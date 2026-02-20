יום שישי, 20.02.2026 שעה 01:48
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

אורלנד: מאכזב, אבל אנחנו בשנה פנטסטית

מאמן בני הרצליה דיבר לאחר ההפסד בגמר הגביע: ״אנחנו עם ראש מורם, עבדנו קשה בשביל להגיע לפה. לא אסכם, יש לנו עוד הרבה מה להשיג בעונה הזאת״

|
יהוא אורלנד (רדאד ג'בארה)
יהוא אורלנד (רדאד ג'בארה)

בני הרצליה הובסה אמש (חמישי) בגמר הגביע, 109:90 מול מכבי תל אביב, והאכזבה בסיום ניכרה על פניהם של השחקנים ושל המאמן, יהוא אורלנד. הרצליה לא הופיעה למשחק ולא הצליחה להתמודד עם העוצמות של הצהובים בהתמודדות.

המאמן המפסיד סיכם את התחושות בסיום: ״רגשות מעורבים. אני מאוכזב, כי זה מאכזב להפסיד גמר גביע, אבל אני יושב פה בראש מורם כי אני יודע מה היינו צריכים לעשות כדי להגיע לפה. לא קמים בבוקר ומגיעים לגמר גביע, אלא עובדים קשה בשביל זה״.

״בתור התחלה, בשיטה הנוכחית היינו צריכים לסיים בשמונה הראשונות בליגה, והעובדה שבאנו ממקום רביעי סידרה לנו הגרלה שאפשרה לנו להגיע למעמד הזה. בהחלט ציפיתי להיראות יותר טוב, אבל גם היום היו דברים שעשינו טוב, בהתקפה, למשל, מסרנו 26 אסיסטים״, הוסיף. אורלנד החמיא ליריבה: ״מכבי תל אביב כרגע בכושר מעולה וקיבלנו אותה בתזמון ממש לא טוב מבחינתנו״.

נואה קרטר לא מבין את השריקה (רדאד גנואה קרטר לא מבין את השריקה (רדאד ג'בארה)

בעיית העבירות והמבט קדימה

המאמן התייחס למשחק הגבוהים שלו, עליו הצביע לפני הגמר כיתרון פוטנציאלי, אך הערב הוא לא בא לידי ביטוי: ״מכבי תקפה אותנו מההתחלה והגבוהים שלי הסתבכו בעבירות מוקדמות. הייתי צריך להחליף אותם כדי שלא יגמרו את המשחק מוקדם מדי, בתקווה שאולי המשחק יהיה ארוך יותר״.

לסיכום אמר אורלנד: ״אני מרגיש שהגענו לאיזשהו שיא ביכולת שלנו, אולי שבוע מוקדם מדי. אני לא מסכם שום דבר, כי העונה שלנו רק התחילה ויש עוד הרבה מה להשיג״.

גם אוהדי בני הרצליה הגיעו בהמוניהם להיכל (רדאד גגם אוהדי בני הרצליה הגיעו בהמוניהם להיכל (רדאד ג'בארה)

לוגשי: ״ניסיתי להרים את החבר'ה גם במינוס 20״

הקפטן, שליו לוגשי, אמר בכאב: ״קשה לי לדבר עכשיו כי אני לא אוהב להפסיד. יכולנו לשחק הרבה יותר טוב. אני לא מסתכל כרגע על מה יהיה, כי אני לא מסתכל קדימה עכשיו. אני יודע שיש לנו קבוצה טובה ויהוא מכוון אותנו״.

לוגשי התייחס לתחושות על הפרקט כשהמשחק בורח: ״כקפטן, ניסיתי לעודד ולהרים את החבר'ה גם במינוס 20, כי בכדורסל הכל יכול להיות. ניסינו להישאר באנרגיות, אבל זה פשוט לא הלך״.

