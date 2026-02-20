ההתקפה של בנפיקה: הגישה תלונה על ואלוורדה

האירוע השנוי במחלוקת שאירע באצטדיון האור בין ויניסיוס לפרסטיאני ממשיך לעורר הדים. העלבונות הגזעניים לכאורה שספג שחקנה של ריאל מדריד יצרו אווירה מתוחה בין שני המועדונים, כאשר אופ"א ופיפ"א שקועות בחקירה שקשה להגיע בה להכרעה.

בינתיים, בנפיקה עומדת על שלה בהגנה על ג'אנלוקה פרסטיאני, שמכחיש כל עלבון גזעני. "אני רוצה להבהיר שבשום שלב לא הפניתי עלבונות גזעניים כלפי ויניסיוס, שלצערי פירש לא נכון את מה שהוא חושב ששמע. מעולם לא הייתי גזען כלפי אף אחד. ואני מצר על האיומים שקיבלתי משחקני ריאל מדריד", אמר הכדורגלן הארגנטינאי.

במקביל, המועדון הפורטוגלי פרסם הודעה נוספת ובה טען כי "התמונות מוכיחות ששחקני ריאל מדריד לא יכלו לשמוע את מה שהם טוענים ששמעו". אך בעוד כל הזרקורים מופנים לעלבונות הגזעניים לכאורה, בנפיקה החליטה להשיב מלחמה למועדון הלבן באמצעות תלונה על תקיפה שלא זכתה לתשומת לב במהלך המשחק.

ואלוורדה במאבק (IMAGO)

אגרוף ללא עונש

כשוויניסיוס במרכז תשומת הלב, כמעט ולא יוחסה חשיבות לאירוע בין פדריקו ואלוורדה לדאל, המגן של המועדון מליסבון. הקשר של ריאל מדריד, באחת הפריצות שלו לאורך הקו, הנחית אגרוף בפניו של השחקן השבדי, שמיד אחז בראשו והפגין סימני כאב ברורים. למרות זאת, השופט לא רק שלא הרחיק את ואלוורדה, אלא אף לא שלף לעברו כרטיס צהוב. גם ה-VAR לא התערב.

בהקשר זה, בנפיקה ניצלה את הרגע והגישה תלונה משמעתית לאופ"א נגד פדריקו ואלוורדה בגין "התנהגות אלימה". לפי דיווחים בתקשורת הפורטוגלית, האירוע בדקה ה-83 עורר זעם עצום במועדון הנשרים, שסבורים כי התקיפה "נותרה ללא עונש".

ואלוורדה (IMAGO)

האם ואלוורדה ישחק בגומלין?

המועדון הפורטוגלי, באמצעות התלונה הזו, מבקש שוועדת המשמעת של הגוף המנהל של הכדורגל האירופי תפעל מיוזמתה ותטיל סנקציה על ואלוורדה כך שלא יוכל להשתתף במשחק הגומלין של הפלייאוף בליגת האלופות, כאשר ההתמודדות עדיין פתוחה לאחר ה-0:1 מהמשחק הראשון.

המהלך האסטרטגי הזה של בנפיקה משתלב עם הצהרותיו לאחר המשחק של מאמנה, ז'וזה מוריניו, שמתח ביקורת חריפה על השופט והטיל ספק בתפקודו: "אין לי מה להסביר. יש לי 1,400 משחקים, זה פשוט. לשופט (לטקסייה) היה פתק שאמר: 'קאררס, טשואמני והאוסן, אם יקבלו כרטיס צהוב, לא יוכלו לשחק (בגומלין)'. ומישהו אמר לו שהוא לא יכול לשלוף להם כרטיס צהוב".