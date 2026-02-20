מוריניו שובר שתיקה: לא היה קל לנהל מה שקרה

ז'וזה מוריניו שוחח באופן בלעדי עם ערוץ הטלוויזיה של בנפיקה, BTV, לקראת משחק הליגה מול אבש. הוא לא השיב לשאלות משאר כלי התקשורת הפורטוגליים. מדובר בנוהג קבוע של המאמן, שבו השתמש במספר הזדמנויות בליסבון.

למרות זאת, המאמן הפורטוגלי התייחס בקצרה למשחק מול ריאל מדריד. "לא היה קל לנהל רגשית את כל מה שקרה וממשיך לקרות", אמר המאמן, בהתייחסו לתחושות שחקניו לאחר המשחק הראשון מול ריאל מדריד.

מוריניו המשיך והתייחס ל-90 הדקות ששוחקו באצטדיון האור: "המשחק היה תובעני מאוד בכל היבט. עד הדקה ה-50 זה היה משחק בעוצמה מקסימלית, גם פיזית וגם טקטית, שדרש את הריכוז הדרוש כדי לשחק ברמה כזו. אבל אני חייב גם להודות שמאז הדקה ה-5 ועד עכשיו, וזה עדיין לא נגמר, לא היה קל לנהל רגשית את כל מה שקרה וממשיך לקרות. אבל מחר, בשבת מול אבש, יש משחק חשוב עבור השאיפות והחלומות שלנו. לנצח זה דבר בסיסי. אנחנו צריכים להתרכז ולהיות במיטבנו".

מוריניו עם ויניסיוס (IMAGO)

פרסטיאני מושעה

הוא גם הודיע כי אורסנס בספק למשחק בברנבאו. "ג'אנלוקה פרסטיאני מושעה ממשחק הליגה, ואין לי בעיה להקדים ולומר שפרדריק אורסנס יצטרך לעצור אם אנחנו רוצים שיהיה לנו סיכוי כלשהו שיוכל לשחק במדריד. הוא לא כשיר לשחק מחר. אז נעשה משהו, אבל תמיד מתוך מחשבה שהמשחק קשה ואנחנו חייבים לנצח".