אבדיה: אגיע מוכן יותר לאולסטאר בפעם הבאה

אחרי שבוע האולסטאר, ליגת ה-NBA חזרה הלילה (בין חמישי לשישי) עם שלל משחקים, כאשר פורטלנד עוד מחכה לשוב לפרקט. דני אבדיה שעשה היסטוריה במשחק הכוכבים, התראיין ליוטיוב הרשמי של הבלייזרס לקראת המשחק מול דנבר.

איך היית מעריך את מצב הקבוצה לקראת סוף העונה?

"אני חושב שקודם כל, הכי חשוב שכולם בריאים. אנחנו מוכנים לצאת לדרך, המצב רוח שלנו עלה, אנחנו במקום טוב בטבלה והביטחון שלנו ממש טוב כרגע. הכימיה הקבוצתית שם, כולם שמחים אחד בשביל השני".

מה לדעתך הפוטנציאל שלכם?

"אין לי באמת, אין לנו גבול. אני חושב שאנחנו קבוצה מאוד מוכשרת, כולנו מאוחדים היטב. אנחנו פשוט צריכים להישאר ממוקדים ולהיות ביחד, ואתה יודעים שהפלייאוף לא רחוק עכשיו".

אחרי שעברו כמה ימים, במה אתה נזכר מכל חוויית סוף השבוע של האולסטאר?

"זה היה הרבה להכיל, במיוחד בפעם הראשונה. אני לא אגיד שלא היה כיף, זה בהחלט היה כיף להיות על הבמה הזאת עם השחקנים האלה. אני רק אגיד שאני חושב שבפעם הבאה אדע לאן אני הולך ואיך זה יהיה, ואהיה יותר מוכן".

דני אבדיה באולסטאר (רויטרס)

האם הגב שלך בסדר בשלב הזה?

"כן, אני חושב שהגב שלי נמצא במצב טוב כרגע. אני מנסה לחזור קצת לקצב באימונים, לרוץ קצת יותר".

במבט לאחור על העונה שעברה, איך החוויה הזו מעצבת את החודשיים האחרונים עכשיו?

"אני חושב שלמדתי הרבה. זה פשוט מראה לך שאתה שכולם צריכים להתרגל אחד לשני והרוטציות צריכות להיות עקביות יותר. אני חושב שזה מה שקורה בדרך כלל בסוף העונה, קבוצות באמת מתחילות לשחק יחד, להבין אחת את השנייה ואני חושב שזה לאן שאנחנו הולכים".