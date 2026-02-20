השוער שמחפש נקמה בברצלונה מלפני עשור

בפרבואר 2016, אימן גארי נוויל את ולנסיה. זוכרים את הקדנציה המשונה הזו? המשחק “המכונן” ביותר שלו על ספסל העטלפים היה בקאמפ נואו, במסגרת חצי גמר גביע המלך. שלישיית MSN המפוארת תייצבה מול הגנה רעועה במיוחד, והחגיגה הייתה מושלמת. כל הצופים נהנו ממנה. מאט ריאן האוסטרלי, שעמד לפעמים כמעט לבדו מול המטווח בין הקורות של ולנסיה, התלהב פחות.

לואיס סוארס הכניע אותו ממסירה של ניימאר כבר בפתיחה, ואז הכפיל את היתרון ביעף פנטסטי. התקפה מסוגננת עם מסירות עקב של ניימאר וסוארס הובילה לשער של ליאו מסי בחלוף חצי שעה. על סף השריקה להפסקה נמנע שער רביעי כאשר ניימאר בעט פנדל לעמוד. בתחילת המחצית השנייה מסירת עקב אדירה נוספת של סוארס הניבה שער של מסי בסלאלום מבריק. מסי השלים שלושער בדקה ה-74 וגרם לריאן לדפוק באגרופו בכר הדשא בתסכול עצום.

עד הסיום, הגיעו גם שני שערים נוספים של סוארס שעקף את חברו ורשם רביעיה. ניימאר נותר איכשהו ללא כיבוש, אבל הוא לא התלונן יותר מדי. גם הוא היה שותף מלא ל-0:7, ממנו לא הייתה לקריירת האימון של נוויל תקומה.

נכון לעכשיו, זה המשחק היחיד של ריאן מול ברצלונה. במשך עשר שנים הוא סוחב איתו את התבוסה הזו. היא לא מציקה לו במיוחד, בוודאי בחלוף זמן כה רב. במובן מסוים, זה אפילו מעניק לו מקום בספרי ההיסטוריה, הרי אין עוד שוער שספג רביעיה מסוארס ושלישיה ממסי באותו משחק. ובכל זאת, הצורך בחוויה מתקנת קיים. ריאן ישמח להגיע לקאמפ נואו וליהנות מאור הזרקורים מסובה אחרת. הוא רוצה להיות הגיבור הגדול שיעצור את ברצלונה עם שלל הצלות מרהיבות. אין ספק שהוא מסוגל לכך.

לואיס סוארס, חגג ב-2016 על ריאן (IMAGO)

העונה הנוכחית של השוער האוסטרלי

אז ביום ראשון הוא מקבל את הצ’אנס הזה. השוער בן ה-33 חוזר להיכל המחודש בבירת קטלוניה עם קבוצה חדשה מוולנסיה , הפעם זו לבאנטה הצנועה. האוסטרלי חתם בשורותיה באוגוסט על מנת להיות באנקר בהרכב במשך עונה שלמה לקראת המונדיאל הרביעי בחייו. כקפטן נבחרת אוסטרליה, הוא רוצה להגיע לגביע העולם בכושר שיא, ואין דרך טובה יותר להתכונן מאשר לעבוד קשה על בסיס שבועי בין הקורות של קבוצת תחתית שכל מטרתה היא לשרוד בליגה. לא בטוח שהיא תעמוד במשימה, אבל ריאן עושה את שלו היטב, במיוחד נגד האימפריות של ספרד.

בנובמבר הוא סיפק 9 הצלות באיצטדיונה של אתלטיקו מדריד, גם אם לבאנטה הפסידה בסופו של דבר 3:1. בינואר הוא כבר שמר על רשת נקיה בקרב הביתי מול החבורה של צ’;ולו סימאינה והביא לצפרדעים נקודה בתיקו 0:0, אז גם ערך תאי עבד את הופעת הבכורה שלו בליגה הספרדית כמחליף מאוחר. שבועיים קודם לכן, הוא זהר עם 9 הצלות בברנבאו, והיה השחקן המצטיין בהפסד 2:0 שהיה הופך לתבוסה בלעדיו. מעבר לכך, הוא היה ענק גם בניצחון 0:3 סנסציוני בסביליה בתחילת השנה, וסיפק בין היתר הצלה כפולה מטורפת אחרי פנדל. ריאן הדף את הבעיטה של איסק רומרו מהנקודה הלבנה, החלוץ הגיע לריבאונד, אבל גם נגיחת ההמשך שלו נעצרה אצל השוער. איך שלא תסתכלו על זה, האוסטרלי יודע להתעלות, והמוטיבציה שלו תהיה בשמיים בביקור אצל הבלאוגרנה.

