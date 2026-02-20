כך קיין נכנס לקמפיין הבחירות לנשיאות ברצלונה

המועמד לנשיאות ברצלונה, צ’אבי וילאחואנה, העלה הילוך בקמפיין הבחירות כשהציב במרכז הבמה את שמו של הארי קיין. לקראת הצגת הפרויקט הספורטיבי שלו במטה הבחירות בברצלונה, סמוך לקאמפ נואו, בחר וילאחואנה לחמם את האווירה עם מהלך תקשורתי בולט.

היזם ואיש העסקים פרסם ברשתות החברתיות פוטומונטאז' של חלוץ באיירן מינכן במדי ברצלונה, בליווי השאלה הישירה: "האם עלינו להחתים את הארי קיין?". בהמשך אף אישר כי במטה שלו כבר עובדים על האפשרות הזו. עד כה, אף מועמד אחר לא חשף בפומבי שם של שחקן כחלק מהקמפיין.

“קיין? עובדים על זה”

וילאחואנה יציג את מפת הדרכים הספורטיבית שלו, אך כבר כעת סיפק טעימה ראשונה מהחזון. "לה מאסיה תמיד הייתה העדיפות שלי. אני תמיד אומר שהדבר הראשון שעלינו לעשות הוא לספק לאקדמיה שלנו את המשאבים הנדרשים ולתת לה את ההזדמנות הראשונה, לעשות את מבחן הכותנה. רק כאשר אין לנו את הכישרון בבית, ברצלונה צריכה לצאת לשוק ולהביא את הכישרון הטוב ביותר. כמו הארי קיין, שחקן קבוצתי, מוכשר וכובש שערים. אנחנו עובדים על זה", אמר בהודעה רשמית.

הארי קיין (רויטרס)

המועמד הדגיש כי בהמשך יספק פרטים נוספים על התוכנית שתאפשר ניסיון לצרף את החלוץ האנגלי, אם ייבחר לנשיא. בשלב זה, השם הראשון שמונח על השולחן הוא קיין, מהלך שמטרתו לשדר שאפתנות מקצועית ולמשוך את תשומת לב חברי המועדון.

במקביל לקמפיין הספורטיבי, וילאחואנה הכריז כי ישיק גם ספר במהלך מערכת הבחירות, בדומה לנשיא היוצא ז'ואן לאפורטה. הספר שכתב נקרא "L'onze ideal del Barça que estimem".

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

ההשקה תתקיים ב-5 במרץ בחנות הספרים ONA, ברחוב פאו קלאריס 94 בברצלונה, בשיחה עם דויד אסקמייה. ברשתות החברתיות הסביר: "זו לא רק רשימת הרכב. זו נקודת מבט. זו הצהרה על ברצלונה של החברים, של האנשים, של המחויבות ושל הזיכרון. על המועדון שאהבנו, ומה שאנחנו רוצים להמשיך לבנות".