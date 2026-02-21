חוזר לישראל: ליוואי רנדולף יחתום בהפועל ת"א

בהפועל תל אביב עבדו מסביב לשעון כדי לחזק את הסגל לקראת הישורת האחרונה של העונה, כאשר במועדון כבר צירפו שחקן אחד בדמות קסלר אדוארדס, שעל מועמדותו נחשף לראשונה ב-ONE, אבל היה רצון לחיזוק נוסף, וכעת זה יקרה גם כן.

מחזיקת היורוקאפ הגיעה לסיכום עם זניט לגבי מעברו של ליוואי רנדולף, והגארד/פורוורד יעשה את הדרך בחזרה לישראל כדי לחזק את הסגל של דימיטריס איטודיס, כמובן שרק ביורוליג ולא בליגה, לאחר שהקבוצה רשמה כבר עשרה זרים העונה.

רנדולף שיחק בעברו בהפועל ירושלים איתה הוא זכה פעמיים בגביע המדינה, ואז הוא עבר ישירות למכבי תל אביב, על אף שהיה קפטן של הקבוצה מהבירה, ועם הצהובים הוא זכה פעם נוספת בגביע, הפעם השלישית ברציפות שלו באופן אישי.

ליוואי רנדולף מול יובל זוסמן (חגי מיכאלי)

רשם עונה אחת ביורוליג, לא ישחק בליגה

אחרי עונה אחת אצל מכבי תל אביב, רנדולף בן ה-33 עבר לזניט, ואחרי שסיכם את תנאיו בהפועל תל אביב, האדומים הגיעו לסיכום עם הרוסים כדי להעבירו אליהם. בעונת היורוליג היחידה שלו בקריירה, בשנה שעברה, רנדולף רשם 12 נק׳ בכמעט 40% לשלוש בממוצע למשחק, לצד 3.8 ריבאונדים ו-1.8 אסיסטים.

בכל מקרה, נציין שוב שבהפועל תל אביב כבר רשמו עשרה שחקנים זרים בליגה העונה שזו הכמות המותרת, מה שאומר שליוואי רנדולף לא יוכל לשחק בליגה ולא יפגוש את הפועל ירושלים. את מכבי תל אביב האקסית הנוספת הוא כן יכול לפגוש, בדרבי שיש עוד ביורוליג העונה ממש עוד מעט, בתחילת חודש מרץ, בהיכל מנורה מבטחים.