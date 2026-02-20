אוגריסה לא מתאמן, ספק שיהיה בסגל להפועל י-ם

בשורות לא טובות לעירוני קריית שמונה לפני המשחק מחר (שבת, 18:30) מול הפועל ירושלים, אותו מגדירים במועדון כאחד המשחקים החשובים העונה. החלוץ אדריאן אוגריסה, שסובל ממתיחה במפשעה, עדיין לא חזר לאימונים עם הקבוצה וקיים סיכוי נמוך שיוכל להיכלל בסגל.

בהיעדרו של הפרואני ולאחר הרחקתו של מור סימנטוב במשחק מול עירוני טבריה ומכירתו של מוחמד אבו רומי להפועל באר שבע, המאמן שי ברדה שוקל להציב בעמדת החלוץ את שחקן הרכש פרננדו פאצ'קו, כאשר גם מקומו של מוסה עלי בחלק הקדמי מובטח.

הבעיה מגיעה מכיוונו של יאיר מרדכי, שעדיין סובל מכאבים במפשעה ועורך אימונים חלקיים. בצוות המקצועי מאמינים כי השחקן, שכבש ובישל מול טבריה, יוכל לבסוף לשחק, אך במידה שלא, ג'ואן חלבי נמצא בתמונת ההרכב, כשהיעדרו של מרדכי גרם לברדה לערבב את הקלפים בקישור.

ג'ואן חלבי. בתמונת ההרכב (רועי כפיר)

בן דוד יחזור, שולמייסטר נפצע באימון

שי בן דוד יחזור מהרחקה ישירות להרכב במקומו של ליאל דרעי, כשגם בילאל שאהין, שלא פתח בשני המשחקים האחרונים, במקום איציק שולמייסטר. שולמייסטר לא יהיה בסגל לאחר שאתמול באימון נחבל כתוצאה מהתנגשות באחת מדמויות האימונים ופתח את רגלו. הוא נתפר וצפוי להיעדר בין שבוע לשבועיים.

בקישור האחורי קיימת התלבטות בין יאו אקה לאופיר בנבנישתי, כאשר גם אריאל שרצקי בתמונת ההרכב, כשהדבר יושפע מכשירותו של מרדכי. "זה משחק של עונה, אסור לנו להפסיד בו", אמרו במועדון.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, שי בן דוד, נמניה ליוביסבלייביץ', בילאל שאהין, אופיר בנבנישתי (יאו אקה), כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי (ג'ואן חלבי), עלי מוסה ופרננדו פאצ'קו.