וחמורה, תוך כדי שאני נאלץ להדוף אותו בכוחות עצמי ולמנוע בגופי פגיעה, ככל הנראה בילד. לאור המקרה של הילדים והאבא שנכנס למגרש אינני ראיתי המשך לערך ספורטיבי של המשחק, הודעתי לקבוצות שהמשחק פוצץ. סרטון של האירועים הלא נעימים לעין עברו גם למשבץ השופטים. בסיום המשחק פנו אליי שני מאמני הקבוצות ואמרו לי שהם השלימו בין השחקנים וטוב שהפסקתי את במשחק וביקשו שאקל בדו"ח המשחק".

פסיקת בית הדין: "מ.ס כפר יאסיף הורשעה בסעיפים: התפרעות, תגרה ותקיפה, התפרצות לשדה המשחק. עונשה: קנס בגובה 1,000 שקלים בפועל, עונש הפסקת פעילות לארבעה משחקים על תנאי. הפועל סאג'ור עמדה לדין באשמה בשני סעיפים אלה, אך הורשעה רק בסעיף התפרעות, תגרה ותקיפה. עונשה: קנס בגובה 500 שקלים בפועל, עונש הפסקת פעילות לארבעה משחקים על תנאי".

לגביע התלהמות משלו

במשחק הגביע המסקרן בו אירחה קבוצת ילדים א' של בני יהודה ת"א את מכבי פ"ת דרום - שניצחה 2:4 בתום דו קרב פנדלים, נרשמו במהלך המחצית הראשונה ובמהלך הירידה להפסקת המחצית הראשונה, אירועי אלימות משמעותיים.

דו"ח השיפוט של נועם בנימין נבון פותח באירועי אלימות בין שחקנים: "בדקה ה-18, לאחר שהכדור יצא לבעיטת קרן לזכות מכבי פתח תקווה, התעמתו שני שחקנים (אחד מכל קבוצה). במהלך העימות החליפו השניים אגרופים באלימות והיה צורך פיזי להפריד ביניהם. בשל כך, הוצאתי לשניהם כרטיס אדום בגין עבירת אלימות. גם לאחר ההרחקה ניסו שוב שניהם להתעמת ושחקנים משתי הקבוצות היו צריכים להפריד ביניהם".

"הוצאתי להם אדום". הילדים החליפו ביניהם אגרופים (יונתן גינזבורג)

גם בירידה לחדרי ההלבשה בתום המחצית הראשונה, לא היה רגוע: "לאחר סיום המחצית הראשונה, אוהד מיציע בני יהודה הלך אחריי לכיוון חדר ההלבשה, תוך שהוא מקלל אותי בקללות קשות ומאיים עליי: ‘שופט, אני ארצח אותך. אני אחכה לך ליד החדר אתה לא יוצא מפה היום חי’. בסיום המשחק, שחקן בני יהודה זרק כדור באלימות לעבר שחקן יריב ומקלל אותו: ‘אני א***ן אותך יא בן שר****’. בשל כך שלפתי לעברו את הכרטיס האדום בגין עבירת אלימות. אציין שבמשך כל המשחק נשמעו לעברי קללות קשות מיציע אוהדי בני יהודה".

פסיקת בית הדין: בני יהודה ת"א הורשעה בשני סעיפים: התנהגות בלתי הולמת, התנהגות בלתי הולמת של אוהדים. עונשה: קנס בגובה 1,000 שקלים בפועל.