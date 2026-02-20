באווירה ביתית בדוחא: הפועל מחפשת ניצחון 6 ברצף

אחרי חמישה ניצחונות ליגה רצופים, הפועל תל אביב תגיע מחר (שבת, 19:30) לאצטדיון דוחא עם רוח גבית מרשימה במיוחד: למעלה מ-2,500 אוהדים אדומים שצפויים לצבוע את היציעים ולהעניק תחושה כמעט ביתית במשחק החוץ מול בני סכנין. המטרה של האדומים ברורה והיא להשיג ניצחון שישי ברציפות והתקרבות נוספת לפסגת הטבלה.

כ-2,500 אוהדים כבר רכשו את מלוא המכסה שהוקצתה לקבוצה האורחת, ואחרים הצליחו להשיג כרטיסים דרך אוהדי סכנין. המשמעות לכך היא אחת מתצוגות הקהל הגדולות שנראו בדוחא בשנים האחרונות מצד קהל חוץ, נתון שממחיש את הטירוף סביב הקבוצה בתקופה האחרונה.

בואטנג תורגל

בפן המקצועי, המאמן אליניב ברדה עדיין מתלבט בנוגע לעמדה אחת בהרכב. ההתלבטות נוגעת לחלוץ החדש עמנואל בואטנג, שעלה מהספסל בשני המשחקים האחרונים ובמפגש הקודם מול הפועל ירושלים אף כבש את השער השלישי. בואטנג תורגל ב-11 באימונים האחרונים, אך בצוות המקצועי מודעים לכך שהגיע לישראל אחרי תקופה של כחודשיים ללא כושר משחק מלא שיקול שעשוי להכריע נגד פתיחה בהרכב.

ברדה: "לא מציבים איזשהוא גבול"

אם בואטנג יקבל את הקרדיט מהפתיחה, עומרי אלטמן עשוי לרדת לספסל, כאשר גם האפשרות שעמית למקין יאבד את מקומו נבחנת. במקרה שבואטנג ימתין להזדמנות מהספסל, לא צפויים שינויים בהרכב שפתח בניצחון האחרון. לויזוס לויזו, אנדריאן קראייב ומרקוס קוקו רחוקים צהוב אחד מהשעיה מהמשחק הבא וינסו להיזהר מספיגה כדי שיוכלו לעמוד לרשות הקבוצה במשחק הבא נגד מכבי חיפה.