יום שישי, 20.02.2026 שעה 12:10
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%5907-633654דטרויט פיסטונס
67%5928-637855בוסטון סלטיקס
62%6175-646856ניו יורק ניקס
61%6468-667356קליבלנד קאבלירס
58%6430-649457טורונטו ראפטורס
54%5987-601452אורלנדו מג'יק
54%6455-644556פילדלפיה 76'
47%6763-668557אטלנטה הוקס
47%6448-660157שארלוט הורנטס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6827-665757שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6199-584054ברוקלין נטס
29%6696-625056אינדיאנה פייסרס
28%6446-594353וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
72%5915-627753סן אנטוניו ספרס
67%5945-624354יוסטון רוקטס
63%6592-679557דנבר נאגטס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
58%6125-624855פיניקס סאנס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
54%6475-660557גולדן סטייט ווריורס
50%5978-598354לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6869-628557סקרמנטו קינגס

בארה"ב מתרשמים: נשמעו הצהרות בניו יורק

לאחר הניצחון של דטרויט 111:126 על הניקס, באמריקה כבר מסמנים את קייד קנינגהאם כמתמודד רציני על תואר ה-MVP של העונה הסדירה: "חושב שמגיע לי"

|
קייד קאנינגהם בפעולה (רויטרס)
קייד קאנינגהם בפעולה (רויטרס)

משחקי ה-NBA חזרו היום (בין חמישי לשישי) לאחר פגרת האולסטאר עם אחד ממשחקי הצמרת של המזרח, בו ניו יורק ניקס אירחה את דטרויט פיסטונס. ההתמודדות הסתיימה עם ניצחון מרשים של האורחת 111:126 על הקבוצה הביתית. מצטיין המשחק, קייד קנינגהאם, גרף מחמאות לאחר משחק נהדר עם 42 נקודות, 13 אסיסטים ושמונה ריבאונדים.

ב-ESPN כתבו לאחר המשחק: “הצהרות נשמעות במדיסון סקוור גארדן, הן עבור קבוצות והן עבור שחקנים בודדים, על הבמה הגדולה ביותר של המשחק, דטרויט פיסטונס הצהירו שוב, וניצחו את הניו יורק ניקס בסדרת העונה עם ניצחון מכריע 126-111, כאשר שני שחקני מפתח נעדרים עקב השעיה”.

קנינגהאם התראיין בסיום המשחק ואמר: "עכשיו כשאנחנו מתקרבים, יש יותר דיבורים כמו 'מה הטיעון שלך? אתה צריך לדבר על זה'. לא ממש אכפת לי לדבר על זה. אני רוצה שהאנשים שמצביעים על זה יהיו חכמים מספיק כדי להסתכל על המשחק בעצמם".

קייד קנינגהאם (רויטרס)קייד קנינגהאם (רויטרס)

הגארד האמריקאי הוסיף לאחר מכן לגבי דעתו על תואר ה-MVP והחמיא לניו יורק: "לנצח קבוצה טובה כמוהם זה לא פשוט, הם משחקים כדורסל ברמה גבוהה. אני חושב שאני ה-MVP ואם אתם לא מסכימים איתי, זו דעתכם”.

אין ספק שבמידה ודטרויט אכן תסיים במקום הראשון בטבלת המזרח, יש לקנינגהאם הרבה קבלות בקרב על תואר ה-MVP של העונה הסדירה, הגארד רושם ממוצעים של 25.7 נקודות, 9.7 אסיסטים ו-5.7 ריבאונדים למשחק.

