"עשינו את זה, גביע מתוק בעונה קשה מאוד"

מכבי תל אביב זכתה אתמול (חמישי) בגביע ה-47 שלה לאחר שהביסה 90:109 את בני הרצליה במשחק הגמר, במה שהיה תצוגת תכלית על הקווים ועל הפרקט כאחד. "סגרנו את המשחק בהתחלה" אמרו בשביעות רצון אנשי המועדון, הצהובים הגיעו למעמד היוקרתי כשהם ללא שלושה שחקנים בפרופיל גבוה וכשאחרים לקחו את ההזדמנות שניתנה להם בשתי ידיים, ופשוט סיפקו את הסחורה ובגדול. והם כמובן לא היו היחידים בערב שבו חמישה שחקנים סיימו את המשחק בספרות כפולות.

חניכיו של קטש עלו על הפרקט אמש במטרה לטרוף וזה בדיוק מה שהם עשו. האגרסיביות עימה פתחו את המשחק נגד באיירן מינכן חזרה על עצמה והיא הייתה בשני צידי המגרש, היתרון הכי גדול של הצהובים בעמדות הפנים היה הניידות ובדיוק את זה מכבי תל אביב ניצלה כאשר צ'ינאנו אונואקו ודי ג'יי בארנס עשו שתי עבירות כבר ברבע הראשון, כאשר תמיר בלאט עלה לפרקט הוא ישירות דחף את הכדור פנימה. ומה לגבי ההגנה? "הצלחנו לעצור את אונואקו" הוסיפו בסביבת הקבוצה, שם גם דיברו על העבודה שעשו על האקס מקס היידגר, לאחר שזה פתח את המשחק עם שלוש שלשות רצופות.

"השחקנים באו אגרסיביים ורצון להרוג את המשחק ועשינו את זה, זה גביע מתוק בעונה קשה מאוד" הבהירו אצל הצהובים שהתייחסו לקשיים שהיו העונה מבחינת כל העליות והמורדות וציינו: "ראו את עקומת השיפור. השחקנים הניעו את הכדור ראו שרומן היה האיש החם ושיחקו עליו, גם הורד היה נהדר, תמיר בלאט הרים לו כדורים והיה הרבה מאוד פרגון". זה גביע שני ברציפות של הצהובים והפעם הוא היה מיוחד יותר, שכן הייתה זו הזכייה הראשונה בהיכל מנורה מבטחים מאז עונת 2015/16. "יופי של משחק ויופי של גביע, יש לנו עוד הרבה משימות העונה. לא סיימנו, צריך להמשיך באותו הקצב".

בריסט: ״אני חלק מההיסטוריה של המועדון״

ריימן: “רודף אחרי ההישג של פניני”, לביא: “שמח שאני מקבל וגם לוקח את ההזדמנויות שלי”

וויל ריימן: "זכיתי בשני גביעים אני רודף אחרי ההישג של פניני (מתחיל לצחוק), אני עם שני גביעים בשנתיים שלי במכבי, בוא נמשיך עם זה".

זה הגביע הראשון של מכבי ת”א בהיכל מנורה מבטחים מאז 2015/16.

"לא היה לי מושג, אני חושב שבפעם הקודמת שהייתי בישראל הרצליה זכתה כאן, אז לבוא לכאן זה הבית שלנו, זו מכבי, אנחנו חייבים לנצח וזו הגישה".

גור לביא נשאל על החוויה מהשבוע האחרון: "קשה לתאר, אנחנו יודעים את החשיבות ושמחים שהצלחנו לבצע את המשימה. אנחנו מאושרים כפי שאפשר לשמוע".

וויל ריימן (רועי כפיר)

זה גביע ראשון בהיכל מאז 2015/16, זה משהו שדיברו איתכם עליו, כמה זה חשוב לעשות את זה בבית והבק טו בק?

"כולם יודעים את החשיבות ושמכבי זה מועדון מעוטר, כל מקום שאפשר לקחת את הגביע לוקחים במיוחד שזה פה זה הכי מתוק שלנו מול הקהל הביתי שלנו, מדהים".

תמיר, ג'ף וקלארק חיברו יחדיו 24 אסיסטים, דבר איתנו על מה קרה במשחק בתצוגה הזו.

"זה משחק חשוב ובאנו לתת הכל, יודעים שאין מזה דרך חזרה וזה נוקאאוט רוצים לקחת את הגביע. כל אחד נתן את חלקו, אם זה לקלוע, למסור או לקחת ריבאונד ובסוף לקחנו את הגביע".

גור לביא (רועי כפיר)

אחרי שנה שעברה שהייתה מטורפת מבחינתך, באת לעונה הזו ונתת כאב ראש חיובי למאמן שלך ועוד ברגע השיא.

"בשביל זה אני משחק. שנה שעברה בהחלט הייתה מטורפת והשנה הגעתי למועדון הכי טוב בארץ, ידעתי שזה לא יהיה קל ואני שמח שאני מקבל את ההזדמנויות ואני גם שמח שאני לוקח אותן לחיוב".