פארסה: נבחרת הנשים לא תארח בסוף בקפריסין

הצרות של הספורט הישראלי בזירה הבינלאומית נמשכות. מאז פרוץ המלחמה, הקושי למצוא מגרש ביתי חלופי הפך למשימה כמעט בלתי אפשרית, והבוקר (שישי) נרשם פרק נוסף בסאגה, הפעם בגזרת נבחרת הנשים בכדורסל.

איגוד הכדורסל כבר נערך לכך שהנבחרת תארח את משחקה מול בוסניה, במסגרת מוקדמות אליפות אירופה, בקפריסין. למרות שהקפריסאים כבר העניקו אתמול (חמישי) אישור רשמי לאירוח המשחק על אדמתם, הבוקר הגיעה הודעה מפתיעה שטרפה את הקלפים.

זיגזג ללא הסברים

באיגוד הכדורסל הופתעו לקבל את הודעת השכנים מהאי, בה נכתב בקצרות: "מצטערים, אתם לא יכולים לארח אצלנו". הקפריסאים לא סיפקו נימוק רשמי להחלטה הפתאומית לחזור בהם מהאישור שניתן רק יממה קודם לכן. בתוך כך, באיגוד החליטו שלא להתעכב על הסירוב ופעלו במהירות למציאת חלופה אחרת כדי לא לפגוע בהכנות המקצועיות.

שירה העליון (FIBA)

היעד החדש: ריגה

בעקבות הביטול, המשחק הועתק ללטביה. בהודעה רשמית מטעם איגוד הכדורסל נמסר: "על אף ניסיונות לארח את המשחק של נבחרת הנשים נגד בוסניה במסגרת חלון מרץ בקפריסין, המשחק יתקיים ב-11 במרץ בלטביה. לאחר מכן תצא הנבחרת למשחקי חוץ נגד לוקסמבורג ואירלנד. כזכור, ניצחון אחד בחלון הקרוב עשוי להספיק לנבחרת להעפיל לשלב הבתים השני".

בסביבת הנבחרת של שירה העליון מנסים לשמור על ריכוז למרות הנדודים. מבחינת הצוות המקצועי והשחקניות, כל עוד המשחקים ממילא נערכים מחוץ לגבולות ישראל בגלל המצב הביטחוני, למיקום הגיאוגרפי הספציפי יש משמעות משנית והמטרה נותרה ברורה: להבטיח את הכרטיס לשלב הבא.