לקראת נתניה: עומר אצילי ערך כמעט אימון מלא

בשורות מעודדות לבית”ר ירושלים לקראת המפגש מול מכבי נתניה. הקשר עומר אצילי השתתף היום (שישי) באימון בבית וגן ונראה כי הוא עושה צעד משמעותי בדרך לכשירות מלאה.

אצילי השתתף כמעט בכל חלקי האימון שהעביר המאמן ברק יצחקי ולא השתתף רק במשחקון פנימי כדי לא להעמיס עליו. “עומר התאמן כרגיל, נכנס לתיקולים, התאמן כמו כולם עד המשחקון הפנימי והמשיך בתרגול בעיטות לשער עם מאמן השוערים”, מדווחים בבית וגן.

ביום ראשון תתקבל ההכרעה הסופית לגבי הכללתו בסגל, בהתאם לאימונים ביום שבת וראשון, כאשר ההערכה היא כי הקשר יעמוד לרשות המאמן ועשוי לפתוח את המשחק על הספסל.

ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

ירדן כהן צפוי לחזור ל-11, נאנא אנטווי ימשיך

בפן המקצועי, מי שצפוי לחזור להרכב הפותח הוא המגן השמאלי ירדן כהן. בנוסף, נאנא אנטווי עשוי להמשיך בעמדת המגן הימני לאחר שהצוות המקצועי הביע שביעות רצון מהיכולת שהציג מול מכבי תל אביב במחזור האחרון.

גם ביציעים נרשמת התלהבות גדולה. כל הכרטיסים שהוקצו לאוהדי בית”ר נמכרו, ובקבוצה מצפים לכ-7,000 אוהדים שילוו את הקבוצה למשחק החוץ בנתניה וייצרו אווירה ביתית במיוחד.