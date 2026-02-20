"אף תואר לא יעשה אותי גאה כמו ביום שלישי"

בצל הסערה ממשחקה האחרון של ריאל מדריד מול בנפיקה והאירועים סביב ויניסיוס, מאמן הבלאנקוס אלברו ארבלואה התייחס לתקרית במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מחר (שבת) ב-19:30 מול אוססונה. המאמן הבהיר כי המועדון עומד מאחורי שחקנו, גינה כל גילוי של גזענות והדגיש את הגאווה שלו באופן שבו הקבוצה והברזילאי עצמו התמודדו עם הסיטואציה הרגישה, כל זאת בזמן שריאל מתכוננת לקרב חוץ לא פשוט באל סאדר.

הגרסה הטובה יותר של הקבוצה בלי בלינגהאם: "אם הייתי יכול לתת זרוע כדי שג'וד יהיה בריא, הייתי נותן. הוא מנהיג, אחד הטובים בעולם. מה שנותן לי אושר זה איך הקבוצה מתחרה בלי שחקן כמו בלינגהאם. זה אומר הרבה על הסגל. אם הייתי יכול לתת לו את השיקוי של פנורמיקס כדי להחזיר אותו, הייתי עושה זאת. אפס ספקות לגביו".

הפתרון נגד גזענות: "זה לא בתחום אחריותי, זה לא המקום שלי לדעת איך אופ"א צריכה להגיב. כן אני חושב שצריכה להיות סנקציה. יש לנו הזדמנות טובה לסמן לפני ואחרי. אנחנו יודעים איזו תשוקה הכדורגל מעורר, אבל מה שקרה בלתי נסבל".

ויניסיוס ואלברו ארבלואה (רויטרס)

על טרנט אלכסנדר ארנולד: "זה קופץ לעין, הדיוק שלו ואיך שהוא מוסר, הוא לא צריך הרבה שטח ולא הרבה זמן. תמיד נותן יתרון לחלוצים, גורם לאמבפה ולוויני לרוץ. הוא במצב טוב מאוד אחרי הפגרה הזו, לא קל לחזור לרמה כזו. הוא מתאים למה שאנחנו רוצים. אני מאוד שמח בשבילו".

“שום דבר ממה שוויניסיוס עשה לא מצדיק גזענות”

על כך שמאשימים את ויניסיוס: "אני לא אוהב להביע דעה על הדעות של אחרים, לא של קומפני ולא של מוריניו, ולא של אף אחד. כל אחד חופשי להביע את דעתו, אני נותן את דעתי. ויני כבש שער ענק וחגג את השער כמו שראינו מאות פעמים, אצל הרבה שחקנים בלי קשר למעמדם. אנחנו לא יכולים להפוך את הקורבן למתגרה. אני חוזר ואומר: שום דבר שוויני עשה לא מצדיק מעשה גזעני".

סנקציה אפשרית: "עכשיו זה בידיים של אופ"א. עכשיו הזמן להראות שלא מדובר רק במילים, כבר שנים שהם עושים עבודה טובה בנושא הזה".

ויניסיוס וארבלואה (IMAGO)

האפשרות שהייתה לעזוב את המגרש: "זו הייתה החלטה של ויניסיוס, אם הוא אומר שנלך, כולנו נכנסים פנימה. אני לא ארגיש יותר גאה ממה שהרגשתי באותו יום, מהאופן שבו כולם הגיבו. שום דבר ושום תואר לא היה גורם לי להרגיש יותר גאה".

האכזבה ממוריניו: "כולם ראו מה קרה, כולנו צפינו במשחק. זה הדבר החשוב באמת, אנחנו לא יכולים להסיט את הנושא. אנחנו עומדים בפני הזדמנות גדולה".

השיפור: "אנחנו רוצים לראות את הצמיחה הזו, גם כקבוצה וגם באופן אישי. נמשיך כדי שהיכולת הזו תגיע מכולם. זה עניין של כולם, לא של 11 שחקנים. כל מה שטוב שאנחנו רואים הוא עבודה של 25".

על אמבפה והשיפור של הקבוצה: "הברך של אמבפה הרבה יותר טובה, זה לא נעלם לגמרי. אבל התחושות שלו טובות יותר. עברנו צמיחה גדולה בשבועות האחרונים, אבל אני רגוע באותה מידה כמו כשהיו ביקורות. אנחנו מודעים לדרישות של המועדון. רוצים להמשיך להשתפר. הליגה ארוכה, יקרו עוד הרבה דברים. אנחנו לא רוצים להירגע, כדי לזכות בהכל צריך לתת 100 אחוז, אנחנו לא יכולים להוריד את הרגל מהגז אם אנחנו רוצים לנצח".

קיליאן אמבפה (רויטרס)

החשש שזה יחזור על עצמו: "אני חושב שהייתי ברור, חשוב להיאבק במעשים האלה. זה בלתי מתקבל על הדעת. לא נסכים לזה ולא נסבול את זה. תמצאו אותנו מולם. אני רוצה להיות ברור, במיוחד כשמדובר בחבר למקצוע. שום דבר לא מצדיק את מה שקרה".

על התחושות של ויניסיוס: "הוא היה עצוב, כמו כולם, ומאוד נסער. זה מעשה גזעני שאנחנו לא רוצים שיחזור, אין לו מקום בספורט שלנו. יש לנו הזדמנות עצומה לא לתת לזה לעבור".

ויניסיוס ופרסטיאני (רויטרס)

על המשחק הקרוב: "הם חודשיים בלי הפסד בבית, קבוצה בכושר נהדר. כולנו יודעים כמה אל סאדר מסובך עבור ריאל מדריד, ניצחתי שם רק פעם אחת. אנחנו מודעים היטב לקרב הקשה שמצפה לנו. נתכונן בצורה הטובה ביותר, אלו 3 נקודות חשובות מאוד".

על הגישה של ויניסיוס: "ויניסיוס מכריע משחקים, מבקיע שערים אדירים, לוקח את הקבוצה על הגב, ואין לו פחד. הוא יכול לחוות מצבים כמו זה שלשום ולחזור למגרש. כולנו מקבלים קללות, לצערנו, אבל אותי מעולם לא קיללו בגלל צבע העור שלי, אני לא יודע אם הייתי מסוגל לחזור למגרש כמו שהוא עשה. אנחנו נהיה לצדו ונגן עליו".