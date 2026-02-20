נתפסה: קריית גת חילצה נקודה מרמת השרון

השליש האחרון בליגה א' דרום יצא לו לדרך. המחזור ה-21 החל לו כבר אתמול (חמישי) בניצחונה של דימונה 1:2 על טירה, לצד 0:0 בין שמשון תל אביב למ.כ כפר סבא. היום התקיימו להם יתר המשחקים, כשבמוקד האכזבה בקריית גת שנפרדה ב-1:1 מהפועל ניר רמת השרון. מ.כ ירושלים ניצחה 1:2 את בית"ר נורדיה ירושלים בדרבי. הרצליה ומרמורק, הנאבקות זו עם זו בתחתית, נפרדו ב-1:1. ענר שכטר מרחובות השווה.

מכבי קריית גת – הפועל ניר רמת השרון 1:1

על אף הנקודה, הפועל ניר רמת השרון עדיין מתחת לקו האדום, יחד עם בית"ר נורדיה ירושלים. שחקניו של יניב לוזון הראו תצוגת כדורגל שלא מביישת קבוצת צמרת בליגה, לפחות במחצית הראשונה, אלא שבסופו של דבר נדמה היה כי היא מחפשת את תוצאת התיקו בדקות הסיום, הרי שהחילופים של רומן זולו היו עדיפים, אך מול השער הקבוצה שלו הייתה פחות מדויקת.

יוסי טוואבה (יונתן גינזבורג)

פציעתו של אושר אבו (יונתן גינזבורג)

לאחר 34 דקות משחק, התקפה מסוכנת של קריית גת הסתיימה בשער מספר 10 העונה בליגה לגיל חדד, שנעץ כדור לאחר שיוסף טוואבה לא הצליח להכניע את ירדן הרשנזון. בקריית גת חגגו בענק, ברמת השרון טענו לנבדל, אלא שיהלי פורטיאנסקי הצעיר התעלם והמשיך כרגיל. 0:1 למכבי קריית גת, הפוך מכל מה שקורה על כר הדשא, כשרמת השרון הייתה זו שהכתיבה דווקא את הקצב.

עומרי בן הרוש זועם על חבריו לקבוצה (יונתן גינזבורג)

במחצית השנייה רמת השרון נכנסה למשחק באותה רוח לחימה, בדומה למה שאפיין אותה בחצי הראשון. התקפה מצד ימין, כשכדור מגיע לרגליו של הראל שאשא, הסתיימה ב-1:1 עם בעיטה חדה וחזקה לעבר שערו של ראם גולן שלא יכול היה לעמוד בעוצמת הבעיטה שהרעידה את השער שלו. לאחר השער, רמת השרון הייתה קרובה מספר פעמים לעלות ליתרון, אך לא הייתה חדה מספיק.

טל איילה חוגג עם הראל שאשא (יונתן גינזבורג)

טל איילה. הרכש החדש של רמת השרון (יונתן גינזבורג)

ככל שהתקדמה לה המחצית השנייה, קריית גת השתלטה על המשחק, יחד עם החילופים שביצע רומן זולו. אם זה אליאור משלי, חי בוזגלו, דניאל צדיק, צחי יצחק והחילוף הכפוי בו הוחלף הקפטן, פיליפ חאיכ באלעד אשרם. כדרורים מיותרים של חי בוזגלו מנעו מקבוצתו לצאת מהמשחק בניצחון. ולא רק הוא. הרבה חוסר מזל מימין ומשמאל ועבודה ראויה מצד הגנת רמת השרון.

אפשר לומר כי הפועל ניר רמת השרון תפסה היום את מכבי קריית גת במערומיה. הקבוצה מחלקו התחתון של הטבלה הייתה עדיפה במעט על זו שמוליכה הטבלה ואם הייתה חדה יותר מול השער, הרי שהייתה מנחילה לקריית גת הפסד ליגה ראשון לעונה הנוכחית. רמת השרון מסוגלת בהחלט לצאת ממקומה. קריית גת? הליגה הזו קטנה עליה, אם גם ביום חלש מוציאה ולו נקודה.

פיליפ חאיכ וגיל חדד (יונתן גינזבורג)

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ ירושלים 2:1

על פניו, בית"ר נורדיה ירושלים נראתה היום הרבה יותר טוב מיריבתה, שאף ביצעה מספר שינויים ב-11, אבל כשזה לא מספיק, זה לא מספיק. לירוי רביבו כיכב מן העבר השני, כשהבקיע שער אחד בראש ואת השער השני שלו במשחק, הבקיע לאחר בישול של עילאי חדד, שנפצע וירד מכר הדשא חבול. דניאל משיח צימק את התוצאה ל-2:1 בלבד. נורדיה ירושלים עדיין במקום האחרון.

הפועל הרצליה – הפועל מרמורק 1:1

השתיים נשארות מעל המים, על אף שרמת השרון, מתחת לקו האדום, השיגה נקודה מול המוליכה, קריית גת. לאחר חצי שעה של משחק, שחקניו של דור לוי עלו ליתרון של 0:1 משער של ירין מוגרבי, מלך שערי הקבוצה שבלעדיו לא יכולה הפועל הרצליה מול יריבותיה. לאחר 72 דקות מורטות עצבים, מרמורק השוותה בזכות שער שני העונה לענר שכטר. 1:1 מוצדק, אבל לא מספק.

יתר תוצאות משחקי המחזור

שמשון תל אביב – מ.כ כפר סבא 0:0

מ.ס דימונה – מ.כ צעירי טירה 1:2 (הבקיעו לדימונה: עדי תמיר ורום אליגון; הבקיע לטירה: סארי חאג' יחיא)

מכבי יבנה – מ.כ ירמיהו חולון 1:1 (הבקיע ליבנה: שקד נבון; הבקיע לחולון: ליאל מרסיאנו)

מכבי קריית מלאכי – בית"ר יבנה 0:1 (הבקיע: עידו מוטרו)

מכבי עירוני אשדוד – הפועל אזור (בוטל)