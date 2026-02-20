"גאווה להגיע למעמד", "אין צורך לדבר מוטיבציה"

ביום ראשון הקרוב יחל בבית מכבי בראשון לציון שלב חצי גמר הגביע בכדורסל הנשים, כאשר לאחר שהזוכה אשתקד מכבי אשדוד כבר הודחה בשלב מוקדם יותר, ביום רביעי הבא במעמד רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג, תוכתר זוכה חדשה.

עירוני רמת גן, מכבי חיפה, אליצור רמלה והפועל לב ירושלים, יהיו ארבע הקבוצות שיתחרו במעמד כשבמפגש הראשון שיחל ב-17:00 ייפגשו לב ירושלים והחיפאיות ואילו במשחק השני שייפתח ב-19:40 ייפגשו עירוני ר"ג ואליצור רמלה. הבוקר (שישי), נערכה מסיבת העיתונאים המשותפת לקראת ההתמודדות.

מסע״ת לקראת חצאי גמר גביע המדינה סל נשים

מאמנת ירושלים: “אין צורך לדבר על מוטיבציה במשחקים מהסוג הזה”, מאמנת חיפה: “זה משחק אחד, צריך להופיע כאן ועכשיו”

"המפתחות למשחק? לשמור על האנרגיה ולהגיע בגישה הנכונה. אין צורך לדבר על מוטיבציה במשחקים מהסוג הזה. אנחנו צריכות לבוא מוכנות", אמרה מאמנת ירושלים, לוביצ'ה דרליאצ'ה, שקבוצתה כבר הפסידה מספר פעמים העונה במפגשים הישירים מול חיפה.

"מה לא עבד במשחקים הקודמים מולן? לא היינו יציבות. כל משחק הוא סיפור חדש משל עצמו ומשחק חדש לחלוטין, אז כמובן שנצטרך להגיע מוכנות ולנצח את המשחק הקרוב מולן".

קפטנית ירושלים, סוואנה ווילקינסון, הוסיפה: "אנחנו צריכות להישאר מפוקסות ולהיצמד לתוכנית המשחק שלנו. שיחקנו נגד חיפה כמה פעמים, כך שהקבוצות מכירות האחת את השנייה ונצטרך לעשות התאמות".

סוואנה ווילקינסון (חגי מיכאלי)

מאמנת היריבה חיפה, נעמי קולודני, ששבה לכדורסל הנשים לאחרונה: "כיף לחזור לכדורסל הנשים. יש דברים שהתגעגעתי אליהם יותר ויש שפחות. זה חצי גמר, משחקים על תואר אז אין באמת מה להכין את השחקניות ברמה המנטלית חוץ מהמוכנות והדריכות".

"השינוי שעשיתי בחיפה מאז שהגעתי? אני מעדיפה לא להתייחס למה שהיה קודם, מה גם שהייתי מנותקת מכל מה שקשור לכדורסל הנשים. אנחנו במשחק אחד וזה לא משנה כמה ניצחונות צברנו קודם. כל הקטע הוא פשוט להופיע כאן ועכשיו".

הקפטנית, נור כיוף, הוסיפה: "נבוא מוכנות טקטית, זה הרבה באנרגיות שלנו ואנחנו צריכות להתרכז בעצמנו. ירושלים היא קבוצה טובה אבל אנחנו מאוד סומכות על עצמנו".

נור כיוף (חגי מיכאלי)

מאמן רמלה: “אני צריך לדעת לשלוט בקבוצה”, רוטברג: “נצטרך להכניס לראש שזה משחק רגיל לחלוטין”. מאמן ר”ג: “צריכים להגיע בלי להסתכל אחורה”

רועי לוין, שמונה לאחרונה למאמן אליצור רמלה בשיאה של עונה לא פשוטה, דיבר לקראת המשחק השני: "אנחנו חווים עליות וירידות לאורך כל השנה, שם המשחק הוא יציבות. במשחק האחרון איבדנו פיגור ובתוך המשחק עצמו ישנם דברים שאפשר לעשות אחרת כדי לגרום לזה לא לקרות. זו לא פעם ראשונה שזה קרה לנו: אני צריך לדעת לשלוט בקבוצה נכון ולנהל את החילופים וזה מה שננסה לעשות".

קפטנית רמלה, עדן רוטברג, הוסיפה: "זה כיף, כבוד וגאווה להגיע למעמד הזה. אנחנו מחכות לזה בתור שחקניות ונצטרך לדעת להירגע ולהבין שזה משחק אחד ואנחנו צריכות להסתמך על עצמנו. נצטרך להכניס לראש שזה משחק רגיל לחלוטין ולבוא מוכנות ואני סומכת על הבנות ועל המאמן שנבוא חדות ושננצח. זה שאני פוגשת את ר"ג? עברו כמה שנים מאז. ר"ג עושה עונה מדהימה אבל לגביע חוקים משלו ויהיה משחק מעניין".

עדן רוטברג (חגי מיכאלי)

"העונה שלנו? זה קורה לכל ספורטאי אני חושבת וזה לא משנה אם בכדורסל הנשים או הגברים. אני שמחה ממשחקים כאלה, זו הרמה הכי גבוהה שיש. אנחנו מתכוננות ונעשה את הכי טוב שלנו כדי לנצח", הוסיפה.

עדן ענבר, מאמן ר"ג, שקבוצתו רשמה העונה הפסד אחד בלבד בכל המסגרות: "היופי בספורט שלפעמים צריך להגיע מוכן לרגע נתון. אני באופן כללי מאמין שקבוצה צריכה לעשות כל הזמן את אותו הדבר. אני מקווה שזה יגרום לנו לשחק באותה הצורה גם במשחק הזה. הבדלים בין הליגה לגביע? אנחנו צריכים לבוא למשחק הזה מבלי להסתכל על מה שעשינו עד היום".

"מה שמייחד את הקבוצה הזאת הוא שהיא מתעלמת מכל הנתונים. היא מתאמנת בכל יום כמו באימון הראשון ומשחקת את המשחק האחרון כמו המשחק הראשון. אני מקווה שכך זה ימשיך גם בגביע", הוסיף.

קפטנית ר"ג, גילי אייזנר, הוסיפה: "זה גביע, משחק אחד שאין ממנו דרך חזרה. כמו שעדן אמר, אנחנו עובדות קשה ומנסות לשמור על אותו הקו ולהגיע הכי מוכנות שאפשר. מה מייחד את הקבוצה שלנו? יש לנו שיטה שעדן הנחיל לנו ואני מקווה שנצליח ליישם אותה גם במשחק הקרוב".