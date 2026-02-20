יום שישי, 20.02.2026 שעה 13:59
שומר גם על אוריין גורן: הצעד החדש של ברצלונה

בספרד מדווחים כי הקטלונים ישנו את מדיניות החוזים של שחקני האקדמיה, מה שיבטיח שכישרונות כמו הישראלי יהיו קשים להשגה עבור מועדוני פאר אחרים

אוריין גורן (IMAGO)
אוריין גורן (IMAGO)

ברצלונה החלה לנקוט צעדים ממשיים כדי לצמצם את הסיכון שאיבוד הכישרונות מלה מאסיה יימשך, לאחר שמספר מועדונים עשירים מאירופה ניצלו סעיפי שחרור נמוכים יחסית. העזיבה של דרו לפאריס סן ז’רמן הייתה נקודה כואבת במיוחד עבור האנסי פליק, לאחר שהמועדון לא הצליח להגיע להסכם חדש שיבטיח את הישארותו.

בסופו של דבר עבר דרו לצרפתים תמורת 8.4 מיליון אירו, אך העסקה התאפשרה בזכות סעיף שחרור בגובה 6 מיליון אירו בלבד. הקשר בן ה-18 החזיק בחוזה לעוד שנתיים וחצי, בלך בברצלונה לא שדרגו את תנאיו ולא העלו את סעיף השחרור שלו לאחר שהשתלב בקבוצה הבוגרת, ופ.ס.ז’ ניצלה את החלון שנוצר.

בעקבות המקרה, כך לפי הדיווחים בספרד, הקטלונים ישנו את מדיניות החוזים של שחקני האקדמיה. על פי ‘ספורט’, חוזים חדשים של שחקנים בגילאי 16 עד 18 בלה מאסיה יכללו מנגנון של העלאת סעיף השחרור בהתאם להתקדמות המקצועית שלהם במערכת.

דרו (IMAGO)דרו (IMAGO)

המהלך ישפיע גם על אוריין גורן

כך למשל, שחקנים כמו אוריין גורן הישראלי שחתם על חוזה חדשים בגיל 16, סעיף השחרור שלהם יעלה מ-6 ל-8 מיליון אירו לאחר שיערכו הופעת בכורה בליגת האלופות לנוער. עבור גורן, מדובר באיתות ברור לכך שהמועדון מבקש להגן גם עליו ולהקדים תרופה למכה, כדי להשאירו במועדון לטווח ארוך.

שחקנים שעושים את הקפיצה הבאה ומגיעים לשחק בקבוצת המילואים של ברצלונה, יראו את סעיף השחרור שלהם מטפס ל-10 מיליון אירו. הצעד הזה נולד בין היתר בעקבות עזיבתו של מארק גיו לצ’לסי תמורת 6 מיליון אירו.

מארק גיו (רויטרס)מארק גיו (רויטרס)

בגילאים של דרו עצמו (18), המנגנון אף אגרסיבי יותר: הופעה בקבוצת המילואים מעלה את סעיף השחרור ל-15 מיליון אירו, ולאחר חמש הופעות בקבוצה הבוגרת הוא קופץ ל-25 מיליון אירו. אילו דרו היה חתום תחת “החבילה” הזו, ברצלונה הייתה מוגנת הרבה יותר, וגם הסיטואציה של אוריין גורן נראית כיום שונה לחלוטין.

האם העלאת סעיפי השחרור לבדה מספיקה כדי להשאיר כישרונות כמו גורן במועדון? לא בהכרח. לצד ההגנה החוזית, ברצלונה מבינה שהשחקנים צריכים להרגיש שיש להם סיכוי אמיתי לקבל דקות בקבוצה הבוגרת, אחרת גם סעיפים גבוהים לא ימנעו רצון לעזוב.

