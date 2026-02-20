"עזרתי כמחווה": העדות הנדירה של אלי ברקת

דרמה בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע: אלי ברקת, בעלה של אלונה ברקת ומבעלי הפועל באר שבע, התייצב השבוע על דוכן העדים במסגרת התביעה שמנהל קשר העבר של המועדון, מאור בוזגלו, כנגד האדומים מהנגב.

עדותו של ברקת נחשבת לאירוע חריג במיוחד, שכן איש העסקים פועל בדרך כלל הרחק מאור הזרקורים ואינו נושא בתפקיד רשמי במועדון. במהלך החקירה, התייחס ברקת למגעים מול יעקב בוזגלו, לסוגיית סוכן השחקנים ולמחלוקת סביב תשלומי המס והזכויות הכלכליות של השחקן.

העימות על דוכן העדים: השאלות והתשובות

להלן הפרוטוקול המלא מתוך חקירתו של אלי ברקת על ידי עו"ד שי אליאס (מייצג את מאור בוזגלו) והחקירה החוזרת של עו"ד רועי רוזן (מייצג את הפועל ב"ש):

עו"ד שי אליאס: יש אסמכתא מההתאחדות לכדורגל או פיפ"א שבשנים הרלוונטיות יעקב בוזגלו היה סוכן שחקנים? אחת תראה לי.

אלי ברקת: "למיטב ידיעתי אין שום סעיף שאני צריך להציג לך, הוא לא היה רק הסוכן של מאור בוזגלו אלא גם של שחקנים נוספים. היה לו עורך דין, אילו הוא חשב שהוא לא סוכן היה עליו להגיד שאסור היה לו לחתום".

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

עו"ד שי אליאס: זה נכון שכרגע אין לך אסמכתא אחת להציג לי שמראה שיעקב בוזגלו רשום כסוכן שחקנים?

אלי ברקת: "למיטב ידיעתי אין שום צורך להראות בהתאחדות בתקופה ההיא שאתה רשום או לא רשום, ואם אני טועה אז יבוא לפה המנכ"ל אחר כך הוא בקיא יותר".

עו"ד שי אליאס: תראה לי הצעה בכתב שנתת באוקטובר 16 למאור או בוזגלו, או למי מטעמו.

אלי ברקת: "נדמה לי שעניתי על זה. הוא ניהל גם מגעים עם המנכ"ל וגם עם אלונה. במגעים שאני ניהלתי איתו הם היו פנים מול פנים מול האבא ובגלל שהם עלו על שרטון לא היה מה להגיש הצעה בכתב".

עו"ד שי אליאס: אתה יכול להגיד לי באוקטובר 16 זה היה אחרי שהוא נפצע נכון?

אלי ברקת: "לא, הוא נפצע בפברואר או מרץ, הרבה אחרי. הנה ב-25.4 התובע נפצע וקרע את הרצועה".

מאור בוזגלו (ראובן שוורץ)

עו"ד שי אליאס: אז ההצעה שלכם באוקטובר 16 סתם באה כשהשחקן תחת חוזה, חצי שנה לפני שנגמר לו החוזה כבר ביקשתם לשבת איתו ולסגור דברים ל-2018?

אלי ברקת: "אני אעשה לכם סדר, שחקן שנגמר לו חוזה בינואר הוא רשאי לעשות משא ומתן עם קבוצות אחרות לגבי העונה אחרי כדי שלא יישאר בלי תפקיד. לכן כל קבוצות הכדורגל מנסות לסגור את השחקנים לפני ינואר על מנת לא להגיע למקום שהמתחרים שלהם יוכלו לעשות משא ומתן מולם ולכן ניסינו לעשות את זה באוקטובר. זה לא צלח אז ניסינו שוב בפברואר, ואז באפריל".

עו"ד שי אליאס: זה אומר ששלושה חודשים בכלל לפני המועד הרלוונטי לנהל משא ומתן אתה הצעת לו חוזה?

אלי ברקת: "הוא ניהל משא ומתן עם בשיקטאש, ברגע שאתה שלושה חודשים לקראת סיום הוא רק צריך להודיע לך שהוא מנהל, הוא לא צריך אישור".

עו"ד שי אליאס: אתה צירפת פסק דין של עיתונאי בשם מוטי פשכצקי, תאשר לי בבקשה שאתה לא העדת בתיק הזה, וגם אף אחד מהפועל ב"ש, וקיבלתם את פסק הדין מעורך הדין שלך שייצג את מוטי פשכצקי בתיק הזה.

