זהב לישראל במיקס באליפות אירופה בקשתות

רועי דרור ומיכאלה משה עשו היסטוריה, לאחר שזכו במדליית הזהב הראשונה של ישראל אי פעם באליפות אירופה בקשתות מיקס (זוגות מעורבים) היום (שישי) בפלובדיב שבולגריה.

הדרך לגמר כללה ניצחון על מולדובה 5:1 בשמינית הגמר, על בולגריה 5:3 ברבע הגמר, ועל איטליה 5:3 בחצי הגמר. היום נערך הגמר שהיה מותח מול הצמד הצרפתי של ליסה ברבלין, המדליסטית האולימפית מפאריס 2024, ואלכסנדר דסמרי היה הפכפך ודרמטי, כאשר ישראל פתחה בשני סטים מושלמים עם ארבעה חיצים ל-10 בכל סט, בעוד הצרפתים פגעו פעמיים ב-9. לאחר 4:0 מהיר לישראל, ודרור ומשה היו זקוקים לניצחון או שוויון בסט האחרון על מנת לזכות בזהב.

בשלב הזה הלחץ עבר לישראלים כאשר הצרפתים חזרו עם ירי מושלם בסט השלישי ומיכאלה שמטה שתי נקודות כשפגעה פעמיים ב-9, והפרש הצטמצם ל-4:2. הסט הרביעי היה הקשה מכולם, כאשר רועי פגע לראשונה בתחרות ב-9 ומיכאלה ב-8, הצרפתים ירו ארבעה 10 מושלמים והשוו ל-4:4, והתחרות עברה לשוט-אוף מכריע, שם ירה דסמרי 9 בחץ הראשון, דרור השיב עם 10, ברבלין ירתה 10, ומשה עמדה בלחץ וסגרה עם 10 מכריע, שהעניק לישראל את הזהב.

רועי דרור, מיכאלה משה והמאמן הלאומי ריצ'רד פריסטמן (איגוד הקשתות)

“כל העבודה הקשה והתהליכים התחברו”

מיכאלה משה אמרה: "בתחרות הזו התחברו לי דברים שעבדתי עליהם בחודשים האחרונים וזו תחושה מעולה לעמוד עם רועי בתחרות ולהרגיש שאנחנו שווים זהב. אני עוד לא נחה, כי מחר מצפה לי קרב נוסף חשוב על מדליה".

רועי דרור חגג: "הרבה זמן חיכינו כדי להגיע לבמה הזאת ולהתחרות על התואר של אליפות אירופה במיקס טים, כל העבודה הקשה והתהליכים התחברו והצלחנו".

מחר תתחרה משה בקרב על מדליית הארד בנשים בתחרות האישית, ועוד לפני כן תתחרה הערב נבחרת הגברים, כולל רועי דרור, על מדליית הזהב הקבוצתית, במה שמסתמנת כאליפות אירופה המוצלחת ביותר אי פעם בקשתות הישראלית.