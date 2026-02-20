יום שישי, 20.02.2026 שעה 14:01
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%5907-633654דטרויט פיסטונס
67%5928-637855בוסטון סלטיקס
62%6175-646856ניו יורק ניקס
61%6468-667356קליבלנד קאבלירס
58%6430-649457טורונטו ראפטורס
54%5987-601452אורלנדו מג'יק
54%6455-644556פילדלפיה 76'
47%6763-668557אטלנטה הוקס
47%6448-660157שארלוט הורנטס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6827-665757שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6199-584054ברוקלין נטס
29%6696-625056אינדיאנה פייסרס
28%6446-594353וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
72%5915-627753סן אנטוניו ספרס
67%5945-624354יוסטון רוקטס
63%6592-679557דנבר נאגטס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
58%6125-624855פיניקס סאנס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
54%6475-660557גולדן סטייט ווריורס
50%5978-598354לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6869-628557סקרמנטו קינגס

אבדיה: אגיע מוכן יותר לאולסטאר בפעם הבאה

הכוכב הישראלי התכונן למשחק מול דנבר: "היה הרבה להכיל בשבוע הזה, כקבוצה אין לפורטלנד גבול". על הפציעה בגב: "חושב שאני נמצא במצב טוב כרגע"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

אחרי שבוע האולסטאר, ליגת ה-NBA חזרה הלילה (בין חמישי לשישי) עם שלל משחקים, כאשר פורטלנד עוד מחכה לשוב לפרקט. דני אבדיה שעשה היסטוריה במשחק הכוכבים, התראיין ליוטיוב הרשמי של הבלייזרס לקראת המשחק מול דנבר.

איך היית מעריך את מצב הקבוצה לקראת סוף העונה?
"אני חושב שקודם כל, הכי חשוב שכולם בריאים. אנחנו מוכנים לצאת לדרך, המצב רוח שלנו עלה, אנחנו במקום טוב בטבלה והביטחון שלנו ממש טוב כרגע. הכימיה הקבוצתית שם, כולם שמחים אחד בשביל השני".

מה לדעתך הפוטנציאל שלכם?
"אין לי באמת, אין לנו גבול. אני חושב שאנחנו קבוצה מאוד מוכשרת, כולנו מאוחדים היטב. אנחנו פשוט צריכים להישאר ממוקדים ולהיות ביחד, ואתה יודעים שהפלייאוף לא רחוק עכשיו".

אחרי שעברו כמה ימים, במה אתה נזכר מכל חוויית סוף השבוע של האולסטאר?
"זה היה הרבה להכיל, במיוחד בפעם הראשונה. אני לא אגיד שלא היה כיף, זה בהחלט היה כיף להיות על הבמה הזאת עם השחקנים האלה. אני רק אגיד שאני חושב שבפעם הבאה אדע לאן אני הולך ואיך זה יהיה, ואהיה יותר מוכן".

דני אבדיה באולסטאר (רויטרס)דני אבדיה באולסטאר (רויטרס)

“הגב שלי במצב טוב כרגע, למדתי הרבה מהעונה שעברה”

האם הגב שלך בסדר בשלב הזה?
"כן, אני חושב שהגב שלי נמצא במצב טוב כרגע. אני מנסה לחזור קצת לקצב באימונים, לרוץ קצת יותר".

במבט לאחור על העונה שעברה, איך החוויה הזו מעצבת את החודשיים האחרונים עכשיו?
"אני חושב שלמדתי הרבה. זה פשוט מראה לך שאתה שכולם צריכים להתרגל אחד לשני והרוטציות צריכות להיות עקביות יותר. אני חושב שזה מה שקורה בדרך כלל בסוף העונה, קבוצות באמת מתחילות לשחק יחד, להבין אחת את השנייה ואני חושב שזה לאן שאנחנו הולכים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */