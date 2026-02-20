השינויים במכבי ת"א ותורג'מן נגד האקסית ב"ש

העונה הסדירה בליגת העל כבר קרובה לסיום ובשבת המחזור ה-24 ייצא לדרך כשמכבי תל אביב תארח את מ.ס אשדוד ב-15:00. מכבי חיפה תפגוש בסמי עופר את הפועל פתח תקווה (17:30), הפועל תל אביב תצא לדוחא מול בני סכנין (19:30), בראשון הפועל באר שבע תארח את הפועל חיפה ב-20:15 וביום שני מכבי נתניה מול בית”ר ירושלים בקרב מסקרן ב-20:30.

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים בלבד ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של קבוצות ליגת העל והליגה הספרדית מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

ההרכב המשוער של ברצלונה באפליקציית הפנטזי של ONE (צילום מסך)

מכבי תל אביב – מ.ס אשדוד (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, עלי קמארה, רוי רביבו, כריסטיאן בליץ׳, איתמר נוי, דור פרץ, אמיר סהיטי, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

ייעדר: רז שלמה (פציעה).

ההרכב המשוער של מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצ'קי, חמודי עאמר, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, מאור ישירלמק, אריאל מנדי, ויקטור אוצ'אי, איליי טמם (הייפורד בוהאן), שליו הרוש, יוג'ין אנסה ואיילון אלמוג.

ייעדרו: טום בן זקן, אדיר לוי, רועי גורדנה, אבישי כהן (פציעות), קארים קימבידי (צהובים).

אמיר סהיטי (חגי מיכאלי)

מכבי חיפה – הפועל פתח תקווה (שבת, 17:30)

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, סדריק דון, נבות רטנר, מנואל בנסון, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה וגיא מלמד.

ייעדרו: קני סייף, פייר קורנו, איתן אזולאי, עלי מוחמד ופדראו.

ההרכב המשוער של הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, אלכס מוסונדה, איתי רוטמן, שחר רוזן (דרור ניר), בוני אמיין, תומר אלטמן (ארי כהן/ממאדי דיארה), רועי דוד, צ'אפיוקה סונגה, קליי ומארק קוסטה.

ייעדר: אוראל דגני (פציעה).

נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)

הפועל ירושלים – עירוני קריית שמונה (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, הראל שלום, יונתן ליש, דויד דומג'וני, עומר אגבדיש, תמיר חיימוביץ', ג'ון אוטומאו, מתן חוזז (אווקה אשטה), אוהד אלמגור (רואל סוטיריו), אנדרו אידוקו ומרקו רקוניאץ'.

ייעדרו עקב צבירת צהובים: נדים ורסאנה, אופק נדיר.

ההרכב המשוער של קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, שי בן דוד, נמניה ליוביסבלייביץ', בילאל שאהין, אופיר בנבנישתי (יאו אקה), כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי (ג'ואן חלבי), עלי מוסה ופרננדו פאצ'קו.

בספק: אדריאן אוגריסה ויאיר מרדכי (פציעה).

ייעדרו: איציק שולמייסטר (פציעה) ומור סימנטוב (מורחק).

אוהד אלמגור (חגי מיכאלי)

בני סכנין – הפועל תל אביב (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, חסן חילו, קרלו ברוציץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, מייקום דייויד, אחמד סלמן, קדג'ו אנים וארתור מריניאן.

ההרכב המשוער של הפועל ת”א: אסף צור, מרקוס קוקו, טל ארצ’ל, שיקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדיראן קראייב, עמית למקין (רועי אלקוקין), לויזוס לויזו, סתיו טוריאל ועמנואל בואטנג (עומרי אלטמן).



ייעדרו: מור בוסקילה, דור בנימיני, פרננד מאיימבו (פציעות).

סתיו טוריאל מאושר (ראובן שוורץ)

עירוני טבריה – מכבי בני ריינה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של עירוני טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, מחמד אוסמן, דוד קלטינס, גיא חדידה, ווהיב חביבאללה, איתמר שבירו וסטניסלב בילנקי.

ייעדרו: דניאל גולאני (מתיחה בשריר הירך האחורי), ניב גוטליב (חמישה צהובים).

ההרכב המשוער של בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חוטבא, איעד אבו עביד, עאיד חבשי, אנטוניו ספר, עבדאללה ג'אבר, עילי אלמקייס, מוחמד שכר, כריסט טיהי, איאד חלאילי ו-ויטאלי דמשקאן.

ייעדר: מילאדין סטיבאנוביץ' (מורחק).

מוחמד שכר (חג'אג' רחאל)

הפועל באר שבע – הפועל חיפה (ראשון, 20:15)

ההרכב המשוער של הפועל ב”ש: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קנגוואה, דן ביטון, אמיר גנאח (חמודי כנעאן) ואיגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: סמיר פרהוד ויוני סטויאנוב (פציעה).

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: יואב ג'ראפי, סאנה גומז, איוואן קריצ'אק, דריו זופאריץ', דור מלול, סנדרו אלטונשווילי, נאור סבג, רוי נאווי, אנדריאה רדולביץ', לירן רוטמן ואלון תורג'מן.

שחקני הפועל חיפה חוגגים עם אלון תורג'מן (רועי כפיר)

מכבי נתניה – בית”ר ירושלים (שני, 20:30)

ההרכב המשוער של מכבי נתניה: ניב אנטמן, כארם ג'אבר, דניס קוליקוב, באקארי קונאטה, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ויליאן סיפריאן (באסם זערורה), מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאוס דאבו.

בספק: ווילסון האריס (פציעה).

ייעדר: עומר ניראון (פציעה).

ההרכב המשוער של בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, נאנא אנטווי, בריאן קראבלי, לוקה גדראני, ירדן כהן, בוריס אינו, ירין לוי, עדי יונה, טימוטי מוזי, ירדן שועה וחסונד גונזאלס.

ירדן שועה (אורן בן חקון)

עומר אצילי בספק.