אלי ברקת: "אני לא העדתי בתיק אני לא יודע אם עוד מישהו היה מעורב. פסק הדין הזה פורסם ב-ONE, בספורט 5, בוואלה וב-YNET".

עו"ד שי אליאס: זה נכון שקיבלת את פסק הדין הזה מעורך הדין שלך?

אלי ברקת: "אני לא יודע".

עו"ד שי אליאס: אני מפנה אותך לתצהיר של מאור בוזגלו, נכון שהתכלית של ההסכם הזה זה תשלום חוב המס לרשות המס על הפיצול שעשיתם בחוזים בין הזכויות הכלכליות?

אלי ברקת: "היו שתי שומות שונות, אחד בעבור ההסכם הראשון שבו רכשנו 50% מהזכויות וגם הסכמנו לגלם והיה ותהיה בעיה במס הכנסה. בהסכם השני שעליו אתה מדבר פנה יעקב בוזגלו אלי ואמר שיש לילד לחץ כלכלי. הוא ביקש שנרכוש את ה-50% שיש לו. אמרתי לו שאין לנו שום עניין לבצע את זה, אנחנו מרגישים בנוח עם מה שיש לנו ואין לו סיבה להוציא עוד כסף. הוא התעקש ובסופו של דבר הסכמנו לקנות לא את כל ה-50% אלא רק 40%. נאמר לו בצורה מפורשת שבמקרה הזה ומאחר שאין לנו עניין בדבר הזה וממילא אנחנו עושים מחווה לשחקן, בוודאי שלא ניקח גם סיכון ניסוי. זה מה שהוסכם וזה מה שבוצע. שמס הכנסה קבע את מה שהוא קבע באופן אוטומטי שילמו כמו בשאר השחקנים את הגילום הראשון, ולא שילמנו לגבי ה-40% הנוספים".

עו"ד שי אליאס: מה שאני אומר שלא מדובר באמת בהסכם הלוואה אלא מדובר בתשלום שלכם של המס כמו שעשיתם עם השחקנים האחרים, רק שכאן לא שילמת את כל המס.

אלי ברקת: "גם במקרה של אליניב ובטח במקרה של בן שהר הם כבר לא שיחקו בקבוצה. במקרה הזה סוכם מראש ההסכם מול יעקב בוזגלו, ואז הוא פוצץ. מאור בוזגלו כעס והביא במקום אבא שלו את נמני להיות הסוכן שלו באירוע הזה. וגם שם נאמר לסוכן בדיוק את מה שאמרתי לך עכשיו".

יעקב ומאור בוזגלו (ראובן שוורץ)

החקירה החוזרת של עו"ד רועי רוזן

עו"ד רועי רוזן: האם אתה אורגן או שהיית אי פעם אורגן או נשאת בתפקיד רשמי בהפועל ב"ש?

אלי ברקת: "חד משמעית לא".

עו"ד רועי רוזן: ההתאחדות לכדורגל היא הרגולטור המנהל את הכדורגל הישראלי, האם אתה רשום שם?

אלי ברקת: "אני לא רשום בשום אורגן ובשום התאחדות, אין לי שום תפקיד. אני מפעם לפעם מקבל משימות, בטח במקרה של יעקב שזה בן אדם שהערצתי, לכן סימפטתי אותו . עד היום יש לי יחסים מצוינים איתו. ביקשו ממני לסגור עסקאות ובסופו של דבר הכל נחתם עם הנהלת הפועל ב"ש".

עו"ד רועי רוזן (פרטי)

עו"ד רועי רוזן: נשאלת מקודם לגבי נושא 2022 וההסכם שנחרט עם חלוקת המס, לפי ההסכם אתה לא צריך לשלם. אני מבקש שתבהיר מה נסיבות החתימה על ההסכם הזה?

אלי ברקת: "הסיכום היה מאוד מאוד ברור. אנחנו לא היינו צריכים לשלם כלום בעבור המס על המרכיב השני של ה-40% זכויות. פנה אליי יעקב בוזגלו ואמר שהם היו במצוקה. הוא הגיע יחד עם הבן שלו שזה אירוע נדיר ואמר שהם צריכים לשלם עכשיו הרבה כסף והוא לא יכול לשחק כדורגל. בסופו של דבר, ממקום של מחווה בלבד, הסכמנו לשלם לו כהלוואה חלק מהתשלום העתידי והיה והוא יזכה מול מס הכנסה לקבל את זה חזרה, והיה ולא נגלם את זה ונבוא לקראתו כי הוא היה שחקן שתרם הרבה למועדון והמועדון מעריך אנשים שתרמו לו. בוודאי שלא היינו חייבים".