עבד משתף איתו פעולה בעיקר באימונים בינתיים, והוא לא החבר הישראלי הראשון של ריאן. קבוצתו הראשונה באירופה היתה ברוז’ של ליאור רפאלוב, והם השיגו ביחד תוצאות נהדרות. רגע השיא בקריירה של הכוכב הישראלי בבלגיה היה שער הניצחון הדרמטי והמרהיב בזמן פציעות בגמר הגביע מול אנדרלכט במרץ 2015, וריאן עמד אז בין הקורות. למעשה, הוא היה השוער המצטיין בליגה הבלגית במשך שנתיים, ונחשב לאחד השוערים הצעירים המבטיחים באירופה.

קלאב ברוז', קבוצתו הראשונה של ריאן באירופה (IMAGO)

מהלך הקריירה של ריאן

היו אפילו דיווחים על עניין שגילתה בו לכאורה ריאל מדריד, אך שום דבר ממשי לא יצא מכך. האוסטרלי עבר בכל זאת לספרד כאשר ולנסיה שילמה תמורתו 7 מיליון יורו, וציפה להיות השוער הראשון. המציאות היתה שונה, והוא הוגבל בעיקר למשחקי הגביע. הפתרון התעסוקתי בא אז מכיוונה של ברייטון, וזו מחמאה לא מבוטלת כי המועדון מבסס את רכישותיו על ניתוח מדעי של נתונים סטטיסטיים.

בדיעבד, היתה זו התקופה הטובה ביותר בקריירה שלו. במשך 3 שנים הוא היה שוער דומיננטי בפרמייר ליג והרשים בין היתר במשחק הרגל המשובח שלו. מנואל נוייר היה תמיד המודל לחיקוי עבור האוסטרלי, והוא נהנה להיות סוג של בלם נוסף אם המאמן מאפשר לו. הוא עלה על מסלול נסיקה, ואם ראה את עצמו מגיע למועדון צמרת אם הכל היה הולך כשורה. אלא שלא הכל הלך כשורה, ובשלהי 2020 הודיע לו לפתע מנג’ר ברייטון, גרהאם פוטר, שהוא מעדיף את רוברט סאנצ’ס הספרדי על פניו. לריאן הומלץ לחפש קבוצה חדשה, והוא יצא מאז למסע לא שגרתי במהלכו החליף הרבה יותר מדי קבוצות.

הוא אכן עבר גם במועדוני צמרת, אבל רק כשוער משנה. אחרי שהודח מברייטון, חתם האוסטרלי בהשאלה בארסנל והגשים חלום ילדות, כי הוא אוהד תותחנים שרוף שהעריץ בזמנו את תיירי הנרי. הוא הרשים מאוד את מיקל ארטטה באימונים וקיווה להישאר, אבל המועדון העדיף ללכת על שוער אנגלי באותו שלב והחתים את ארון ראמסדייל. קבוצה גדולה נוספת בה בילה קדנציה הקצרה היתה רומא בשלהי 2024, אבל זה נגמר ללא הופעות בליגה. היו ברשימה ריאל סוסיאדד, קופנהאגן, אלקמאר ולאנס, הרבה יותר מדי כדי לפתח יציבות מינימלית.

גרהאם פוטר, גרם לריאן לעזוב (רויטרס)

ראשון בערוץ ONE – פוגש את ברצלונה שוב

אז ריאן כבר לא נחשב לשוער צמרת פוטנציאלי, אבל בנבחרת הוא כוכב היסטורי. הוא כבר היה בהרכב ב-3 מונדיאלים רצופים, וסיפק הופעות מכובדות מאוד, במיוחד כאשר אוסטרליה עלתה לשמינית הגמר ב-2022. נכון לעכשיו, יש לו 101 הופעות בינלאומיות כאשר רק מארק שוורצר וטים קייהיל לפניו. בשנה הנוכחית, הוא צפוי לעבור את שניהם ולהיות בפסגה. בקיץ הקרוב הוגרלה הנבחרת לבית נוח עם ארצות הברית, פרגוואי ונבחרת אירופית שתעלה מהפלייאוף. יש הזדמנות לעשות משהו חיובי, וריאן אמור להיות המנהיג. זו אחת הסיבות לכך שהוא בלבאנטה.

ביום ראשון הוא יהיה עסוק מאוד בקאמפ נואו, מאחר שברצלונה תארח את לבאנטה בשעה 17:15, שידור ישיר בערוץ ONE. מטרת המינימום היא לא לספוג שוב שלישיה, אבל הפעם לא יהיו שם מסי וסוארס. מטרת המקסימום היא לצאת עם ניצחון סנסציוני. דמיינו לעצמכם, ריאן עוצר את כל הנסיונות של האלופה ושומר על רשת נקיה, ואז תאי עבד נכנס כמחליף וקובע 0:1 בדקה ה-90. זו תהיה סגירת מעגל לא רעה בכלל.