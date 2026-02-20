הדגשים וההנחיות של המשטרה למכבי ת"א - אשדוד

מכבי תל אביב ומ.ס אשדוד ייפגשו ביום שבת ב-15:00 בבלומפילד, כאשר לקראת ההתמודדות בין הצהובים לדרומיים, משטרת ישראל עדכנה כי היא השלימה את ההיערכות שלה ובתוך כך פרסמה את הדגשים וההנחיות לקהל האוהדים.

“במסגרת ההיערכות יתפרסו ביום שבת החל משעות הבוקר, שוטרים רבים של משטרת מחוז ת"א, סדרנים ומאבטחים באזור האצטדיון, ויפעלו לשמירה על הסדר והביטחון לאבטחת הקהל ויכווינו את התנועה באזור. שערי האצטדיון צפויים להיפתח בשעה 13:00 ותתבצע בדיקה קפדנית בקרב הבאים לאצטדיון”, הודיעו במשטרה.

דגשים והנחיות לאוהדים: “יתבצע בידוק קפדני לכלל האוהדים ולכן יש להגיע מוקדם על מנת למנוע לחץ בשערים, חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק ואין אפשרות להשאיר בכניסה. חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק. לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול”.

אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

עוד הוסיפו במשטרת ישראל: “תתאפשר הכנסת ציוד עידוד שאושר בהיערכות המקדימה לאירוע הספורט בלבד. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים, דבר העלול לסכן חיי אדם ולהביא לפגיעות בנפש ובגוף. הפעלת אמצעים פירוטכניים עלולה לגרור קנס ע״ס 3,000 ש״ח והליך פלילי.

לא תותר כניסה למשחק עם רעלות פנים, חם צוואר, או כל פריט לבוש שמקשה על זיהוי האדם. כל מי שיגיע למשחק עם פריט לבוש שמקשה על זיהוי הלובש, ייקנס ב-500 שח ותיאסר כניסתו לאצטדיון”.

“קוראים לקהל להישמע להנחיות, להימנע מגילויי אלימות”

מבחינת הסדרי התנועה: משעה 11:30 יסגרו הרחובות – אמץ, שארית ישראל והתחיה. עוד בהקשר לזה: “ציבור הנהגים מתבקש להחנות את הרכבים רק במקומות המיועדים לכך, תתבצע אכיפה מוגברת כנגד חניית רכבים בריונית במקומות אסורים”.

במשטרה סיכמו: “אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם”.