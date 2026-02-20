בליץ' סובל מכאבים ואינו בסגל מכבי ת"א לאשדוד

מכבי תל אביב תארח מחר (שבת, 15:00) את מ.ס אשדוד כאשר אחרי האימון המסכם התברר כי הקשר, כריסטיאן בליץ', אינו יכול להיות בסגל של הצהובים למשחק אחרי שלא השלים את האימון. הסרבי סובל מכאבים בגבו שמקרינים לרגל ובשל כך ערך אימון חלקי בלבד וכתוצאה מכך הוא הזר שהפעם ישב בחוץ בעוד קרווין אנדרדה יחזור במקומו.

המאמן, רוני דיילה, יבצע כמה שינויים בהרכב כאשר הייטור וטייריס אסאנטה יפתחו במרכז ההגנה, אחרי שבמשחק הקודם פתח רז שלמה ונפצע כבר אחרי כ-10 דקות ב-0:0 מול בית"ר ירושלים. שלמה, לפי דיילה, יוכל לחזור תוך שבועיים-שלושה. השאלה הגדולה היא מי יחליף את בליץ' ואתמול במסיבת העיתונאים המאמן רמז כי אנדרדה שלא היה בסגל במשחק האחרון ולא שותף כמחליף מול ריינה, עשוי לחזור ישירות להרכב ואכן הוא תורגל לסירוגין כשהתחרות בינו לבין איסוף סיסוקו.

בלומפילד יהיה מלא, וארלה יפתח בהרכב?

שחקן נוסף שמתחרה על מקום בהרכב בחזרה הוא הליו וארלה שלא שיחק מול בית"ר ירושלים אף על פי שישב על הספסל. האווירה במשחק אמור להיות טובה, כאשר אצטדיון בלומפילד צפוי להיות מלא. במועדון הודיעו על סולד אאוט כבר לפני מספר ימים ומאמינים כי ההחלטה לבחור במשחק הזה כמשחק למדי הרטרו לכבוד מני לוי, יוביל לכך שגם תהיה היענות מלאה מצד המנויים.

דיילה: "המועדון עשה עבודה פנטסטית"

ההרכב המשוער: אופק מליקה, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, הייטור, רוי רביבו, איתמר נוי, דור פרץ, איסוף סיסוקו (קרווין אנדרדה), אמיר סהיטי, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.