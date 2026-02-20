בארה"ב מתרשמים: נשמעו הצהרות בניו יורק

משחקי ה-NBA חזרו היום (בין חמישי לשישי) לאחר פגרת האולסטאר עם אחד ממשחקי הצמרת של המזרח, בו ניו יורק ניקס אירחה את דטרויט פיסטונס. ההתמודדות הסתיימה עם ניצחון מרשים של האורחת 111:126 על הקבוצה הביתית. מצטיין המשחק, קייד קנינגהאם, גרף מחמאות לאחר משחק נהדר עם 42 נקודות, 13 אסיסטים ושמונה ריבאונדים.

ב-ESPN כתבו לאחר המשחק: “הצהרות נשמעות במדיסון סקוור גארדן, הן עבור קבוצות והן עבור שחקנים בודדים, על הבמה הגדולה ביותר של המשחק, דטרויט פיסטונס הצהירו שוב, וניצחו את הניו יורק ניקס בסדרת העונה עם ניצחון מכריע 126-111, כאשר שני שחקני מפתח נעדרים עקב השעיה”.

קנינגהאם התראיין בסיום המשחק ואמר: "עכשיו כשאנחנו מתקרבים, יש יותר דיבורים כמו 'מה הטיעון שלך? אתה צריך לדבר על זה'. לא ממש אכפת לי לדבר על זה. אני רוצה שהאנשים שמצביעים על זה יהיו חכמים מספיק כדי להסתכל על המשחק בעצמם".

קייד קנינגהאם (רויטרס)

הגארד האמריקאי הוסיף לאחר מכן לגבי דעתו על תואר ה-MVP והחמיא לניו יורק: "לנצח קבוצה טובה כמוהם זה לא פשוט, הם משחקים כדורסל ברמה גבוהה. אני חושב שאני ה-MVP ואם אתם לא מסכימים איתי, זו דעתכם”.

אין ספק שבמידה ודטרויט אכן תסיים במקום הראשון בטבלת המזרח, יש לקנינגהאם הרבה קבלות בקרב על תואר ה-MVP של העונה הסדירה, הגארד רושם ממוצעים של 25.7 נקודות, 9.7 אסיסטים ו-5.7 ריבאונדים למשחק.