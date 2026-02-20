יום שישי, 20.02.2026 שעה 18:37
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

טבריה מגיעה בלחץ לריינה, גוטליב וגולאני ייעדרו

בקבוצה של חודדה נערכים למפגש התחתית החשוב: "מי שלא עומד בלחץ שיבחר בתחום אחר". חודדה: "יהיה קשה". שבירו: "זה המאני טיים, יודעים מה לעשות"

ניב גוטליב (חג'אג' רחאל)
ניב גוטליב (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה תארח מחר (שבת, 19:30, אצטדיון בראל) את מכבי בני ריינה, במסגרת המחזור ה-24 בליגת העל בכדורגל. טבריה עם 2 נקודות בלבד מששת המשחקים האחרונים וזקוקה לנצחון כמו לאוויר לנשימה, כאשר הקו האדום רחוק ממנה רק 3 נקודות (מקום 11, עם 23 נקודות). בטבריה מבינים שאם לא ינצחו את נועלת הטבלה, הלחץ בתחתית יגבר עוד יותר. 

הלחץ בטבריה יהיה שונה הפעם, כי מדובר כנראה במשחק ראשון של הקבוצה בשנתיים שהיא נמצאת בליגת העל, שהיא מגיעה למשחק כפייבוריטית ברורה וצריך לראות כיצד זה ישפיע על שחקניו של אלירן חודדה. "אין ספק שהלחץ כולו עלינו במשחק הזה", אמרו במועדון, "אבל בכדורגל תמיד יש לחץ. מי שלא עומד בזה שיבחר בתחום אחר". 

בסיבוב הראשון ניצחה טבריה במשחק ה"חוץ" שלה באצטדיון בראל 1:3 ( צמד של שבירו ואחד של טפר). בטבריה ייעדרו דניאל גולאני, בגלל קרע בשריר הירך האחורי וניב גוטליב, עקב צבירת 5 כרטיסים צהובים. מי שאמור למלא את מקומו של גוטליב בהרכב הוא איתמר שבירו. 

איתמר שבירו חוגג (חגאיתמר שבירו חוגג (חג'אג' רחאל)

חודדה: “מצפים למשחק קשה”

אלירן חודדה התייחס למשחק: "הגענו לסיטואציה שלכל משחק יש משמעות אדירה לגבי ההמשך, נצטרך להגיע למשחק דרוכים וחכמים בשביל לנצח את המשחק. ריינה מגיעה עם מאמן חדש וההכנה היא קצת שונה אבל בכל מקרה יש שם קבוצה עם חומר שחקנים טוב ואיכותי שלא תואם את כמות הנק' שצברה. מצפים למשחק קשה וקשוח". 

איתמר שבירו נשאל האם יש לחץ מיוחד סביב המשחק, בו אפשר לאמר שלראשונה העונה, טבריה מגיעה כפייבוריטית וענה: "אנחנו מתכוננים כמו לכל משחק. זאת קבוצה שתהיה שונה, כי היא החליפה מאמן ובכל מקרה יש לה שחקנים ששווים יותר מהמקום שלה בטבלה. אבל אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות ויודעים שאנחנו צריכים להביא שלוש נקודות". 

שחקני עירוני טבריה (שחר גרוס)שחקני עירוני טבריה (שחר גרוס)
אלירן חודדה באימון (עודד חסין, עירוני טבריה)אלירן חודדה באימון (עודד חסין, עירוני טבריה)
גיא חדידה באימון (עודד חסין, עירוני טבריה)גיא חדידה באימון (עודד חסין, עירוני טבריה)
סניסלב בילנקי (עודד חסין, עירוני טבריה)סניסלב בילנקי (עודד חסין, עירוני טבריה)

שבירו נשאל על כך שלאחר שהייתה לו תקופה טובה, בה תפס מקום קבוע בהרכב וכבש, הוא שוב ירד לספסל וקבוצתו גם חזרה להיראות פחות טוב וענה: "נכון. הייתה לי תקופה טובה ואז חזרתי לספסל. יש מאמן והוא מחליט. עכשיו הזמן שלנו כקבוצה לחזור להיראות טוב. עכשיו זה המאני טיים". 

ההרכב המשוער: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, מחמד אוסמן, דוד קלטינס, גיא חדידה, ווהיב חביבאללה, איתמר שבירו וסטניסלב בילנקי.

