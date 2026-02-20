יום שישי, 20.02.2026 שעה 11:14
כדורגל ישראלי

"המאני טיים כאן", "אנחנו ישירים ופחות נאיביים"

הפועל ירושלים נערכת למאבק החשוב מול ק"ש מחר: "משחק על 6 נקודות", אגבדיש: "סיטואציה שדורשת שינוי". וראסנה ונדיר ייעדרו, שביעות רצון מרקוניאץ'

|
שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים תעלה מחר (שבת, 18:30) לכר הדשא באצטדיון טדי למפגש מול עירוני קריית שמונה, שאין דרך אחרת לתאר אותו מעבר למשחק על 6 נקודות. זהו קרב ראש בראש על הזכות להרים את הראש מעל המים. כשהמרחק בין השתיים עומד על נקודה בודדת לטובת הצפוניים, בבירה יודעים שניצחון ביתי לא רק יחליף את המקומות בטבלה, אלא יעניק דחיפה מנטלית אדירה לקראת הישורת האחרונה של העונה.

ההיסטוריה הקרובה מעניקה לירושלמים סיבות לאופטימיות זהירה. אחרי שבעה ניסיונות עקרים בליגת העל, האדומים הצליחו לשבור את הנאחס מול ק"ש בפלייאוף התחתון בעונה שעברה, והעונה הייתה זו היריבה מהצפון שסיפקה להם את ניצחון הבכורה בליגה במחזור ה-11. במועדון שואפים להמשיך בקו הזה ולהוכיח שהם יודעים לקחת את הנקודות כשהן מונחות על השולחן.

למרות ההפסד בבלומפילד שקטע רצף של שישה משחקים ללא הפסד, הרוח בבירה נותרו מעודדים. בצוות המקצועי החמיאו לשחקנים על המחויבות, אך שמו דגש על חוסר הריכוז במצבים נייחים - אלמנט שקיבל חשיבות עליונה בהכנות השבוע, במיוחד מול יריבה שמתבססת רבות על כדורים חופשיים.

זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)

“יודעים להיות ישירים ופחות נאיביים, לא באים לשחק יפה”

גורם במועדון אמר ל-ONE לקראת ההתמודדות: "משחק על 6 נקודות. שתי הקבוצות מבינות את ההשלכות. הראינו לאחרונה שאנחנו יודעים להיות קבוצת תחתית, אגרסיביים, ישירים ופחות נאיביים. אנחנו לא באים לשחק כדורגל יפה לעין, אלא כדורגל שמביא נקודות דרך אינטנסיביות בחצי של היריבה".

זיו אריה ייאלץ להסתדר מחר ללא אופק נדיר ונדים וראסנה, שייעדרו בשל צבירת כרטיסים צהובים. עם זאת, במועדון מרוצים מאוד מההשתלבות של מרקו רקוניאץ'. החלוץ מסתמן כ"בינגו" של ינואר וכמי שמספק את המחץ שהיה חסר לקבוצה לאורך כל העונה. מנגד, בבירה עוקבים אחרי השינויים אצל האורחת, שתקבל בחזרה את הבלמים בן דוד וליוביסלייביץ', אך תחסר את סימן טוב המורחק.

עומר אגבדיש ביטא את הלך הרוח בחדר הלבשה: "המאני טיים כבר כאן. הבנו שאנחנו בסיטואציה שדורשת לעשות דברים אחרת. הכנסנו בנו יותר רוח לחימה ואמביציה. הבנו שבכדורגל היפה אנחנו לא מייצרים מספיק, אז עברנו לכדורגל יותר אינטנסיבי וישיר. יש פה חבורה של לוחמים שמאמינה בעצמה ובמחויבות להשאיר את המועדון בליגה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
