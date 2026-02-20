ניימאר: יכול להיות שיגיע דצמבר וארצה לפרוש

האם אנחנו מתקרבים לסוף הדרך של אחד הכישרונות הגדולים ביותר בדור האחרון? ניימאר, חלוצה של סנטוס ששואף להגיע למונדיאל הקיץ הקרוב עם ברזיל, סיפק ראיון לכלי התקשורת הברזילאי “CazeTV”, שבו הודה כי הוא עשוי לתלות את הנעליים בקרוב, כשהוא בן 34.

“אני לא יודע מה יקרה מעכשיו בשנה הבאה”, הודה הכוכב. “יכול להיות שיגיע דצמבר ואני ארצה לפרוש. אני חי שנה אחר שנה. השנה הזו חשובה מאוד עבור סנטוס ועבור הנבחרת, זו שנת מונדיאל וזה אתגר עצום עבורי”.

“רציתי לחזור בלי פחד”

ניימאר עבר לאחרונה תקופת שיקום ארוכה ומייגעת בעקבות ניתוח בברכו. הברזילאי, שספג לא מעט ביקורות על קצב החזרה שלו למגרשים, לא נשאר חייב והסביר מדוע המתין עם הקאמבק: “רציתי לחזור העונה ב-100%, לכן ויתרתי על כמה משחקים. אני יודע שהרבה אנשים מדברים שטויות, הם לא מכירים את היום-יום שלי, אבל אנחנו חייבים להחזיק מעמד”.

ניימאר, "הרבה אנשים מדברים שטויות" (IMAGO)

הוא הוסיף על התחושות האישיות: “רציתי לחזור להיות נטול כאבים וחסר פחד. יחד עם סנטוס בנינו תוכנית טובה שעזרה לי מאוד. הצלחתי לחזור טוב יותר ממה שהייתי קודם, אבל ברור שאני צריך להיכנס לקצב משחק. זה ידרוש הרבה אימונים והתמדה עד שאגיע לשיא שלי”.

המבט לעבר המונדיאל

המטרה הגדולה ביותר של ניימאר היא המונדיאל שייערך בארה”ב, מקסיקו וקנדה בקיץ הקרוב. למרות המעמד שלו, הכוכב יודע ששום דבר לא מובטח לו אצל המאמן האיטלקי של הסלסאו, קרלו אנצ’לוטי.

ניימאר וקרלו אנצ'לוטי, אצל המאמן שום דבר לא מובטח (IMAGO)

לניימאר נותרו חודשים בודדים כדי להוכיח לאנצ'לוטי שהוא מסוגל להוביל את הנבחרת בחיפוש אחר התואר השישי. האיטלקי, מצידו, כבר הבהיר כי הוא יזמן את ניימאר לסגל המונדיאל רק בתנאי שיהיה כשיר במאת האחוזים מבחינה פיזית ובכושר משחק טוב. האם הריקוד האחרון של ניימאר יסתיים עם גביע העולם או עם הודעת פרישה כואבת? התשובות, כך נראה, יגיעו בדצמבר הקרוב.