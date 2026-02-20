חשש כבד להטיות משחקים, הופעלה חקירה סמויה

הכדורגל הישראלי, ובפרט הליגות הנמוכות, רגיל לסערות, אבל הודעה כזו לא נחתה על שולחנות המערכת כבר זמן רב. בצהרי יום שישי, רגע לפני שריקת הפתיחה של מחזורי ליגה א', שחררה ההתאחדות לכדורגל הודעה דרמטית שמרעידה את הענף ומעלה סימני שאלה קשים לגבי כשרות המשחקים הקרובים.

על פי הידוע ל-ONE הצעד החריג נובע ממידע ספציפי ומוצק שהגיע לידי גורמי האכיפה, המצביע על ניסיונות ממוקדים להטיית משחקים מצד גורמים הקשורים לעולם ההימורים הבלתי חוקיים. בהתאחדות החליטו לא לקחת סיכון ולא להמתין לתוצאות בשטח, אלא לפעול באופן אקטיבי כדי לסכל את המזימות עוד לפני שהכדור הראשון פוגש את הרשת. יש לציין בהמשך ישיר לכך, כי אתמול (חמישי) היה סיכול של ממש של מכירת משחק בליגה ב'.

הודעת ההתאחדות המלאה

בהודעה הרשמית שיצאה מטעם ההתאחדות נכתב: "תובע ההתאחדות לכדורגל (עו"ד גלעד ברגמן) הנחה את חברת החקירות מטעם ההתאחדות לכדורגל להגביר את פעילותה במחזור המשחקים של סוף השבוע הנוכחי בליגה א׳ בהתאם למידע שהוצג בפניו. לאחרונה הצטברו מידעים על ניסיונות שונים להטיות משחקים לכאורה, שהביאו, כאמור, להחלטה על פעילות סמויה לאורך מספר שבועות מצד גופי החקר והמשכה באופן משמעותי יותר במשחקים עצמם".

צל העבר והמלחמה בהימורים

הזיכרון הקולקטיבי של חובבי הליגות הנמוכות עדיין צרוב מאירועי העונה שעברה, אז כזכור הופסקה לחלוטין פעילותה של ליגה א' צפון בעקבות חשדות דומים. מאז אותה טלטלה, ההתאחדות מפעילה באופן שוטף את משרד החקירות 'DMI מודיעין עסקי', שמנהל מעקב צמוד אחרי הקבוצות, השחקנים והגורמים מסביב.

הפעם, נראה כי המטרה היא "סיכול ממוקד": לא להמתין לוועדות משמעת בדיעבד, אלא להבהיר לכל מי ששוקל למכור משחק כי עיניים רבות צופות בו ביציע, על הדשא ובדרכים סמויות נוספות. גורם בכדורגל אמר היום: "ההתאחדות לא מוציאה הודעה כזו ביום שישי בצהריים בלי סיבה טובה מאוד. יש פה מסר ברור אנחנו יודעים מה אתם מתכננים".