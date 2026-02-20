יום שישי, 20.02.2026 שעה 19:13
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5024-5523מכבי פ"ת1
4028-3624מכבי הרצליה2
3726-3524הפועל ר"ג3
3726-3424הפועל ראשל"צ4
3328-3223מ.ס קריית ים5
3337-3723הפועל כפר שלם6
3231-2824הפועל כפ"ס7
3231-2524הפועל רעננה8
3032-2723בני יהודה9
2929-3023מ.ס כפר קאסם10
2842-2724הפועל עפולה11
2644-4024מכבי יפו12
2632-2524הפועל עכו13
2636-2723עירוני מודיעין14
2437-3024הפועל נוף הגליל15
2331-2624הפועל חדרה16

דגו: הליגה הלאומית היא הכי מעניינת בעולם

מאמן ר"ג היה מרוצה מה-0:0 עם הרצליה: "כל משחק הוא מלחמת עולם, לא הגיע לנו יותר מנקודה". בראון: "העובדה שהם היו בעשרה שחקנים הקשתה עלינו"

|
מסאי דגו (רועי כפיר)
מסאי דגו (רועי כפיר)

מכבי הרצליה והפועל רמת גן נפרדו הערב ב-0:0 מאכזב בקרב הצמרת בליגה הלאומית כאשר המארחת, שהייתה ביתרון מספרי שמרה על פער של שלוש נקודות מהאורדונים.

“אמנם לא ייצרנו הרבה מצבים, אבל ייצרנו שניים טובים ובהחזקת כדור זה היה 20:80, אבל זה לא תמיד בא לידי ביטוי, הייתי מעדיף להחזיק פחות בכדור ונצטרך למצוא פתרונות מול קבוצה שמסתדרת. העובדה שר”ג הייתה בעשרה שחקנים הקשתה עלינו”, סיכם מאמן הרצליה, אלעד בראון.

“מה היה חסר לנו? איכות וריכוז, לעשות את הפעולות בצורה טובה יותר, במיוחד בחלק הקדמי. רף הלחץ עולה ככל שעוברים המחזורים ונצטרך לדעת להתמודד מול הדברים האלה אבל עברנו עוד מחזור בו אנחנו במקום השני”, הוסיף.

בראון:״חסר לנו גם איכות וגם ריכוז״

המשך העונה: “קודם כל אני רוצה להבטיח את הפלייאוף העליון ואני אומר את זה גם לשחקנים שלי. אנחנו צריכים לסמן וי ולהגיע ל-42 נקודות וכשנגיע לשם אנחנו נוכל לדבר על הדברים הבאים”.

אלעד בראון (רועי כפיר)אלעד בראון (רועי כפיר)

“אם אני מרדים? זו עובדה שאנחנו עם 40 נקודות ונצטרך לצבור עוד נקודות. היינו כבר בסיטואציות שלא צברנו את כמות הנקודות שרצינו”.

דגו: אמרתי לשחקנים שצריך לחבק את הנקודה הזאת

מנגד, מסאי דגו, מאמן ר”ג, היה מרוצה מהנקודה: “לא הגיע לנו יותר מנקודה, בטח אחרי האדום. עד האדום היינו במשחק, לא הגענו למצבים קורצים אבל היינו באזור הרחבה. פתחנו טוב ואחרי ההרחקה ידענו שנלך אחורה. אמרתי לשחקנים שאנחנו צריכים לחבק את הנקודה כי בליגה הזאת כל נקודה חשובה”.

“יש את המשחקים האלה ובחצי השני הצגנו משחק הרואי והחבר'ה נלחמו עד הסוף. אבל גם הרצליה לא הגיעה ליותר מדי מצבים מלבד ההצלה האדירה של איתמר מפריאס. ניקח את הנקודה ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים להיראות הרבה יותר טוב”.

היכולת: “כשאתה מקבל אדום אתה מבין את השחקנים שהולכים טיפה אחורה, גם בגלל זהות היריבה שהיא יריבה ישירה שקרובה אלינו ואתה גם לא רוצה להפסיד. אני לא יכול לבוא לשחקנים בטענות”.

מוטי ברשצקי מנסה להכניע את טל בומנשטיין (רועי כפיר)מוטי ברשצקי מנסה להכניע את טל בומנשטיין (רועי כפיר)

יכולתו הטובה של ישראלי: “גם כשאיתמר יצא מההרכב, אמרתי לו בשיחה בינינו שמבחינתי הוא כמו כל שחקן סגל פה ואני מצפה מכל שחקן להיות טוב ולהוכיח את עצמו. הייתה לו תקופה פחות טובה ודודי (עמית רייף) נכנס לשער ולא ספג במשך שלושה משחקים”.

“היום היה לו קצת חוסר ניסיון עם האדום ואז איתמר נכנס ולהיכנס במצב שהוא נכנס זה לא פשוט. זה מראה על האופי שלו ואני מאוד גאה בו”.

קרבות הצמרת: “רואים את הטבלה ויש פה גם מאבק על הפלייאוף - מצד אחד אתה רוצה להיות קרוב להרצליה שבמקום השני, אבל מהצד השני גם מסתכל למטה על קבוצות כמו רעננה שמנצחות ועל בני יהודה שמשחקת ביום שני”.

“הליגה הזאת היא באמת המעניינת בעולם - אני מאוד אוהב אותה וכל משחק הוא מלחמת עולם. אני בטוח שזה ימשך כך עד המשחק האחרון”.

