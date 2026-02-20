יום שישי, 20.02.2026 שעה 16:49
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
5719-8222באיירן מינכן1
5120-4722בורוסיה דורטמונד2
4528-4722הופנהיים3
4229-4122שטוטגרט4
4030-4222לייפציג5
3927-4321באייר לברקוזן6
3146-4422איינטרכט פרנקפורט7
3036-3222פרייבורג8
2531-2421המבורג9
2537-2822אוניון ברלין10
2539-2522אוגסבורג11
2337-3122פ.צ. קלן12
2237-2522בורוסיה מנשנגלדבאך13
2137-2522מיינץ14
2046-3122וולפסבורג15
1942-2222ורדר ברמן16
1739-2022סט. פאולי17
1348-1922היידנהיים18

כך קיין נכנס לקמפיין הבחירות לנשיאות ברצלונה

צ'אבי וילאחואנה שמועמד לתפקיד הנשיא הציג את החזון הספורטיבי שלו בצורה מפוצצת, וטען שבמטה שלו עובדים על החתמת חלוצה המוכשר של באיירן מינכן

|
הארי קיין (IMAGO)
הארי קיין (IMAGO)

המועמד לנשיאות ברצלונה, צ’אבי וילאחואנה, העלה הילוך בקמפיין הבחירות כשהציב במרכז הבמה את שמו של הארי קיין. לקראת הצגת הפרויקט הספורטיבי שלו במטה הבחירות בברצלונה, סמוך לקאמפ נואו, בחר וילאחואנה לחמם את האווירה עם מהלך תקשורתי בולט.

היזם ואיש העסקים פרסם ברשתות החברתיות פוטומונטאז' של חלוץ באיירן מינכן במדי ברצלונה, בליווי השאלה הישירה: "האם עלינו להחתים את הארי קיין?". בהמשך אף אישר כי במטה שלו כבר עובדים על האפשרות הזו. עד כה, אף מועמד אחר לא חשף בפומבי שם של שחקן כחלק מהקמפיין.

“קיין? עובדים על זה”

וילאחואנה יציג את מפת הדרכים הספורטיבית שלו, אך כבר כעת סיפק טעימה ראשונה מהחזון. "לה מאסיה תמיד הייתה העדיפות שלי. אני תמיד אומר שהדבר הראשון שעלינו לעשות הוא לספק לאקדמיה שלנו את המשאבים הנדרשים ולתת לה את ההזדמנות הראשונה, לעשות את מבחן הכותנה. רק כאשר אין לנו את הכישרון בבית, ברצלונה צריכה לצאת לשוק ולהביא את הכישרון הטוב ביותר. כמו הארי קיין, שחקן קבוצתי, מוכשר וכובש שערים. אנחנו עובדים על זה", אמר בהודעה רשמית.

הארי קיין (רויטרס)הארי קיין (רויטרס)

המועמד הדגיש כי בהמשך יספק פרטים נוספים על התוכנית שתאפשר ניסיון לצרף את החלוץ האנגלי, אם ייבחר לנשיא. בשלב זה, השם הראשון שמונח על השולחן הוא קיין, מהלך שמטרתו לשדר שאפתנות מקצועית ולמשוך את תשומת לב חברי המועדון.

במקביל לקמפיין הספורטיבי, וילאחואנה הכריז כי ישיק גם ספר במהלך מערכת הבחירות, בדומה לנשיא היוצא ז'ואן לאפורטה. הספר שכתב נקרא "L'onze ideal del Barça que estimem".

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

ההשקה תתקיים ב-5 במרץ בחנות הספרים ONA, ברחוב פאו קלאריס 94 בברצלונה, בשיחה עם דויד אסקמייה. ברשתות החברתיות הסביר: "זו לא רק רשימת הרכב. זו נקודת מבט. זו הצהרה על ברצלונה של החברים, של האנשים, של המחויבות ושל הזיכרון. על המועדון שאהבנו, ומה שאנחנו רוצים להמשיך לבנות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */