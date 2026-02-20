"קטש זוכה להערכה גם אם לא היה משיג תואר"

הגביע ה-47 של מכבי תל אביב היה כזה שבסופו של דבר הרגיש שהגיע לאחר משחק שהפך להיות במעמד צד אחד עם 90:109. תוכנית המשחק הנהדרת, ניהול המשחק המופתי ורמת ביצוע שהייתה גבוהה במיוחד, הענישה את בני הרצליה על כל טעות הגנתית וחוסר תשומת לב התקפית, התשלום הגיע מהר, במזומן ועם ריבית ומהרגע שהסתיים לו המשחק התחילו החגיגות שהיו צנועות משהו תחילה על הפרקט. צוות האימון קפץ על הפרקט, הצוות רפואי והמקצועי עשה סלפי עם עודד קטש, רגב פנאן קפץ עם כולם, נועם לוי נהג באותה הדרך. חיבוקים, חיוכים חולצות זכייה בתואר, שירת הבה נגילה וירידה לחדרי ההלבשה.

אזור חדרי ההלבשה היה מלא בחיוכים וכשניתן האישור להיכנס לשם, מי שעמד שם רגע לפני ודאג להזהיר את כולם מרצפה חלקה ורטובה היה גבריאל איפה לונדברג שרגע לאחר האזהרה המחויכת גם דאג לצעוק לחבריו לקבוצה "מדיה" כאילו שיהיו מוכנים. והשחקנים היו מוכנים, השמפניות המשיכו להיפתח, הרצפה הייתה רטובה ומלאה במים ושאריות של קוביות קרח, אך גם הקור של הרצפה לא הצליח לצנן את האחווה המדהימה שיש בין כלל חברי הקבוצה, הרי המחמאות עפו שם לכל עבר מהשחקנים לחבריהם לקבוצה. קלארק צילם בסלולארי שלו והתבדח, אושיי בריסט המשיך לתעד דברים במצלמה שלו כאשר ידו השנייה החזיקה בבקבוק שמפנייה.

תמיר בלאט היה מחויך וכמוהו גם רומן סורקין שניסה לוודא שאף אחד לא יישאר יבש בחדר ההלבשה. לוויל ריימן היו כוסות משלו והשמחה בחדר ההלבשה הייתה רבה, משם המשיך עודד קטש לחדר מסיבת העיתונאים שם החמיא לצוות שלו, זאת כאשר בד בבד חלק מהשחקנים גם יצאו לחגוג עם האוהדים מחוץ להיכל, במה שבמידה רבה היה אקורד הסיום לחגיגות שמחות באמת, אך גם צנועות שכן במועדון בחרו שלא ללכת לחגוג במסעדת 206 המיתולוגית. בכל זאת כבר ביום ראשון הצהובים יארחו את עירוני נס ציונה מולה ירצו להמשיך את הרצף בזירה המקומית.

קטש: "שמח במקום שאני נמצא בו"

שמעון מזרחי: “הגביע הזה לא שונה מהאחרים, עודד זוכה להערכה הנכונה, גם אם הוא לא היה משיג תואר”

שמעון מזרחי שוחח עם ONE ונשאל תחילה: במה שונה הגביע הזה מכל הגביעים האחרים?

"זה לא שונה כי זה עוד גביע למוזיאון של מכבי, אבל מה שחשוב זה שגביע ואליפות זה לחם חוקנו. בשביל זה אנחנו משחקים, בשביל תארים, ואני יכול רק להיות מאושר שזכינו בגביע הזה".

מכבי נראתה נהדר בשבוע הזה, בטח נגד ירושלים, והיום בכלל זה היה במעמד צד אחד כמעט.

"מכבי עושה את מה שציפו, שהקבוצה תתגבש ועוזרי המאמן עושים עבודת קודש גדולה מאוד, ואתה רואה את התוצאות במגרש. חבל שאנחנו לא מארחים את כל המשחקים הביתיים שנותרו ביורוליג. למעט הקבוצות הטורקיות שלא רוצות לבוא ארצה, חבל שאנחנו לא מארחים אותם בארץ".

עודד דיבר לאחר המשחק על העתיד שלו ושמענו אותך גם אומר שבמכבי תל אביב צריך לזכות בתארים. עודד זכה עכשיו בתואר. אנחנו נראה את עודד ממשיך במכבי גם בעונה הבאה?

"גם אם הוא לא היה זוכה בתואר והעובדה שהוא זכה בתואר זה מאוד חשוב, אבל אנחנו לא שופטים מאמנים על פי זכייה בתואר או לא זכייה בתואר. עודד עושה את העבודה שלו בצורה המרבית והמיטבית. וכמובן שהוא זוכה להערכה הנכונה".

שמעון מזרחי (רועי כפיר)

בלאט: “לא לוקח שום דבר כמובן מאליו, המטרה שלי היא להיות כאן שנים קדימה”

תמיר בלאט ענה לשאלות גם כן: חגגת בשנה שעברה ועכשיו גם, הדבר הזה הפך לדבר שבשגרה.

"תשמע, לא יודע, אני פשוט שמח להיות בסיטואציות האלה. הכל רץ, ואני לא לוקח שום דבר כמובן מאליו, אני נהנה מזה, ושמח שהבאנו עוד אחד".

תראה, זה היה נראה כאילו רקדת על המגרש היום. לא שאתה לא רוקד בדרך כלל, אבל היום אפילו היה שם משהו שהוא טיפה אחר.

"כן, אני חושב שעשינו את המשחק קל, זה לא פשוט לשחק נגד הרצליה, אבל בחצי הראשון כבר הובלנו ב-20 הפרש, ואז בחצי השני פשוט נהנו לאורך כל המשחק, וזה היה כיף".

אתה ורומן, אתה וג'יילן, לראות ככה את גור לביא…

"כיף, אני מאוד מאוד שמח בשביל גור ורומן וג'יילן, הם חברים מאוד מאוד טובים שלי. כשלוקחים תואר, כולם שמחים וכולם נהנים, וזה מה שנעשה היום".

תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

אתה יודע שזה גביע ראשון של מכבי בהיכל מ-15/16?

"באמת? וואו זה כיף, זו זכות לקחת פה גביע להיות בבית".

לראות את אושיי כאן, יש הרבה שחקנים שאתה רואה אותם אם זה בנקודות ואם זה בדברים אחרים, והוא חשוב בהגנה, לא משנה אם הוא נוגע בכדור או לא, הוא עם חיוך על הפנים, הוא ייתן את ההאסל.

"קודם כל הוא בחור מדהים, והוא כל יום מאוד מאוד חיובי, גם באימונים, גם במשחקים. הוא יודע את הרול שלו, הוא יודע מה הוא מביא לשולחן, ובפן ההגנתי הוא מדהים, והוא תורים לנו כל כך. הוא מביא לנו המון, וזה מאוד מאוד חשוב לנו".

במשחק נגד ירושלים הזריקות מבחוץ לא נכנסו ולא ויתרת, המשכת לחפש, כלומר תמיד לחפש את הדבר הבא, את הזריקה או את המסירה. במידה רבה זו ההשתקפות של מכבי באותו המשחק, מאיפה מפתחים מנטליות כזו?

"צריך אמונה עצמית, כי לאורך כל הקריירה כל החיים אתה יודע, לא האמינו שאני אגיע לאן שהגעתי ואני תמיד משחק עם הצ'יפ על הכתף, ואני שמח שאני במצבים האלה, בסיטואציות האלה, וכל יום שאני פה אני אתן את המקסימום, כל פעם שאני אדרוך על המגרש".

השמפניה ביד ימין, המצלמה שלך בצד שמאל, ספר לנו על זה.

"השמפניה ביד ימין והמצלמה בידי השמאלית, לובש את חולצת הזכייה, אי אפשר לשכוח את זה ואני חלק מההיסטוריה של המועדון עכשיו וזה מרגיש נהדר".

תמיר בלאט מול הרצליה (רועי כפיר)

אם כך אתה רואה את עצמך כאן שנים קדימה.

"זו המטרה, אני אוהב להיות כאן, אני אוהב את העיר, אני אוהב את הקבוצה שלי ואני אוהב את המאמנים שלי. אני מרגיש אהבה מכולם ועבורי זה חשוב יותר מכל דבר אחר בעולם הזה, אני מרגיש מוערך וזה משהו שכל אחד רוצה להרגיש כאתלט ועכשיו כשיש לי את זה כאן אני אוהב את זה".

ספר לנו על התהליך שעברתם העונה כקבוצה מפתיחתה ועד לרגע שבו אתם זוכים בתואר למרות החסרונות של השחקנים.

"זו פשוט עדות לכך שהמאמן מאמין בנו ואומר לנו את זה מפתיחת העונה, אנחנו משחקים עבורו ואנחנו רוצים להשתפר. בין שאנחנו מנצחים או מפסידים, המטרה היא להשתפר תמיד וללמוד מהטעויות שלנו, וזה מה שקרה במשחק. למרות שניצחנו ושיחקנו היטב, אני יודע שלמשחק הבא שלנו אנחנו נצפה בווידאו מהמשחק הזה ונבין איך להשתפר ככה המאמנים שלנו".

תמיר, ג'ימי וג'ף חיברו יחדיו 24 אסיסטים.

"זה מטורף, אלו השחקנים שמריצים את ההתקפה ואלו השחקנים שאנחנו סומכים עליהם עם הכדור בידיים. כי באותה מידה שהם יכולים לקלוע, הם אוהבים מאוד לערב את כולם ואני יודע שהם מחפשים אותי, וזה נותן לי הרבה יותר ביטחון לעלות לשחק ולעשות דברים שעוזרים להם גם כן, וזה מה שעושה אותנו לקבוצה נהדרת".