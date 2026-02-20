יום שישי, 20.02.2026 שעה 17:28
5820-5227ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
1050-1827וולבס20

מהומה ביונייטד סביב מכירת רשפורד לברצלונה

במועדון האנגלי מודים כי ההסכם נכפה וכי מחיר המכירה (כ-30 מיליון אירו) נמוך מדי לאור העניין שיש מצד כמה קבוצות. השחקן מאמין שיישאר ורכש נכס

|
מרקוס רשפורד (IMAGO)
מרקוס רשפורד (IMAGO)

במנצ'סטר יונייטד נמצאים בייאוש אמיתי בנוגע לעתידו של מרקוס רשפורד. בתוך המועדון סבורים כי העסקה שנחתמה בקיץ שעבר עם ברצלונה היא כישלון כלכלי של ממש, שכן סעיף הרכישה שנקבע על 30 מיליון אירו נמוך מדי לאור היכולת שמציג השחקן במועדון הקטלוני. לפי ‘מירור’, קיימת מורת רוח מסוימת בהנהלה על כך שהעריכו את שוויו של האנגלי במחיר כה נמוך, בזמן שערכו זינק בעקבות ההתפתחות החיובית שלו בברצלונה.

רשפורד לא רוצה לשוב, יונייטד לא מתכוונת להחזירו, ולכן הכל מצביע על כך שברצלונה תזכה באחת המציאות הגדולות של השוק. השחקן עמד בציפיות בברצלונה והשביח מחדש את הקריירה שלו. למעשה, הוא צפוי להיות אחד מהשחקנים הקבועים של נבחרת אנגליה במונדיאל הקרוב, ובגיל 28 נמצא בשיא הקריירה המקצועית שלו.

הוא נאבק רבות כדי לצאת בהשאלה לקבוצה הקטלונית, תוך שדחה אפשרויות אחרות ואפשר תנאים כלכליים נוחים במיוחד לברצלונה. הוא אף הסכים להפחתת שכר, דבר שהוא מוכן לעשות גם מהקיץ הבא כדי שההעברה תהפוך לסופית.

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

ביונייטד, מאמנו החדש מייקל קאריק הציע למועדון לנסות להחזירו בקיץ הקרוב, אך הפצעים שנפתחו מול ההנהלה קשים מאוד לריפוי. בעלי המועדון, סר ג'ים רטקליף, אינו מוכן לפתוח בפניו את הדלתות מחדש לאחר כמה עימותים עם השחקן. עם זאת, רטקליף מבין שאילו לברצלונה לא היה סעיף רכישה כזה, ניתן היה להפיק מרשפורד רווח גדול בהרבה, שכן יש כמה קבוצות פרמייר ליג שמעוניינות בו וגם עניין מערב הסעודית.

רכש נכס בברצלונה

רשפורד החליט להישאר בברצלונה ב-100 אחוז, ובאנגליה מציינים כי הכוכב כבר רכש נכס בברצלונה באופן סופי, מתוך שכנוע שהשהות שלו תהיה לטווח ארוך. הוא שיחק הרבה העונה והיה חשוב להאנזי פליק, והוא מוכן לקבל על עצמו תפקיד של שחקן מחליף משפיע אם זהו התפקיד שהמאמן הגרמני ייעד לו.

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

גם בברצלונה משוכנעים לגבי החתמתו. הוא הציג יכולת טובה מאוד, מביא ניסיון בינלאומי לקבוצה צעירה מאוד, ומספריו גבוהים בכל הקשור ליכולת התקפית, עם שערים ובישולים רבים. במועדון הקטלוני ברור שאין מקום למשא ומתן וכי ישלמו את 30 מיליון האירו של סעיף הרכישה שלו, מתוך אמונה שמדובר בהזדמנות שוק טובה.

בברצלונה מאמינים כי רשפורד עוד עשוי להפוך לדמות משמעותית אף יותר וכי מדובר בנכס שימשיך להשביח את ערכו. לרשפורד יש שוק גדול מאוד באנגליה, ולכן בעתיד ניתן יהיה להשיב חלק מההשקעה הזו בוודאות מלאה.

