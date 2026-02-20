יום שישי, 20.02.2026 שעה 08:12
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%5907-633654דטרויט פיסטונס
67%5928-637855בוסטון סלטיקס
62%6175-646856ניו יורק ניקס
61%6468-667356קליבלנד קאבלירס
58%6430-649457טורונטו ראפטורס
54%5987-601452אורלנדו מג'יק
54%6455-644556פילדלפיה 76'
47%6763-668557אטלנטה הוקס
47%6448-660157שארלוט הורנטס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6827-665757שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6199-584054ברוקלין נטס
29%6696-625056אינדיאנה פייסרס
28%6446-594353וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
72%5915-627753סן אנטוניו ספרס
67%5945-624354יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
58%6125-624855פיניקס סאנס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
54%6475-660557גולדן סטייט ווריורס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6869-628557סקרמנטו קינגס

קייד נצץ עם 42 נקודות, דטרויט ניצחה את הניקס

כוכב הפיסטונס להט והוסיף גם 13 אסיסטים ב-111:126 על היריבה מניו יורק. 110:121 לבוסטון על גולדן סטייט. הספרס חגגו על פיניקס, 17 נק' לוומבי

|
קייד קאנינגהם (רויטרס)
קייד קאנינגהם (רויטרס)

זהו זה, שבוע האולסטאר מאחורינו ואחרי שכולנו התרגשנו עם דני אבדיה, ליגת ה-NBA חזרה הלילה (בין חמישי לשישי) עם מגוון משחקים. אינדיאנה נכנעה לוושינגטון, דטרויט ניצחה את הניקס, פילדלפיה הפסידה לאטלנטה, סן אנטוניו חגגה על פיניקס, שיקגו הפסידה לטורונטו ויוסטון גברה על שארלוט. מאוחר יותר, גולדן סטייט הפסידה לבוסטון ואורלנדו הביסה את סקרמנטו.

וושינגטון וויזארדס – אינדיאנה פייסרס 105:112

וושינגטון עצרה רצף של שלושה הפסדים עם ניצחון צמוד. קארינגטון ואנתוני גיל קלעו כל אחד מהם 13 נקודות והובילו ריצה מכרעת ברבע הרביעי, בעוד קדארי ריצ'מונד וג'יידן הארדי תרמו גם הם 13 נקודות כל אחד. ג'רייס ווקר קלע 19 נקודות ולקח 13 ריבאונדים לאינדיאנה, שהייתה חסרה את כוכביה קם ג'ונס ואהרון נסמית' שנפגעו במהלך המשחק.

ניו יורק ניקס – דטרויט פיסטונס 111:126

קייד קאנינגהם נצץ והוביל את דטרויט עם 42 נקודות ו-13 אסיסטים לניצחון על ניו יורק, כוכב הפיסטונס להט. פול ריד הוסיף 18 נקודות וטוביאס האריס תרם 11 נקודות ו-10 ריבאונדים, בעוד ג'יילן ברונסון קלע 30 נקודות עבור הניקס. ניו יורק סבלה משיעור קליעה גרוע של 23% מחוץ לקשת, ולא הצליחה להתקרב בסיום למרות ריצה מאוחרת של ברונסון.

קייד קאנינגהם בפעולה (רויטרס)קייד קאנינגהם בפעולה (רויטרס)

פילדלפיה סיקסרס – אטלנטה הוקס 117:107

ג'יילן ג'ונסון קלע 32 נקודות ולקח 10 ריבאונדים, סי ג'יי מקולום הוסיף 23 נקודות ושניהם הובילו את אטלנטה לניצחון על פילדלפיה. טייריס מקסי קלע 28 נקודות ואדג'קומב הוסיף 20 עבור הסיקסאס, שנאלצו להסתדר ללא ג'ואל אמביד, שנעדר בגלל כאבים בשוקיים. אטלנטה שמרה על יתרון ברבע האחרון וסיימה עם ריצה של 3:9.

סן אנטוניו ספרס – פיניקס סאנס 94:121

סטפון קאסל קלע 20 נקודות ו-ויקטור וומבניאמה הוסיף 17 בניצחון הדומיננטי של סן אנטוניו על פיניקס. קאסל היה מדויק עם 8 מ-11 מהשדה, בעוד וומבי תרם 11 ריבאונדים ו-5 חסימות. ג'יילן גרין קלע 26 נקודות לפיניקס, אבל הקבוצה הייתה חסרה את דבין בוקר שנפצע מוקדם במשחק ואת דיון ברוקס המורחק.

ויקטור וומבניאמה חוגג (רויטרס)ויקטור וומבניאמה חוגג (רויטרס)

שיקגו בולס – טורונטו ראפטורס 110:101

ברנדון אינגרם קלע 31 נקודות והוביל את טורונטו לניצחון על שיקגו, כשסקוטי בארנס, אימנואל קוויקלי ו-וולטר הוסיפו 14 נקודות כל אחד. שיקגו, בהיעדרו של המאמן בילי דונובן בעקבות מותו של אביו, המשיכה את רצף ההפסדים שלה עם שבעה הפסדים רצופים. אנטוני סימונס הוביל את שיקגו עם 20 נקודות, כשג'וש גידי וטרה ג'ונס חזרו מפציעות והיו חלק מהסגל.

שארלוט הורנטס – יוסטון רוקטס 105:101

קווין דוראנט קלע 35 נקודות, כולל שתי קליעות עונשין מכריעות ב-3.2 שניות האחרונות, והוביל את יוסטון לניצחון על שארלוט. אלפרן שנגון, שהפגין יכולת טובה ברבע האחרון, הוסיף 13 נקודות, בעוד גרנט וויליאמס קלע 20 נקודות לשארלוט. לאמלו בול, אחרי מעורבות בתאונת דרכים יומיים קודם לכן, סיים עם 11 נקודות, 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים.

גולדן סטייט ווריורס – בוסטון סלטיקס 121:110

ג'יילן בראון הצטיין עם 23 נקודות, 15 ריבאונדים ו-13 אסיסטים במשחק בו בוסטון נהנתה מהיעדרותו של סטף קרי. פייטון פריצ'רד הוסיף 26 נקודות, וסם האוזר תרם 16, כאשר הסלטיקס שמרו על רצף מרשים של שבעה ניצחונות בשמונה משחקים. הווריירס לא הצליחו להתאושש ממכת הפציעות, כאשר גם קריסטפס פורזינגיס לא הצליח להוביל את קבוצתו לניצחון.

סטיב קר לא מרוצה (רויטרס)סטיב קר לא מרוצה (רויטרס)

סקרמנטו קינגס – אורלנדו מג’יק 131:94

פאולו בנצ'רו הוביל את אורלנדו עם 30 נקודות, סקרמנטו גמרה ערב נוסף של אכזבה עם הפסד 15 ברציפות, שיא מועדון חדש. המג'יק קלעו 27 שלשות, שיא קבוצתי, כשבנצ'רו היה מצוין עם 5 מ-7 מחוץ לקשת.

