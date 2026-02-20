"הרגשתי שיום אחד ההזדמנות ביונייטד תגיע"

הקדנציה של מייקל קאריק כמאמן מנצ'סטר יונייטד נפתחה מעל לכל הציפיות. תחת הנהגתו, הקבוצה הצליחה לטפס עד למקום הרביעי בפרמייר ליג, כשהיא מנצחת את שתי המוליכות, ארסנל ומנצ’סטר סיטי.

בראיון עומק שקיים ל-BBC נזכר קאריק ברגע שבו קיבל את ההודעה על המינוי, דיבר על החשיבות של האקדמיה, קובי מאינו והשינוי בחדר ההלבשה, והוסיף על עבודת הצוות והעתיד.

ההודעה על המינוי הגיעה בזמן שנהג במכוניתו בדרך לניוקאסל. “הייתי די רגוע לגבי זה”, הוא משחזר. “זה פשוט הרגיש נכון. זה לא שאני יהיר, זה פשוט הרגיש נורמלי. במקום מסוים אני תמיד קיוויתי שההזדמנות הזו תגיע. הרגשתי שיום אחד זה יקרה ואני שמח שזה קרה”.

האקדמיה, מאינו והשינוי בחדר ההלבשה

אחד הנושאים המרכזיים בשיח סביב יונייטד העונה הוא קובי מאינו בן ה-20. השחקן, שבקושי זכה לדקות תחת אמורים, הפך לבורג מרכזי אצל קאריק. המאמן מכיר את הכישרון הצעיר עוד מגיל 13. “הוא כישרון ענק. לא הייתה החלטה קשה לשתף אותו, אני פשוט נותן לו למצוא את הקצב שלו ולבטוח במי שהוא”.

קובי מאינו ומייקל קאריק, "הוא כישרון ענק" (IMAGO)

“מה שהוא עושה בגיל כל כך צעיר זה מדהים”, המשיך המאמן בשבחים לקשר. “אנחנו מספיקים לשכוח עד כמה הוא צעיר. לא הייתה החלטה קשה לתת לו לשחק, אני מעריץ שלו מהרגע שראיתי אותו עולה על המגרש”.

עבור קאריק, שילוב שחקני בית זו לא רק טקטיקה, אלא המשכיות של מסורת בת עשרות שנים במועדון. יונייטד מקפידה על שיתוף שחקן אקדמיה בסגל בכל משחק מאז שנות ה-30, וקאריק רואה בכך גאווה גדולה. “זה מה שהמועדון הזה בנוי עליו כבר עשורים. אנחנו רוצים לייצר שחקנים ולתת להם הזדמנויות ככל שאפשר”.

אחד השינויים המורגשים ביותר מאז הגעתו של המאמן הוא בחדר ההלבשה. בשונה מרובן אמורים, קאריק שם יותר דגש על הצד האנושי מהעבודה הטקטית. “אני אוהב להיות סביב אנשים”, הוא מסביר. “אני לא חושב שיש לי את כל התשובות וככה אני מתנהל, כאן כדי לתמוך בשחקנים ולדחוף אותם קדימה”.

“עוד לא צעקתי על השחקנים”, הוסיף קאריק לגבי סגנון האימון שלו והמחשבה על אלכס פרגוסון. “הוא היה גאון בלהוציא את המיטב מאנשים בדרכים שונות. אני מנסה לתת לשחקנים תמיכה”.

מייקל קאריק ואלכס פרגוסון בתקופתם המשותפת במנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

עבודת צוות והמבט לעתיד

קאריק דאג להקיף את עצמו בצוות מקצועי עליו הוא סומך, הכולל את סטיב הולנד, ג’ונתן וודגייט וג’וני אוונס. הוא מדגיש כי מדובר בקבוצה של שישה אנשים שדוחפים ומאתגרים אחד את השני. “אני לא יכול להיות צודק כל הזמן. חשוב שתהיה לנו הבנה לאיזה כיוון אנחנו רוצים ללכת”, הוא מסביר על הדינמיקה המקצועית.

למרות שהחוזה שלו מסתיים בסוף העונה הנוכחית, קאריק לא עסוק בשאלות על עתידו האישי. הוא מצהיר כי הוא מתכנן לטווח הארוך לטובת המועדון, בלי קשר למשך הזמן שיישאר בתפקיד. “אני מרגיש אסיר תודה להיות בעמדה הזו. אני כאן כדי לעשות את העבודה ולבנות קבוצה מצליחה”, הוא סיכם.

בינתיים, האווירה באולד טראפורד השתנתה לטובה, והחיבור בין הקהל לקבוצה נראה חזק מתמיד. עם ניצחונות על היריבות הגדולות ביותר ותואר מאמן החודש ביד, נראה שמייקל קאריק מצא את מקומו הטבעי על הקווים של השדים האדומים.