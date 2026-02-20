פפ: גזענות? תעלו את שכר המורים, שם זה ייפתר

לפני כמה שבועות הפער בין ארסנל למנצ'סטר סיטי עמד על 9 נקודות. הקבוצה של פפ גווארדיולה הצליחה לצמצם את המרחק הזה, והתיקו המאוחר של הלונדונים באמצע השבוע מול וולבס אומר שעם משחק חסר, סיטי נמצאת כעת 5 נקודות מאחור לפני משחקי סוף השבוע. מאמן סיטי, עם זאת, אמר שהוא לא עוקב אחרי הטבלה. הוא ציין שנותרו עוד 12 משחקים ושכל דבר יכול לקרות עד סוף העונה. היעד הבא שלו הוא ניוקאסל בשבת.

האם יש חדשות לגבי השחקנים הפצועים?

“דוקו לא מוכן, אבל סאביניו כן”.

איך אתה רואה את מאבק האליפות אחרי המעידה של ארסנל מול וולבס?

“לארסנל היה יתרון של 9 נקודות כי לנו היה משחק חסר, ואז שיחקנו אותו מספר משחקים. אבל עוד הרבה יקרה בשבועות הקרובים עד סוף העונה”.

האם אתה חושב שלקבוצה שלך יש יתרון בכך שכבר הייתה במצב כזה בעבר? שיש לה את הניסיון הזה?

”70 אחוז מהסגל חדש, הם מעולם לא היו במצב כזה. מה שחשוב עכשיו זה לנצח מחר”.

פפ גווארדיולה (IMAGO)

“גזענות זו בעיה חברתית, לא בעיה של כדורגל”

איך ראית את התקרית שוויניסיוס חווה מול בנפיקה? מה דעתך?

”לא המקום שבו נולדת ולא צבע העור שלך הופכים אותך לטוב יותר או פחות. יש עוד הרבה עבודה לעשות. זו בעיה חברתית, לא רק בעיה של כדורגל. גזענות קיימת בכל מקום. מה שחשוב הוא איך אתה מתנהג, האם אתה מעמיד פנים שאתה טוב יותר ממישהו אחר מכל סיבה שהיא”...

האם אתה מאמין שלכדורגל יש את היכולת למנוע מצבים כאלה?

“אנחנו צריכים לפתור את זה בבתי הספר. צריך לשלם למורים יותר. שם נפתור את זה. בבתי הספר, לא בכדורגל. מורים ורופאים הם האנשים החשובים ביותר בחברה, לא מאמן כדורגל”.

לקבוצה שלך היה שבוע חופש, אתה מרגיש יותר אנרגטי?

“מה שחשוב הוא שלשחקנים תהיה אנרגיה אחרי ששיחקו כל 3 ימים ובילו חודשים רבים בלי יום חופש. אני לא צריך לרוץ, זו לא בעיה בשבילי, אני יכול לישון טוב. אבל השחקנים צריכים מנוחה כדי להתנתק ולהתאמן כמו שצריך”.

שחקני סיטי (רויטרס)

אתם צריכים לפגוש את ארסנל בגמר גביע הליגה, וגם בליגה, מה לדעתך יעשה את ההבדל בין זכייה באליפות לבין סיום במקום השני?

“נותרו 12 משחקים, זה הרבה. מה שחשוב עכשיו זה לנצח את ניוקאסל, אני לא חושב על גביע הליגה או על שום דבר אחר. זה תמיד ככה. אני מבין שכעיתונאים אתם רוצים להקדים ולדבר על מה שעשוי לקרות, אבל זה לא משנה. מה שמשנה זה ניוקאסל. אני לא יודע אם יש לנו סיכוי טוב יותר לזכות עכשיו, אני לא יודע מה יקרה. גם לא דיברתי עם השחקנים על זה. רק על ניוקאסל. לא על הטבלה, לא על המיקום שלנו, כלום. זה לא מעניין אותי”.

סמניו שיחק במספר עמדות מאז שהגיע, האם הגיוון שלו היה משהו שהרשים אותך כשביצעתם את ההחתמה?

“כן, הוא לא רק מסוגל להבקיע שערים. הוא מגוון בהתקפה. יש לו מהירות יוצאת דופן, זה ב-DNA שלו. שיחקנו מולו פעמים רבות בשנים האחרונות. שלב הנוקאאוט בליגת האלופות יהיה מבחן טוב עבורו. שחקנים בדרך כלל מסתגלים במהירות כי יש כאן שחקנים שמוכנים לעזור להם, אין להם בעיות”.

סמניו (IMAGO)

רוני אמר שהוא היה רוצה שתישאר בסיטי, מה זה אומר לך כשמישהו כמו רוני אומר דבר כזה?

“זו זכות לקבל מחמאות מכדורגלנים. ואיזה כדורגלן רוני היה, עם אברטון ויונייטד לאורך הקריירה שלו. למדינה הזו יש הרבה שחקנים גדולים שהופכים את הספורט הזה לטוב יותר, ורוני הוא אחד מהם”.