מהומה ביונייטד סביב מכירת רשפורד לברצלונה

במנצ'סטר יונייטד נמצאים בייאוש אמיתי בנוגע לעתידו של מרקוס רשפורד. בתוך המועדון סבורים כי העסקה שנחתמה בקיץ שעבר עם ברצלונה היא כישלון כלכלי של ממש, שכן סעיף הרכישה שנקבע על 30 מיליון אירו נמוך מדי לאור היכולת שמציג השחקן במועדון הקטלוני. לפי ‘מירור’, קיימת מורת רוח מסוימת בהנהלה על כך שהעריכו את שוויו של האנגלי במחיר כה נמוך, בזמן שערכו זינק בעקבות ההתפתחות החיובית שלו בברצלונה.

רשפורד לא רוצה לשוב, יונייטד לא מתכוונת להחזירו, ולכן הכל מצביע על כך שברצלונה תזכה באחת המציאות הגדולות של השוק. השחקן עמד בציפיות בברצלונה והשביח מחדש את הקריירה שלו. למעשה, הוא צפוי להיות אחד מהשחקנים הקבועים של נבחרת אנגליה במונדיאל הקרוב, ובגיל 28 נמצא בשיא הקריירה המקצועית שלו.

הוא נאבק רבות כדי לצאת בהשאלה לקבוצה הקטלונית, תוך שדחה אפשרויות אחרות ואפשר תנאים כלכליים נוחים במיוחד לברצלונה. הוא אף הסכים להפחתת שכר, דבר שהוא מוכן לעשות גם מהקיץ הבא כדי שההעברה תהפוך לסופית.

מרקוס רשפורד (IMAGO)

ביונייטד, מאמנו החדש מייקל קאריק הציע למועדון לנסות להחזירו בקיץ הקרוב, אך הפצעים שנפתחו מול ההנהלה קשים מאוד לריפוי. בעלי המועדון, סר ג'ים רטקליף, אינו מוכן לפתוח בפניו את הדלתות מחדש לאחר כמה עימותים עם השחקן. עם זאת, רטקליף מבין שאילו לברצלונה לא היה סעיף רכישה כזה, ניתן היה להפיק מרשפורד רווח גדול בהרבה, שכן יש כמה קבוצות פרמייר ליג שמעוניינות בו וגם עניין מערב הסעודית.

רכש נכס בברצלונה

רשפורד החליט להישאר בברצלונה ב-100 אחוז, ובאנגליה מציינים כי הכוכב כבר רכש נכס בברצלונה באופן סופי, מתוך שכנוע שהשהות שלו תהיה לטווח ארוך. הוא שיחק הרבה העונה והיה חשוב להאנזי פליק, והוא מוכן לקבל על עצמו תפקיד של שחקן מחליף משפיע אם זהו התפקיד שהמאמן הגרמני ייעד לו.

גם בברצלונה משוכנעים לגבי החתמתו. הוא הציג יכולת טובה מאוד, מביא ניסיון בינלאומי לקבוצה צעירה מאוד, ומספריו גבוהים בכל הקשור ליכולת התקפית, עם שערים ובישולים רבים. במועדון הקטלוני ברור שאין מקום למשא ומתן וכי ישלמו את 30 מיליון האירו של סעיף הרכישה שלו, מתוך אמונה שמדובר בהזדמנות שוק טובה.

בברצלונה מאמינים כי רשפורד עוד עשוי להפוך לדמות משמעותית אף יותר וכי מדובר בנכס שימשיך להשביח את ערכו. לרשפורד יש שוק גדול מאוד באנגליה, ולכן בעתיד ניתן יהיה להשיב חלק מההשקעה הזו בוודאות מלאה.